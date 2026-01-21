"Не выполняет требования". Сенатор Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram

Он также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры

21 января 2026, 22:42, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Работа мессенджера Telegram на территории России сталкивается с новыми ограничениями. Как сообщил изданию ТАСС сенатор Артем Шейкин, это связано с невыполнением сервисом требований, направленных на борьбу с преступлениями в РФ.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», – рассказал он.

По словам Шейкина, с августа 2025 года в отношении Telegram поэтапно вводятся ограничительные меры: заблокированы аудио- и видеозвонки, а передача медиафайлов частично замедляется. Сенатор также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры.

В Роскомнадзоре подтвердили, что информация, представленная Шейкиным, является исчерпывающей, и отметили, что ведомство уже неоднократно давало аналогичные комментарии.

При этом 16 января Роскомнадзор опровергал сообщения о новых ограничениях в отношении Telegram, заявив, что "в настоящее время новых мер ограничений не применяется".