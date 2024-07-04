На фестивале будут писатели с всероссийской известностью

04 июля 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Платон Беседин / Фото: страница Платона Беседина во "ВКонтакте"

Солидная писательская делегация приедет в конце июля на Шукшинский кинофестиваль в Алтайский край. Любители литературы смогут увидеть Михаила Тарковского, автора романов о Тане Гроттер Дмитрия Емеца, Платона Беседина, Владимира Крупина и других. На пресс-конференции 2 июля министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, кто должен приехать на фестиваль.

Какие писатели приедут на фестиваль?

На Шукшинский фестиваль в Барнаул и Бийск приедут:

Михаил Тарковский – писатель и поэт, внук поэта Арсения Тарковского и племянник режиссера Андрея Тарковского. Он будет одним из главных гостей фестиваля и членом жюри;

Дмитрий Емец – фантаст и автор циклов о Тане Гроттер (пародия на "Гарри Поттера" Мефодия Буслаева), "Школу Ныряльщиков" и других;

Платон Беседин – прозаик и публицист из Севастополя. Он прославился книгой "Город Греха". Написал и несколько книг, посвященных событиям на Украине, – например, роман "Дети Декабря" или "Дневник русского украинца";

Андрей Антипин – писатель из Иркутской области, лауреат Распутинской премии и член Союза писателей России;

Полина Орынянская – московский поэт;

Владимир Крупин – русский писатель, один из представителей "деревенской прозы". Пишет и на православную тему. Сопредседатель Союза писателей России. Кстати, в 1990 году он был одним из тех, кто подписал "Письмо 74-х", где авторы требовали "положить конец антирусской, антироссийской кампании в печати, на радио и телевидении";

Ксения Першина – поэт из Донецка.

Кроме того, на фестиваль должен приехать и лауреат Шукшинской премии, но кто именно, Елена Безрукова не сообщила. По ее словам, это станет известно уже в ближайшее время. Имя объявят, когда все документы будут подписаны, отметила министр.

Что писатели будут делать на фестивале?

Все они проведут творческие встречи с читателями. Также будет и сборная встреча со всеми писателями 23 июля в библиотеке им. Шишкова. 25 июля в Бийске начнется Большой книжный фестиваль, который продлится три дня. В его рамках пройдут встречи с писателями, лектории и презентация издательств, которые привезут книги.

Кто еще приедет в Барнаул?

На Шукшинский фестиваль приедут актрисы Ирина Алферова, Наталья Бондарчук, Мария Бурляева, музыканты Кристина Дзейтова и Елена Фролова, режиссер серии мультфильмов о "Трех богатырях" Константин Феоктистов, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская, гендиректор компании "Мастер-фильм" и продюсер мультсериала "Смешарики" Александр Герасимов, а также другие знаменитые деятели искусства.

Из родственников Шукшина будет его дочь Мария Шукшина с одним из своих сыновей.

Из Союза кинематографистов России на фестивале будут ответственный секретарь Михаил Калинин и заместитель председателя Алексей Алешковский, оба вошли в состав жюри. Вместе с ними судить участников будут режиссер Ильдар Ягафаров, оператор Алишер Хамидходжаев и другие. Приехать на Алтай обещает и съемочная группа фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня", а также делегация из Иркутского краеведческого музея имени Распутина. Полный список гостей Минкульт обещает опубликовать 19 июля.

Когда состоится фестиваль и что на нем будет?

Шукшинский фестиваль состоится в Алтайском крае с 23 по 27 июля. Правда, первый спецпоказ планируется еще 22 июля – зрителям представят фильм "Куча", снятый в Барнауле. А 23 июля состоится спецпоказ ленты "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Эту ленту продемонстрируют в России впервые. В ходе фестиваля будут показы фильмов, концерты, творческие встречи, деловая программа, выставки и так далее. Подробнее об этом читайте здесь.