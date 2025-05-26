Тело бийчанина, умершего в Индонезии, не будут доставлять домой

После похорон в Бийск вышлют свидетельство и заключение о смерти

26 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Вход в морг / Фото: unsplash.com / Go to Sharon Lawson's profile Sharon Lawson

Бийчанина Анатолия Ломакина, который умер в Индонезии, похоронят спустя четыре месяца. Как сообщает "Бийский рабочий", останки захоронят в саване по мусульманским традициям – без гроба.

"В консульство Джакарты уже отправлено разрешение на погребение и оплачено 50 тыс. руб., которые мы собрали, чтобы похоронить Толю. В эту сумму входит стоимость самих похорон, а также место захоронения и проезд на машине скорой помощи до кладбища. К концу следующей недели его тело захоронят там, а пока в Индонезии подготавливают все необходимые для этого документы", – рассказала близкая подруга Анатолия, Ирина Евдокимова.

После похорон в Бийск вышлют свидетельство и заключение о смерти. Эти документы женщина будет хранить у себя, поскольку близких у Ломакина в городе нет. Она отметила, что, с одной стороны, ей легче, что друга наконец похоронят, а с другой – Ирина расстроена, что вернуть Анатолия на родину так и не удалось.

Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо. На следующий день сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.

Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой.