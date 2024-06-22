Хабаровский драмтеатр приедет с гастролями в Барнаул

Хабаровский театр драмы покажет в Барнауле постановку по произведению Шукшина

22 июня 2024, 07:40, ИА Амител

Хабаровский театр драмы / Фото: habdrama.ru

Хабаровский краевой театр драмы посетит Барнаул с гастролями. Это следует из лота на портале госзакупок, где разместили аукцион о перевозке оборудования, декораций и реквизита по маршруту Хабаровск – Барнаул – Хабаровск в рамках гастролей с максимальной ценой чуть более миллиона рублей.

Хабаровская труппа приедет в Барнаул в конце сентября и выступит в местном театре драмы. Фура с реквизитом, декорациями и оборудованием прибудет в столицу Алтайского края 24 сентября.

В Алтайском краевом театре драмы amic.ru подтвердили информацию и рассказали, что хабаровские актеры покажут постановку по произведению Шукшина.

Отметим, что гастроли будут обменными. 2-6 октября в Хабаровском краевом театре драмы выступит уже алтайская труппа. Там покажут постановки "Укрощение строптивой", "Феномены", "Леха", "Приключения Чиполлино", "Квадратура круга" и "Пленные духи".

Напомним, что с 11 по 16 октября 2024 года в Барнаул в рамках всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" приедет и Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК). Он покажет спектакль по произведению Шукшина "Жена мужа в Париж провожала", его сыграют два раза.