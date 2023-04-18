Отсидит и выйдет. Как прошёл суд над таксистом-лихачом, из-за которого погибла семья

Виновник ДТП даже спустя год после аварии так и не принёс извинения родственникам погибших

18 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

Прокуратура запросила почти семь лет колонии для таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в Барнауле. Сторона потерпевших и вовсе потребовала максимального наказания на заседании суда, прошедшего 17 апреля. Страшная авария случилась год назад, в ней погибли женщина и её маленький сын. Второй ребёнок стал инвалидом. Обвиняемый за то время, что идут разбирательства, так и не принёс извинения родственникам погибших и не попытался никак загладить свою вину. Подробности одного из последних заседаний по громкому делу – в материале amic.ru.

Он выйдет, а мне с этой болью жить

Впервые за всё время, что идёт суд, на процесс пришёл супруг погибшей Татьяны Серовой – Евгений, а также его сын – мальчик находился в зале в инвалидном кресле. Ребёнок не смог выдержать всё заседание и вместе с дедушкой покинул процесс досрочно. Мальчику не так давно исполнилось шесть лет, как видно, ему эмоционально тяжело было слушать разговоры взрослых о страшной трагедии, где он потерял старшего брата и маму.

Со стороны обвиняемого на заседание также пришли несколько родственников. Внешне все они казались совершенно невозмутимыми, вели себя сдержанно и не проявляли эмоций.

А вот отец выжившего ребёнка, Евгений Серов, заметно волновался. Это чувствовалось по его голосу. Когда мужчина выходил на трибуну, чтобы рассказать о том, как он пережил ДТП и что чувствует сейчас, в зале повисло напряжённое молчание. В какой-то момент показалось, что потерпевший не совладает с собой и выскажет всё, что думает, водителю.

Таксист сидел буквально в нескольких шагах от трибуны, но Евгений не стал обращать внимание на виновника смертельной аварии, в которой он потерял жену и старшего сына.

Серов рассказал, что не может вычеркнуть из памяти обстоятельства ДТП и смириться с гибелью близких людей.

"Он отсидит свой срок и выйдет, а мне с этой болью жить всю жизнь дальше. За этот год никто не извинился перед нами, и даже не сделал такой попытки сегодня, в зале суда. Я не кровожадный, но считаю наказание здесь должно быть максимальным", – подчеркнул Евгений.

Таксист же сидел в основном опустив взгляд, предоставив право говорить своему адвокату и ограничиваясь только короткими репликами.

4 млн рублей за погибших

Прокурор Александра Морозова отметила, что все собранные обвинением факты доказывают, что виновником смертельной аварии стал именно таксист Умаров. Правда, он пытался переложить вину на других участников движения.

Подсудимый в своих показаниях утверждал, что столкновение произошло по вине водителя Audi, и настаивал, что не совершал опасных манёвров на дороге. Кроме того, мужчина ссылался на то, что из трёх его пассажиров на заднем сиденье пристегнулся только самый младший. Из этого следовало, что отчасти виноваты в случившемся и сами пассажиры, которые не позаботились о своей безопасности. Хотя именно водитель такси был обязан перед началом движения убедиться, что все его клиенты обезопасили себя.

Гособвинитель заметила, что при назначении наказания суд может учесть смягчающие факторы. Например, что у подсудимого есть малолетние дети. Однако наказание прокурор потребовала почти максимальное – 6 лет и 10 месяцев из семи возможных.

Отбывать наказание, считает Морозова, таксист должен не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Гособвинитель дополнительно попросила суд удовлетворить гражданский иск Евгения Серова на 4 млн рублей, а также на три года лишить водителя возможности управлять транспортными средствами.

Гонял как по трассе

Адвокат Максим Митин потребовал максимально строго наказать виновника ДТП и назначить ему семь лет в колонии общего режима. Юрист посчитал, что к числу отягчающих факторов можно отнести большое число штрафов за превышение скорости у Фирдавса Умарова. Правда, о каком количестве административных нарушений идёт речь и какие суммы штрафа приходили водителю такси, юрист уточнять не стал.

Митин рассказал, что в момент аварии скорость автомобиля составляла около 85 км/ч.

"Это почти предельная скорость для трассы, здесь же водитель управлял автомобилем в черте города", – возмутился адвокат.

К тому же всё происходило в час пик в пятницу на самой оживлённой магистрали в Барнауле, когда горожане возвращались с работы домой. Авария произошла около 18:30, а пробка, которая образовалась после ДТП, продержалась несколько часов.

Митин обратил внимание, что таксист не только не извинился перед семьёй погибших, но и не сделал попытку материально как-то загладить свою вину. При вынесении приговора этот фактор также может сыграть не в пользу подсудимого.

Переложить вину не вышло

Ещё адвокат напомнил суду, что Фирдавс Умаров пытался переложить вину за смерть пассажирки на другого водителя. Обвинение считает, что женщина скончалась в результате травм, которые получила сразу после массового столкновения автомобилей. А вот водитель такси настаивал, что Татьяна Серова умерла не от того, что вылетела через лобовое стекло. По его версии, женщина, выпав из салона такси, угодила под колёса Lada Largus. Оба автомобиля перед этим скатились в кювет.

Однако экспертиза показала, что автомобиль женщину не переехал, а её смерть наступила прямо на месте происшествия от многочисленных травм, включая черепно-мозговую, рассказал адвокат Митин.

"На теле и одежде нет следов колёс. Смерть наступила в результате удара о выступающие части в салоне автомобиля", – процитировал юрист выводы экспертизы.

Адвокат Умарова, Алексей Саламадин, заявил, что не готов на данный момент представить свою позицию в прениях и попросил суд дать ему время подготовиться. И защитник, и обвиняемый выступят 24 апреля, после этого таксисту предоставят последнее слово, а затем суд вынесет свой вердикт. Возможно, это произойдёт до конца апреля.

Запоздавшие извинения

После заседания сам Фирдавс Умаров и его родственники уже в коридоре суда предприняли несколько робких попыток принести извинения. Они даже ссылались на некое письмо, отправленное ещё в прошлом году, но семья погибших не пожелала с ними разговаривать.

В частности, бабушка погибшего мальчика, Ольга Матвеева, отметила, что времени у противоположной стороны было достаточно, но действовать они попытались лишь перед вынесением приговора. Очевидно, чтобы этот фактор суд учёл как смягчающее обстоятельство, предположила женщина. Напомним, что последние три месяца подсудимый находится дома, большую же часть прошлого года Умаров провёл в СИЗО.

Из-за чего случилось ДТП

Как уже сообщалось, в марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова произошла массовая авария, здесь столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы и стал инвалидом. Он был единственным из пассажиров, кто был пристёгнут. Его мама и старший брат от страшного удара вылетели из салона такси и погибли на месте.

Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris, на борту которого был логотип такси "Максим".

Согласно официальной версии, 29-летний водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.

Почему дело так долго рассматривают

Дело ушло в суд только спустя четыре месяца после аварии. Ближе к концу процесса выяснилось, что в материалах содержится грубая ошибка. Пострадавшего мальчика почему-то забыли указать в документах, поэтому судья была вынуждена вернуть дело в прокуратуру. Недочёт исправили, дело передали другому судье и начали рассматривать с самого начала. Сейчас процесс ведёт Дмитрий Огнев.

Напомним, ранее родственники погибших, в частности Ольга Матвеева, рассказывала amic.ru, что их не хотят пускать на заседания, и были уверены, что процесс искусственно затягивается, чтобы виновник трагедии отсидел меньший срок.

Умарова в середине января 2023 года выпустили из СИЗО, в изоляторе он провёл около девяти месяцев. Это максимальный срок нахождения в СИЗО по данной статье. Таксиста обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц").