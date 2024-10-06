Telegram разрабатывает аналог YouTube
Компания ищет специалистов, которые займутся приложением
06 октября 2024, 11:15, ИА Амител
В мессенджере Telegram появится аналог YouTube. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который закончится 25 октября.
"Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с поддержкой потоковой передачи HLS для аудио и видео", – говорится в сообщении.
Площадка должна поддерживать автоматическое и ручное переключение видеопотоков, а также замену AVPlayer без проблем с производительностью и стабильностью. Использование веб-интерфейса для воспроизведения запрещено.
Призовой фонд – 50 тысяч долларов. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре. Победители получат возможность дальнейшего сотрудничества с Telegram.
11:23:32 06-10-2024
Незачем нам хвостинги всякие иностранные, все что надо в одноклассниках посмотрю
11:24:23 06-10-2024
Верните русским ЮтьЮб
А песнохорки, из за которых нам отключили доступ к альтернативного мнению пусть на СВО идут, в концертные бригады.
13:42:52 06-10-2024
Гость (11:24:23 06-10-2024) Верните русским ЮтьЮб А песнохорки, из за которых нам от... О как ты загнул!? С таким настроением скоро СВО сама к тебе придёт...!
13:15:04 06-10-2024
все что надо в одноклассниках посмотрю--------- 😄😆
13:41:45 06-10-2024
Чё его там разрабатывать!? Скупайте и арендуйте больше серверов для хранения видео...! Что бы населению было легко до этого видео "дотянуться"... И вся разработка!