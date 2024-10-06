Новая функция для пользователей появилась в Telegram

В будущем Павел Дуров расскажет о других нововведениях

06 октября 2024, 08:32, ИА Амител

Логотип мессенджера Telegram / Фото: соцсети

В субботу, 5 октября, в Telegram появились особые функции, которые позволят пользователям отправлять друг другу "подарки". Об этом Павел Дуров, основатель мессенджера, рассказал в своем канале.

"Подарки – это замечательный способ выразить свою радость и поздравить близких с важными событиями. Получатели могут решить, показывать ли подарки в своем профиле или продавать их за "звезды", – написал Дуров.

Он также отметил, что в будущем подарки можно будет превратить в NFT на основе TON и продавать их вне мессенджера. Кроме того, Дуров сообщил о других изменениях, которые будут анонсированы позднее.