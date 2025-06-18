Тело мужчины достали из водоема в Алтайском крае

Точную причину смерти устанавливают

18 июня 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Тело мужчины нашли днем 17 июня в водоеме в окрестностях села Каменка Кытмановского района Алтайского края, сообщили в УГОЧС и ПБ региона.

"Водолазами обнаружено и извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Причина смерти устанавливается", – рассказали в ведомстве.

Ранее в июне в Рубцовске утонул 18-летний парень, который пытался переплыть одно из самых широких мест старицы реки Алей.

За несколько дней до этого в Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище погиб 14-летний подросток.