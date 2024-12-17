При этом Барнаул, Бийск и Рубцовск в списке муниципальных образований края идут с пометкой

17 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Деньги в руке / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае утвердили предельный индекс размера платы жителей за коммунальные услуги в размере 15,5%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

"Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 2,5%", – говорится в документе, подписанном 12 декабря.

В итоге максимальный рост тарифов ЖКХ в городах и селах Алтайского края не должен превысить 18%.

При этом Барнаул, Бийск и Рубцовск в списке муниципальных образований идут с пометкой. Здесь предельные индексы "в ценовых зонах теплоснабжения определены исходя из цен на тепловую энергию, предъявляемую потребителям, определяемых в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления и едиными теплоснабжающими организациями соглашениями об исполнении схемы теплоснабжения".

Напомним, тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Ранее amic.ru подробно рассказал, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку".

Ранее сообщалось, что для Кемеровской области федеральный центр установил предельный индекс в размере 21,9%, для Красноярского края – 17,1%, а в Новосибирской области – 16,7%.