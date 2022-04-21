«Беда у всех разная». Зачем в службу 112 звонят жители Алтайского края и чем она отличается от 911

Тысячи вызовов в день принимают операторы службы 112 в Алтайском крае. Особенно много обращений было в 2021 году. Но не все они от тех, кто попал в беду. О том, с какими проблемами обращаются жители Алтайского края на этот номер, и о самых странных звонках рассказал в «Переговорке» на amic.ru руководитель службы 112 Александр Шеленко. Также ведущая Евгения Даровская узнала, что или кто мешает спасать людей.

Кто в «Переговорке»



Шеленко Александр Иванович родился 18.12.1963 года в с. Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области.



В 1985 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Главного маршала авиации К.А. Вершинина. С 1985 по 2003 год служил в вооружённых силах.



С 2003 до 2017 года работал в Алтайском РДУ — филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на должностях: ведущий специалист по ГО, ЧС и МР; главный специалист по ГО, ЧС и МР; главный специалист по обеспечению безопасности.

С 18 октября 2017 года — заместитель начальника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник центра обработки вызовов системы — 112. Женат, есть дочь.

01:19 Почему весной в службу 112 звонят чаще. Также Александр Шеленко рассказывает, что может сделать оператор, если звонящий человек находится в зоне подтопления.

02:58 С какими вопросами чаще всего обращаются жители Алтайского края? Шеленко говорит, что в прошлом году звонков было особенно много: за сутки — до четырёх тысяч. На одного оператора приходилось до 400 обращений. Справиться с такой нагрузкой непросто. Шеленко рассказал, какой вопрос помогает ему проверить, подходит кандидат в операторы или нет.

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05:26 О том, как устроена работа службы 112. Самое важное: она одновременно может работать с разными ведомствами. И это хорошо, так как в 70% случаях преступления раскрываются по горячим следам.

07:05 Те, кто звонят на номер 112, часто находятся в состоянии паники или шока. Как оператору вывести их из этого состояния, чтобы получить информацию? «Беда у всех разная. Кто-то не может дозвониться до такси», — рассказывает Александр Шеленко.

09:11 О неадекватных звонках, ложных вызовах и детской шалости. Каждый третий звонок — ложный, говорит руководитель службы спасения: «Звонят: в кафе преступники, захвачены заложники. Выезжаем — а там два товарища развлекались, на спор звонили. А у нас все службы были задействованы».



12:20 «Я в садике. Приезжайте сюда, нас не кормят». О том, что грозит за ложный вызов и о возможности ужесточить наказание.

15:40 Что делать человеку в беде, если нет сотовой связи? Главное, чтобы телефон был заряжен — тогда дозвониться в службу 112 можно. Даже если в телефоне нет СИМ-карты. Александр Шеленко рассказывает, как вообще находят людей с помощью телефона и с какими трудностями при этом сталкиваются. Кстати, в Алтайском крае абоненты только одного оператора рискуют не получить вовремя помощь. Шеленко рассказывает, что это за оператор и очень надеется, что его услышат и исправятся.

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19:20 О том, чем отличаются американская служба спасения 911 и российская 112.

20:45 Александр Шеленко вспоминает истории, которые насмешили. А также рассказывает, что бывают случаи, когда звонящие слишком много матерятся. Особенно — из некоторых районов Алтайского края. И это неприятно.

24:30 Можно ли привыкнуть к чужой беде?