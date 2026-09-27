Тарифы ЖКХ отстают от инфляции на 40%, заявил глава Совета ЖКХ

Из-за этого многие предприятия тепло- и водоснабжения убыточные, утверждает эксперт

27 сентября 2026, 20:20, ИА Амител

"Коммуналка", ЖКУ, оплата / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Тарифы на коммунальные услуги в России искусственно сдерживаются на уровне ниже инфляции, что привело к системному кризису в отрасли. Как заявил глава ассоциации "Совет ЖКХ" Марк Геллер, из-за этого дисбаланса ресурсоснабжающие организации ежегодно недополучают 1,27 трлн рублей выручки, пишет News.ru.

При этом, по открытым данным Росстата, совокупный рост тарифов за этот же период составил 137%, а общая инфляция — 131%, то есть тарифы росли даже быстрее. Геллер объяснил это так:

"По данным об общей инфляции за указанный период у нас с Росстатом нет расхождений. А разница в определении роста тарифов связана с различиями в методологии, используемой для расчета исходных данных и параметров, а также в источниках получения информации. Так, Росстат основывается на данных о плате за жилищно-коммунальные услуги, то есть в расчет входят в том числе жилищные услуги, платежи за которые не подпадают под ограничения индексами. Мы в своих расчетах оперируем данными из принятых регионами решений о росте тарифов исключительно на коммунальные услуги, на которые и распространяется действие предельных индексов".

С 2014 года действовал принцип ограничения роста тарифов по формуле "инфляция минус", добавил эксперт. В результате сегодня более половины предприятий сферы тепло- и водоснабжения (62% водоканалов и 62,6% теплоснабжающих организаций) являются убыточными. У них не хватает средств даже на покрытие операционных расходов, не говоря уже о модернизации изношенных сетей.

Напомним, с 1 октября 2027 года плата за ЖКУ в среднем по стране увеличится на 11%, с 1 июля 2028-го — на 8,6%, а с 1 июля 2029-го — на 7,6%. В перечень услуг, на которые распространяется прогнозируемый рост, входят электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.