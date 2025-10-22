Телеведущую Ларису Гузееву проверяют на мошенничество с виллами на Бали

По предварительным данным, жертвами аферы с продажей вилл на Бали стали более 60 человек, а общий ущерб превысил 31 миллиард индонезийских рупий

22 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Лариса Гузеева / Фото: @larisaguzeevaof

Индонезийская полиция проводит проверку в отношении российской телеведущей Ларисы Гузеевой и застройщика Сергея Домогацкого по подозрению в масштабном мошенничестве, сообщает Mash.

По предварительным данным, жертвами аферы с продажей вилл на Бали стали более 60 человек, а общий ущерб превысил 31 миллиард индонезийских рупий.

Согласно материалам дела, Домогацкий использовал рекламу Гузеевой в социальных сетях для привлечения инвесторов. Одна из пострадавших, Виктория Н., перевела 200 тысяч долларов на строительство дома после рекомендации телеведущей. Однако застройщик скрылся с деньгами, предварительно инсценировав собственное похищение.

В полицию уже поступило не менее десяти заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Правоохранители установили, что Домогацкий применял различные мошеннические схемы: продавал одну виллу нескольким покупателям, принимал платежи за несуществующие объекты и оформлял документы на подставных лиц.

Правоохранители также проверяют возможную причастность Гузеевой к рекламе мошеннических проектов. Напомним, ранее телеведущая уже становилась фигурантом подобных разбирательств, связанных с недвижимостью на Бали.

На тот момент 27 человек потеряли свои средства после покупки недвижимости у Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера. Кроме рекламы строительных проектов на Бали у него также было интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.