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Telegram разрабатывает аналог YouTube

Компания ищет специалистов, которые займутся приложением

06 октября 2024, 11:15, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

В мессенджере Telegram появится аналог YouTube. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который закончится 25 октября.

"Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с поддержкой потоковой передачи HLS для аудио и видео", – говорится в сообщении.

Площадка должна поддерживать автоматическое и ручное переключение видеопотоков, а также замену AVPlayer без проблем с производительностью и стабильностью. Использование веб-интерфейса для воспроизведения запрещено.

Призовой фонд – 50 тысяч долларов. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре. Победители получат возможность дальнейшего сотрудничества с Telegram.

соцсети

Комментарии 5

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Патриот

11:23:32 06-10-2024

Незачем нам хвостинги всякие иностранные, все что надо в одноклассниках посмотрю

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Гость

11:24:23 06-10-2024

Верните русским ЮтьЮб
А песнохорки, из за которых нам отключили доступ к альтернативного мнению пусть на СВО идут, в концертные бригады.

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Гость

13:42:52 06-10-2024

Гость (11:24:23 06-10-2024) Верните русским ЮтьЮб А песнохорки, из за которых нам от... О как ты загнул!? С таким настроением скоро СВО сама к тебе придёт...!

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Гость

13:15:04 06-10-2024

все что надо в одноклассниках посмотрю--------- 😄😆

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Гость

13:41:45 06-10-2024

Чё его там разрабатывать!? Скупайте и арендуйте больше серверов для хранения видео...! Что бы населению было легко до этого видео "дотянуться"... И вся разработка!

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