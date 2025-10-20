Кибермошенники поставили новый рекорд, похитив у жителя Москвы 450 миллионов рублей
Суммы ущерба от интернет-мошенничества продолжают расти
20 октября 2025, 15:00, ИА Амител
Житель Москвы стал жертвой крупнейшего кибермошенничества – он лишился 450 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУ МВД по Москве Антон Кононенко, передает "Интерфакс".
«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 миллионов рублей», – отметил Кононенко.
По его словам, инцидент произошел весной этого года и стал рекордным по размеру похищенных средств. При этом представитель МВД не стал раскрывать деталей преступления, сославшись на интересы следствия.
Правоохранители отмечают, что суммы ущерба от интернет-мошенничества продолжают расти: злоумышленники активно используют поддельные сайты, инвестиционные платформы и фишинговые схемы, убеждая граждан переводить крупные суммы на "безопасные счета".
Ранее в Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областях правоохранительными органами была пресечена деятельность сети пользовательских устройств, применяемых злоумышленниками для нелегальной маршрутизации трафика.
15:17:06 20-10-2025
а можно узнать где и главное как этот чел заработал 450 лямов???? я например за 25 лет могу только ляма полтора-два заработать а он 450. Что за работа такая какую он работал???????
15:37:53 20-10-2025
Откуда у чечика столько денюшкоф? Что сказали правоохранительные органы? Как банк не побрезговал перекинуть мошенникам такую суммочку?
16:12:00 20-10-2025
Гость (15:37:53 20-10-2025) Откуда у чечика столько денюшкоф? Что сказали правоохранител... Может налом отдавал? В банке не хранил.
16:16:21 20-10-2025
Ай молодцы! Ну у него поди еще лярд припрятан