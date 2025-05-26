Тело бийчанина, умершего в Индонезии, не будут доставлять домой
После похорон в Бийск вышлют свидетельство и заключение о смерти
26 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Бийчанина Анатолия Ломакина, который умер в Индонезии, похоронят спустя четыре месяца. Как сообщает "Бийский рабочий", останки захоронят в саване по мусульманским традициям – без гроба.
"В консульство Джакарты уже отправлено разрешение на погребение и оплачено 50 тыс. руб., которые мы собрали, чтобы похоронить Толю. В эту сумму входит стоимость самих похорон, а также место захоронения и проезд на машине скорой помощи до кладбища. К концу следующей недели его тело захоронят там, а пока в Индонезии подготавливают все необходимые для этого документы", – рассказала близкая подруга Анатолия, Ирина Евдокимова.
После похорон в Бийск вышлют свидетельство и заключение о смерти. Эти документы женщина будет хранить у себя, поскольку близких у Ломакина в городе нет. Она отметила, что, с одной стороны, ей легче, что друга наконец похоронят, а с другой – Ирина расстроена, что вернуть Анатолия на родину так и не удалось.
Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо. На следующий день сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.
Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой.
09:38:27 26-05-2025
The End.
09:51:11 26-05-2025
Столько про это пишут. А какова причина смерти то?
10:11:25 26-05-2025
Гость (09:51:11 26-05-2025) Столько про это пишут. А какова причина смерти то?... а зачем вам причина смерти незнакомого вам человека?
12:13:56 26-05-2025
Элен без ребят (10:11:25 26-05-2025) а зачем вам причина смерти незнакомого вам человека? ... Элен, это твое глупое заключение. Интересуются для того, чтобы быть следующим.
10:28:22 26-05-2025
Гость (09:51:11 26-05-2025) Столько про это пишут. А какова причина смерти то?... Понравилось в Индонезии, решил там остаться навсегда.
10:58:47 26-05-2025
Гость (09:51:11 26-05-2025) Столько про это пишут. А какова причина смерти то?... Хорошее путешествие не имеет чёткого плана и не обязательно предполагает возвращение.
12:09:17 26-05-2025
Родных нет у Анатолия. Детдомыш?