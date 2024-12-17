На Алтае утвердили рост тарифов ЖКХ на 2025 год. На сколько больше будем платить?
При этом Барнаул, Бийск и Рубцовск в списке муниципальных образований края идут с пометкой
17 декабря 2024, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае утвердили предельный индекс размера платы жителей за коммунальные услуги в размере 15,5%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
"Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 2,5%", – говорится в документе, подписанном 12 декабря.
В итоге максимальный рост тарифов ЖКХ в городах и селах Алтайского края не должен превысить 18%.
При этом Барнаул, Бийск и Рубцовск в списке муниципальных образований идут с пометкой. Здесь предельные индексы "в ценовых зонах теплоснабжения определены исходя из цен на тепловую энергию, предъявляемую потребителям, определяемых в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления и едиными теплоснабжающими организациями соглашениями об исполнении схемы теплоснабжения".
Напомним, тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Ранее amic.ru подробно рассказал, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку".
Ранее сообщалось, что для Кемеровской области федеральный центр установил предельный индекс в размере 21,9%, для Красноярского края – 17,1%, а в Новосибирской области – 16,7%.
10:26:11 17-12-2024
сейчас такой маникюр только в сельскохозяйственных регионах делают.
а, ну да. согласен.
15:24:18 17-12-2024
Musik (10:26:11 17-12-2024) сейчас такой маникюр только в сельскохозяйственных регионах ... да, красный шеллак на руках-ногах это как правило провинция глубокая.
10:36:24 17-12-2024
Ну да: стоит раскопанная теплоцентраль уже месяц, теплоноситель хлещет. И никто ничего за этот месяц отопления улицы не сделал. Вчера были деятели в желтых жилетах - прошлись , сфотали и убыли. И мы за это платим!!!! Адрес: Красноармейский, 61 А.
11:52:04 17-12-2024
Абориген (10:36:24 17-12-2024) Ну да: стоит раскопанная теплоцентраль уже месяц, теплоносит... Зато Мельниченко владелец СГК живет в эмиратах и счастлив
15:27:07 17-12-2024
Гость (11:52:04 17-12-2024) Зато Мельниченко владелец СГК живет в эмиратах и счастлив ... там даже самые простые ЗАМы детей в бренды одевают и учат в частных школах с водителями
10:40:45 17-12-2024
спасибо за тарифы можно еще увеличить мы все стерпим а также экипажу дпс который в воскресенье штрафовал всех на недостроенной развязке южного без знаков и разметок
10:49:01 17-12-2024
отнестись с пониманием и потерпеть
10:50:27 17-12-2024
Как то мало, при таком росте зарплат и пенсий, можно было спокойно повысить на 50-70%, и такое повышение тарифов на всё, почти не отразилось бы на постоянно растущем благосостоянии населения. Огромное спасибо правительству за постоянную заботу о нас !!! 👏👏👏👏👏
11:12:13 17-12-2024
тарифы у нас утверждают депутаты. Нужно спросить с них по полной за то, что жизнь людей делают невыносимой. Уважаемый Следственный комитет, просим вас проконтролировать по районам правильность выплат компенсаций за тепловую энергию. Компенсацию платят несоразмерно низкую в Михайловском районе. Она практически понарошечная. И как нам платить из своих мизерных пенсий ЖКУ?
11:31:21 17-12-2024
гость (11:12:13 17-12-2024) тарифы у нас утверждают депутаты. Нужно спросить с них по по... Нет, для регионов возможный порог тарифа устанавливает Правительство РФ. Затем краевое правительство уточняет этот порог для районов и городов. Депутаты здесь не фигурируют от слова совсем
15:26:25 17-12-2024
Гость (11:31:21 17-12-2024) Нет, для регионов возможный порог тарифа устанавливает Прави... обычно которые пишут тут критику про депутатов и чиновников, даже представления не имеют о функциях такого аппарата и всём процессе, так что не стоит и внимания
20:42:59 17-12-2024
Гость (15:26:25 17-12-2024) обычно которые пишут тут критику про депутатов и чиновников,... это депутаты и чиновники понятия не имеют, как люди должны выживать на низкую зарплату с такими ценами и тарифами. Дармоеды ......
12:28:50 17-12-2024
гость (11:12:13 17-12-2024) тарифы у нас утверждают депутаты. Нужно спросить с них по по... А следственный комитет типа не государство? Такие же чиновники
11:35:37 17-12-2024
Правильно, новые яхты и суперджеты для владельцев СГК сами себя не купят
11:56:18 17-12-2024
Гость (11:35:37 17-12-2024) Правильно, новые яхты и суперджеты для владельцев СГК сами с... Владелец один Мельниченко, надо вернут стране эти активы уголь и энергетику
15:27:55 17-12-2024
Гость (11:56:18 17-12-2024) Владелец один Мельниченко, надо вернут стране эти активы уго... вы про его ЗАМов то не забывайте, тоже дай Бог так жить))) жирно
11:55:19 17-12-2024
в доле что ли???
12:00:39 17-12-2024
Обдираловка!
12:07:05 17-12-2024
Что может быть лучше небольшого, устроенного частного дома?
12:28:37 17-12-2024
А можно утвердить снижение тарифов? Нет? Нахрена такая власть?
12:36:31 17-12-2024
А продукты и одежду покупаете? Так в цену этих товаром и будет включена эта наценка рост энерготарифов ведет к подорожанию
12:48:50 17-12-2024
Вот радости то нам всем.И конца краю этому грабежу не видно.И до каких это пор будет продолжаться в самой богатой ресурсами стране мира?Это и есть та "распрекрасная" жизнь,которую нам обещали после развала СССР?
12:59:07 17-12-2024
Акакий (12:48:50 17-12-2024) Вот радости то нам всем.И конца краю этому грабежу не видно.... те, кто обещал и живут распрекрасной жизнью, дворцы - яхты и т.д. и не знают, куда денег девать!
15:29:09 17-12-2024
Гость (12:59:07 17-12-2024) те, кто обещал и живут распрекрасной жизнью, дворцы - яхты и... ну-ка примеры давайте нам в студию, пофамильно, знаток чужих карманов
09:01:47 18-12-2024
Гость (15:29:09 17-12-2024) ну-ка примеры давайте нам в студию, пофамильно, знаток чужих... выйди на улицу и глянь - 90% машин легковых на дороге стоимостью от 3-4 миллионов рублей. Как говорил Высоцкий: Откуда деньги Зин???
10:19:56 18-12-2024
Гость (15:29:09 17-12-2024) ну-ка примеры давайте нам в студию, пофамильно, знаток чужих... Не много ли чести?Наверно, рыльце то тоже в пушку?Их можно всех назвать чубайсовским отродьем.Вон они ,понаворовали,размотали страну и к своим кураторам за рубеж.Но некоторые ещё тут продолжают свою деятельность.
08:46:45 18-12-2024
Акакий (12:48:50 17-12-2024) Вот радости то нам всем.И конца краю этому грабежу не видно.... Роскошная жизнь у тех, кто устроил переворот, до каких пор будет повышение тарифов, до какой черты? Мы же выживаем, а не живем!!!
13:12:08 17-12-2024
Это неприкрытый грабеж...
13:12:22 17-12-2024
― День ото дня все веселей живем мы и чудесней! (С)
13:36:52 17-12-2024
Пенсия +7,3%, коммунальные услуги +15,5%. Кто-то плохо учился в начальной школе.
14:49:32 17-12-2024
Гость (13:36:52 17-12-2024) Пенсия +7,3%, коммунальные услуги +15,5%. Кто-то плохо училс... Кто то слишком долго живет
19:11:47 17-12-2024
Совсем оборзели. В ФЗ написано на АК среднее повышение на 15,5%. А тут уже на 18%. Хотя в этом же ФЗ написано, что с 01.06.2025 г. повышение на 2,5%. Совсем нас ободрать захотели. Стомость продуктов за последнее 3 месяца подняли из 3 раза уже 30%. Проезд на некоторых автобусах с 35 руб. На 45 руб. Это на 29% повысили. Значит инфляция в стране 30%. А индексация пенсий на 7,3%. А оциальная помощь ветеранам с 820 руб. на 855 руб. Это 4,3%. Обалдеть.
09:17:26 18-12-2024
Сволочи! Все им дозволено. Правительству на все наплевать. Почему в Москве таких тарифов нет? Чем беднее край, тем дороже все и продукты и жкх