Кибермошенники поставили новый рекорд, похитив у жителя Москвы 450 миллионов рублей

Суммы ущерба от интернет-мошенничества продолжают расти

20 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Житель Москвы стал жертвой крупнейшего кибермошенничества – он лишился 450 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУ МВД по Москве Антон Кононенко, передает "Интерфакс".

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 миллионов рублей», – отметил Кононенко.

По его словам, инцидент произошел весной этого года и стал рекордным по размеру похищенных средств. При этом представитель МВД не стал раскрывать деталей преступления, сославшись на интересы следствия.

Правоохранители отмечают, что суммы ущерба от интернет-мошенничества продолжают расти: злоумышленники активно используют поддельные сайты, инвестиционные платформы и фишинговые схемы, убеждая граждан переводить крупные суммы на "безопасные счета".

Ранее в Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областях правоохранительными органами была пресечена деятельность сети пользовательских устройств, применяемых злоумышленниками для нелегальной маршрутизации трафика.