НОВОСТИОбщество

"Не выполняет требования". Сенатор Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram

Он также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры

21 января 2026, 22:42, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Работа мессенджера Telegram на территории России сталкивается с новыми ограничениями. Как сообщил изданию ТАСС сенатор Артем Шейкин, это связано с невыполнением сервисом требований, направленных на борьбу с преступлениями в РФ.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», – рассказал он.

По словам Шейкина, с августа 2025 года в отношении Telegram поэтапно вводятся ограничительные меры: заблокированы аудио- и видеозвонки, а передача медиафайлов частично замедляется. Сенатор также рекомендовал россиянам переходить на национальные мессенджеры.

В Роскомнадзоре подтвердили, что информация, представленная Шейкиным, является исчерпывающей, и отметили, что ведомство уже неоднократно давало аналогичные комментарии.

При этом 16 января Роскомнадзор опровергал сообщения о новых ограничениях в отношении Telegram, заявив, что "в настоящее время новых мер ограничений не применяется".

мессенджеры

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

22:51:51 21-01-2026

Почти в каждой новости по ТВ и радио, про нехороших людей уточняют, что они общались в иностранных месседжерах

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:55:38 21-01-2026

А что за качели? То ограничивают, то не ограничивают, нет, все таки ограничивают...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:43:25 21-01-2026

А в Москве тоже всё блукируют и блукируют?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:07:02 22-01-2026

То выполняет, то не выполняет... заврались вконец

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:02:52 22-01-2026

Позорное позорище с громким названием Национальный мессенджер. Всех опять "обогнали"!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:16 22-01-2026

Не в одной стране мира они не нарушают законодательство страны и только в нашей стране они нарушают, может с законодательством что-то у нас не так.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:23 22-01-2026

Гость (08:05:16 22-01-2026) Не в одной стране мира они не нарушают законодательство стра... " И все остальные страны, нам завидуют.."

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:14 22-01-2026

"Сенатор также рекомендовал россиянам .."
Россияне в ответ рекомендовали сенатору..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:58 22-01-2026

Гость (10:07:14 22-01-2026) "Сенатор также рекомендовал россиянам .."Россияне в отве...
... пойти на три буквы. МАХ конечно же )))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:41 22-01-2026

Пользуясь случаем хочу и я рекомендовать сенатору идти в макс, максимально быстро!)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:23 22-01-2026

Две большие проблемы в Максе - нельзя поставить второй макс на вторую симку - это элементарная информационная гигиена - отделить рабочие чаты от домашних. И второе не поиска по телефону. Поэтому макс не пригоден для бизнеса в полном объеме и проще пользоваться иностранными мессенджерами. Не говоря уже о рекламных и других примочек. Вацап можно было брать как образец, но его по сути уже нет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров