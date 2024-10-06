Telegram разрабатывает аналог YouTube

Компания ищет специалистов, которые займутся приложением

06 октября 2024, 11:15, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

В мессенджере Telegram появится аналог YouTube. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который закончится 25 октября.

"Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с поддержкой потоковой передачи HLS для аудио и видео", – говорится в сообщении.

Площадка должна поддерживать автоматическое и ручное переключение видеопотоков, а также замену AVPlayer без проблем с производительностью и стабильностью. Использование веб-интерфейса для воспроизведения запрещено.

Призовой фонд – 50 тысяч долларов. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре. Победители получат возможность дальнейшего сотрудничества с Telegram.