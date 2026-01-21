"Не выполняет требования". Сенатор Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram
Он также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры
21 января 2026, 22:42, ИА Амител
Работа мессенджера Telegram на территории России сталкивается с новыми ограничениями. Как сообщил изданию ТАСС сенатор Артем Шейкин, это связано с невыполнением сервисом требований, направленных на борьбу с преступлениями в РФ.
«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», – рассказал он.
По словам Шейкина, с августа 2025 года в отношении Telegram поэтапно вводятся ограничительные меры: заблокированы аудио- и видеозвонки, а передача медиафайлов частично замедляется. Сенатор также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры.
В Роскомнадзоре подтвердили, что информация, представленная Шейкиным, является исчерпывающей, и отметили, что ведомство уже неоднократно давало аналогичные комментарии.
При этом 16 января Роскомнадзор опровергал сообщения о новых ограничениях в отношении Telegram, заявив, что "в настоящее время новых мер ограничений не применяется".
22:51:51 21-01-2026
Почти в каждой новости по ТВ и радио, про нехороших людей уточняют, что они общались в иностранных месседжерах
22:55:38 21-01-2026
А что за качели? То ограничивают, то не ограничивают, нет, все таки ограничивают...
23:43:25 21-01-2026
А в Москве тоже всё блукируют и блукируют?
05:07:02 22-01-2026
То выполняет, то не выполняет... заврались вконец
06:02:52 22-01-2026
Позорное позорище с громким названием Национальный мессенджер. Всех опять "обогнали"!
08:05:16 22-01-2026
Не в одной стране мира они не нарушают законодательство страны и только в нашей стране они нарушают, может с законодательством что-то у нас не так.
09:12:23 22-01-2026
Гость (08:05:16 22-01-2026) Не в одной стране мира они не нарушают законодательство стра... " И все остальные страны, нам завидуют.."
10:07:14 22-01-2026
"Сенатор также рекомендовал россиянам .."
Россияне в ответ рекомендовали сенатору..
10:27:58 22-01-2026
Гость (10:07:14 22-01-2026) "Сенатор также рекомендовал россиянам .."Россияне в отве...
... пойти на три буквы. МАХ конечно же )))
11:10:41 22-01-2026
Пользуясь случаем хочу и я рекомендовать сенатору идти в макс, максимально быстро!)
15:44:23 22-01-2026
Две большие проблемы в Максе - нельзя поставить второй макс на вторую симку - это элементарная информационная гигиена - отделить рабочие чаты от домашних. И второе не поиска по телефону. Поэтому макс не пригоден для бизнеса в полном объеме и проще пользоваться иностранными мессенджерами. Не говоря уже о рекламных и других примочек. Вацап можно было брать как образец, но его по сути уже нет.