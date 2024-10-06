Новая функция для пользователей появилась в Telegram
В будущем Павел Дуров расскажет о других нововведениях
06 октября 2024, 08:32, ИА Амител
Логотип мессенджера Telegram / Фото: соцсети
В субботу, 5 октября, в Telegram появились особые функции, которые позволят пользователям отправлять друг другу "подарки". Об этом Павел Дуров, основатель мессенджера, рассказал в своем канале.
"Подарки – это замечательный способ выразить свою радость и поздравить близких с важными событиями. Получатели могут решить, показывать ли подарки в своем профиле или продавать их за "звезды", – написал Дуров.
Он также отметил, что в будущем подарки можно будет превратить в NFT на основе TON и продавать их вне мессенджера. Кроме того, Дуров сообщил о других изменениях, которые будут анонсированы позднее.
08:52:51 06-10-2024
Личное общение (пусть, даже звонок) важнее любых подарков или смайликов..
08:58:04 06-10-2024
Подарки бесплатные или как в одноклассниках?
09:59:27 06-10-2024
Бдыщ... (08:58:04 06-10-2024) Подарки бесплатные или как в одноклассниках? ... Конечно платные. Минимум 15 звёзд. Примерно 30 руб. И за 100 звёзд есть подарки
12:16:09 06-10-2024
Превращается в такое же днище, что и ок.
Однако, монетезировать продукт всем хочется...
А вообще, я был в шоке, что куча знакомых реально платят, чтобы иметь возможность посылать "подарочки" в ок.