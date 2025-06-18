Тело мужчины достали из водоема в Алтайском крае
Точную причину смерти устанавливают
18 июня 2025, 13:15, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Тело мужчины нашли днем 17 июня в водоеме в окрестностях села Каменка Кытмановского района Алтайского края, сообщили в УГОЧС и ПБ региона.
"Водолазами обнаружено и извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Причина смерти устанавливается", – рассказали в ведомстве.
Ранее в июне в Рубцовске утонул 18-летний парень, который пытался переплыть одно из самых широких мест старицы реки Алей.
За несколько дней до этого в Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище погиб 14-летний подросток.
17:16:31 18-06-2025
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