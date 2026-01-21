После ограничений, введенных в конце 2025 года в отношении мессенджера WhatsApp*, пользователи всерьез начали переживать за Telegram. В работе приложения также регулярно наблюдаются перебои, а представители российской власти неоднократно высказывались о нем в негативном ключе. Более того, в начале 2026 года появились слухи, что работу мессенджера вновь ограничили.
О том, замедляют ли Telegram в России и какова вероятность, что его полностью заблокируют в 2026 году, – в материале amic.ru.
1
Работает ли в России Telegram?
Работает, но не так стабильно, как раньше. По данным сервиса DownDetector404, жалоб на мессенджер совсем немного. Однако они есть: чаще всего пользователи жалуются, что Telegram функционирует, но видео загружаются медленнее обычного.
2
Ввели ли в 2026 году новые ограничения против мессенджера Telegram?
Слухи об этом были. 16 января о том, что к мессенджеру применили новые ограничения, сообщил канал "Москва 24" со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке. Но в Роскомнадзоре эту информацию оперативно опровергли.
«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», – сообщили в ведомстве.
Но то, что ранее в отношении мессенджера уже были введены ограничения, частично признал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В беседе с радио "Говорит Москва" он дал понять, что видео в приложении стали плохо загружаться не просто так.
«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео – это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров», – сказал депутат.
3
Правда ли, что в России в 2026 году собираются полностью заблокировать Telegram?
Нет. По крайней мере, депутат Свинцов в беседе с ТАСС заверил, что сейчас таких планов нет. По его словам, в отличие от WhatsApp*, руководство Telegram все же идет на контакт с властями.
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – передает слова Свинцова информагентство.
4
Каковы шансы, что Telegram все же заблокируют?
Неизвестно. Как мы уже сказали, сейчас таких планов нет. Вернее, вслух о них никто не говорит. Но сохранит ли Telegram доступность для россиян в 2026 году – вопрос открытый. В конце концов, вопросы к работе приложения в нашей стране остаются, сказал в эфире "Говорит Москва" Свинцов.
«Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну – в анонимных Telegram-каналах, покупали какие-то акции, активы, койны и теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», – цитирует его радиостанция.
5
Что делать, если Telegram заблокируют в России?
Если это действительно произойдет, придется переходить на другие мессенджеры, которые останутся доступны. Конечно, отдельно стоит упомянуть Max, разработанный именно как национальное приложение для обмена сообщениями. Но есть и другие варианты: их мы перечислили в этом материале.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
