В Роскомнадзоре прокомментировали слухи о том, что появились новые ограничения

21 января 2026, 15:08, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

После ограничений, введенных в конце 2025 года в отношении мессенджера WhatsApp*, пользователи всерьез начали переживать за Telegram. В работе приложения также регулярно наблюдаются перебои, а представители российской власти неоднократно высказывались о нем в негативном ключе. Более того, в начале 2026 года появились слухи, что работу мессенджера вновь ограничили.

О том, замедляют ли Telegram в России и какова вероятность, что его полностью заблокируют в 2026 году, – в материале amic.ru.

1 Работает ли в России Telegram? Работает, но не так стабильно, как раньше. По данным сервиса DownDetector404 , жалоб на мессенджер совсем немного. Однако они есть: чаще всего пользователи жалуются, что Telegram функционирует, но видео загружаются медленнее обычного.

2 Ввели ли в 2026 году новые ограничения против мессенджера Telegram? Слухи об этом были. 16 января о том, что к мессенджеру применили новые ограничения, сообщил канал "Москва 24" со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке. Но в Роскомнадзоре эту информацию оперативно опровергли. «По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», – сообщили в ведомстве. Но то, что ранее в отношении мессенджера уже были введены ограничения, частично признал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В беседе с радио "Говорит Москва" он дал понять, что видео в приложении стали плохо загружаться не просто так. «То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео – это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров», – сказал депутат.

3 Правда ли, что в России в 2026 году собираются полностью заблокировать Telegram? Нет. По крайней мере, депутат Свинцов в беседе с ТАСС заверил, что сейчас таких планов нет. По его словам, в отличие от WhatsApp*, руководство Telegram все же идет на контакт с властями. «Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – передает слова Свинцова информагентство

4 Каковы шансы, что Telegram все же заблокируют? Неизвестно. Как мы уже сказали, сейчас таких планов нет. Вернее, вслух о них никто не говорит. Но сохранит ли Telegram доступность для россиян в 2026 году – вопрос открытый. В конце концов, вопросы к работе приложения в нашей стране остаются, сказал в эфире "Говорит Москва" Свинцов. «Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну – в анонимных Telegram-каналах, покупали какие-то акции, активы, койны и теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», – цитирует его радиостанция

5 Что делать, если Telegram заблокируют в России? Если это действительно произойдет, придется переходить на другие мессенджеры, которые останутся доступны. Конечно, отдельно стоит упомянуть Max, разработанный именно как национальное приложение для обмена сообщениями. Но есть и другие варианты: их мы перечислили в этом материале

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России