Тарифы ЖКХ отстают от инфляции на 40%, заявил глава Совета ЖКХ
Из-за этого многие предприятия тепло- и водоснабжения убыточные, утверждает эксперт
27 сентября 2026, 20:20, ИА Амител
Тарифы на коммунальные услуги в России искусственно сдерживаются на уровне ниже инфляции, что привело к системному кризису в отрасли. Как заявил глава ассоциации "Совет ЖКХ" Марк Геллер, из-за этого дисбаланса ресурсоснабжающие организации ежегодно недополучают 1,27 трлн рублей выручки, пишет News.ru.
При этом, по открытым данным Росстата, совокупный рост тарифов за этот же период составил 137%, а общая инфляция — 131%, то есть тарифы росли даже быстрее. Геллер объяснил это так:
"По данным об общей инфляции за указанный период у нас с Росстатом нет расхождений. А разница в определении роста тарифов связана с различиями в методологии, используемой для расчета исходных данных и параметров, а также в источниках получения информации. Так, Росстат основывается на данных о плате за жилищно-коммунальные услуги, то есть в расчет входят в том числе жилищные услуги, платежи за которые не подпадают под ограничения индексами. Мы в своих расчетах оперируем данными из принятых регионами решений о росте тарифов исключительно на коммунальные услуги, на которые и распространяется действие предельных индексов".
С 2014 года действовал принцип ограничения роста тарифов по формуле "инфляция минус", добавил эксперт. В результате сегодня более половины предприятий сферы тепло- и водоснабжения (62% водоканалов и 62,6% теплоснабжающих организаций) являются убыточными. У них не хватает средств даже на покрытие операционных расходов, не говоря уже о модернизации изношенных сетей.
Напомним, с 1 октября 2027 года плата за ЖКУ в среднем по стране увеличится на 11%, с 1 июля 2028-го — на 8,6%, а с 1 июля 2029-го — на 7,6%. В перечень услуг, на которые распространяется прогнозируемый рост, входят электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.
20:47:41 27-09-2026
Бездонная бочка.
20:52:02 27-09-2026
Интересно кто ж привел к такой ситуации ?
20:53:05 27-09-2026
ну то есть то, что зарплаты и пенсии отстают от инфляции, никого не волнует. ЖКХ нужно вернуть из частных рук государству, иначе так порядка и не будет. Сколько тарифы не увеличивай, все нажраться не могут
21:34:19 27-09-2026
кажется я начинаю понимать на сколько поднимется жкх ...
21:50:48 27-09-2026
заказной вброс
21:54:45 27-09-2026
А собранные денежки уйдут в обшоры, а на операционную деятельность будут трясти бюджеты городов и поселений.
22:17:12 27-09-2026
Гость (21:54:45 27-09-2026) А собранные денежки уйдут в обшоры, а на операционную деятел... Во - первых, не "обшоры", а "офшоры", а во - вторых, пол страны вообще ни за что не платит. И Правительство не требует, а повышает с добросовестных. Отсюда вывод...
21:57:12 27-09-2026
"Напомним, с 1 октября 2027 года плата за ЖКУ в среднем по стране увеличится на 11%" - а что с 1 октября 2026 года накинут забыл написать ?
22:51:53 27-09-2026
Гость (21:57:12 27-09-2026) "Напомним, с 1 октября 2027 года плата за ЖКУ в среднем по с... Он и не помнил.
00:03:19 28-09-2026
Когда только нажрутся, твари!!! Это какойто неадекват! А с каких зарплат платить такую камуналку, он неподумал?действительно надо национализировать все ЖКХ,а иначе эти твари так и будут нас грабить.Безнаказаность властьимущих тварей неимеет границ.Люди, надо бороться и сопративляться этому песпределу!!!
08:12:33 28-09-2026
Светлана (00:03:19 28-09-2026) Когда только нажрутся, твари!!! Это какойто неадекват! А с к... Причем, владельцем Водоканала является Фридман в Москве, владельцем тепловых компаний является бывший наш, "ноне" гражданин ОАэ (всё забываю его фамилию) . Вот на кой ляд ЭТИ "УПРАВЛЕНЦЫ" нужны нам в Барнауле, в частности, и вообще в РФ, в целом..Они что, строили сами или на их деньги линии воды и канализации, ТЭЦы, опять же трубы для тепла и т.п. ? Они отобрали у народа построенное на народные деньги. Сколько ж можно терпеть этих нахлебников от приХватизации 90-х.Вода, канализация, тепло и т.п. есть стратегические объекты, обеспечивающие жизнеспособность населения РФ, поэтому они должны быть государственными, может быть их передать муниципалитетам по управлению, но никак не должны быть частными, ведь в случае чрезвычайных обстоятельств владельцы не буду защищать свои объекты, будут просить государство оплатить защиту их, как сейчас частники просят у государства защитить их частные НПЗ и АТС.
08:36:00 28-09-2026
Гость. (08:12:33 28-09-2026) Причем, владельцем Водоканала является Фридман в Москве, вла... В этом и кроется суть колонизации и порабощения страны мироедами.
08:38:02 28-09-2026
Гость. (08:12:33 28-09-2026) Причем, владельцем Водоканала является Фридман в Москве, вла... Мельниченко это гражданин, владелец СГК, СУЭК и т.д., хоть теперь и не официально))
11:15:17 28-09-2026
Гость (08:38:02 28-09-2026) Мельниченко это гражданин, владелец СГК, СУЭК и т.д., хоть т... Точно, Мельниченко.По-моему, он в Сибири то ни разу не был, а приХватизатор.
09:15:09 28-09-2026
Гость. (08:12:33 28-09-2026) Причем, владельцем Водоканала является Фридман в Москве, вла... ну так а кто передал с радости этим ребяткам такие активы в управление? )))) У всего есть своя фамилия.
11:24:18 28-09-2026
Гость (09:15:09 28-09-2026) ну так а кто передал с радости этим ребяткам такие активы в ... Кто передал ? Чубайс и алкаш- б. президент с гоп-компанией , его мы сами выбрали в своё время и на свою шею, как оказалось.
13:21:53 28-09-2026
Гость. (11:24:18 28-09-2026) Кто передал ? Чубайс и алкаш- б. президент с гоп-компанией ,... вы видимо плохо учились в школе и не умеете пользоваться поиском информации..
Читаем внимательно и задумываемся над прочитанным:
"В обоих случаях имущество МУП Водоканал и Теплосети передавала администрация города Барнаула от имени муниципального образования - городского округа Барнаула. Город выступал концедентом, а Алтайский край - стороной и участником сделки."
Повторяю вопрос, при ком были переданы эти МУПы частникам?
01:09:25 28-09-2026
Мы сейчас уже платим немыслимые суммы за услуги ЖКХ. 11 000 руб.в феврале за отопление трёхкомнатной квартиры ( 61.8 кв.м.)
Куда уж больше - то!!! У нас ОДПУ!!! Что он учитывает, как он учитывает , всем наплевать.
Скоро не на что будет покупать еду и одежду.
Безобразие, мягко говоря.
12:23:30 28-09-2026
Ольга (01:09:25 28-09-2026) Мы сейчас уже платим немыслимые суммы за услуги ЖКХ. 11 000 ... Купите дом в деревне, без центральных коммуникаций. Тогда поймете цену коммунальных услуг.
02:22:37 28-09-2026
Расценки по ЖКХ повышают, деньги с населения собирают но при этом ни чего не делают, подъезды не убираются, содержание домов не ведётся. Дома разваливаются и ни кому нет ни какого дела, кроме как тарифы поднять.
10:36:19 28-09-2026
Россиянин (02:22:37 28-09-2026) Расценки по ЖКХ повышают, деньги с населения собирают но при... А у нас все делается и подъезды убирают и на доме что-т делается и в подвале. Может вам управляйку погонять нужно, чтобы работали, а не тут пар выпускать? А еще этих кренделей заставить платить нужно, которые месяцами квартплату не оплачивают - таких на каждом доме под 10% будет. Может и тарифы тогда поднимать не будут.
06:46:54 28-09-2026
А рост пенсий на сколько обгоняют чего не сказал?
07:40:24 28-09-2026
Когда пенсионеры не смогут оплачивать бездонный жкх- тогда их за долги выкинут из квартир помирать на помойке. Вопрос после этого с жкх не решится- потому что сколько бы туда не платили -90% распределятся между начальником - гл.бухом а остальные 10% на всех работяг. При этом начальник непрерывно будет вопить- что денег нет платить рабочим и надо подымать опять тариф. И так по кругу.
07:42:52 28-09-2026
так вам и надо - голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выборы, а потом плачьте в комментариях, что вас обижают
08:36:58 28-09-2026
Гость (07:42:52 28-09-2026) так вам и надо - голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выб... Обидно, что это касается всех. Я вот хожу на выборы и голосую не за ЕР, как и вся моя семья и знакомые, а вот прилетает потом всем((( Вот если бы это было только для тех кому все равно и тех кто пришел и выбрал ЕР...
08:37:56 28-09-2026
Гость (07:42:52 28-09-2026) так вам и надо - голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выб... Вы с Луны упали?О каких выборах вы говорите?
09:13:52 28-09-2026
Акакий (08:37:56 28-09-2026) Вы с Луны упали?О каких выборах вы говорите?... до сих пор наивные, верят....
10:38:28 28-09-2026
Гость (09:13:52 28-09-2026) до сих пор наивные, верят....... Ну при 30% явке в АК, действительно какие выборы. Явка сама по себе показывает, как населению плевать на всё.
11:52:20 28-09-2026
Акакий (08:37:56 28-09-2026) Вы с Луны упали?О каких выборах вы говорите?... О выборах в АКЗС и гос.думу. С Луны, скорее всего, Вы упали, если пропустили это событие. Вот и ходят потом подобные лунтики и гундят, что их обидели. А расскажите, лунтики, как вы рассчитываете поменять ситуацию? У вас, у лунтиков, кроме выборов нет другого законного инструмента. Когда ж вы это поймете
12:49:27 28-09-2026
Гость (11:52:20 28-09-2026) О выборах в АКЗС и гос.думу. С Луны, скорее всего, Вы упали,... Мы это давно поняли.Вы задаёте любопытный и странный вопрос,на который пока нет ответа.Вот вы упираете на то что от этих результатов голосования зависит победа той или иной партии.Всем должно быть понятно ,что существующие так называемые системные партии есть не что иное ,как филиал господствующей партии и только.Поэтому и убрали из бюллетеней графу "против всех" и под любым предлогом стараются убрать настоящих действительных конкурентов,например "Яблоко".Так что голосуй не голосуй...
09:18:18 28-09-2026
Гость (07:42:52 28-09-2026) так вам и надо - голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выб... Наивные - они с 2008 года начали тренироваться и протоколы переписывать в свою сторону, а теперь четко проголосуйте ДЭГ в пятницу до 13,00 и отчитайтесь, заместитель министра одного из правительств озвучил...выборы единой россии
15:26:38 28-09-2026
Гость (07:42:52 28-09-2026) так вам и надо - голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выб... а вы что кого-то выбираете? там себя сами назначают. а если бы от выборов что-то зависело- вас бы близко к выборам не подпустили.
08:27:00 28-09-2026
А то что наши зарплаты и пенсии отстают от других стран на 500%, это они не учитывают.
09:04:21 28-09-2026
Напомним, с 1 октября 2027 года плата за ЖКУ в среднем по стране увеличится на 11%
А пенсия у мамы поднимется с 1 октября на 4%. Когда перестанете людей в могилу загонять?!
09:04:53 28-09-2026
Гость (21:50:48 27-09-2026) заказной вброс... Почему же вброс? С октября повышение ЖКХ на 11%уже давно было озвучено.
10:20:56 28-09-2026
Наивный вопрос : Откуда берется инфляция?
10:32:20 28-09-2026
А ведь можно бы протянуть газовые трубы вместо толстых вечно аварийных труб теплосетей...
11:41:45 28-09-2026
я так понимаю, что они с убытков жируют???