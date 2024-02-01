Тело женщины, пропавшей с дочерью после покупки авто, нашли под Новосибирском
Правоохранители до сих пор не могут найти тело пятилетней девочки
01 февраля 2024, 17:30, ИА Амител
В Новосибирской области обнаружили и по татуировке опознали тело 39-летней женщины, которая накануне пропала с пятилетней дочерью, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, семья пропала в период с 20 по 23 января. До этого женщина в такси познакомилась с 31-летним бойцом ММА, который подрабатывал извозчиком. Он оставил свой ей номер телефона. После нескольких встреч спортсмен решил помочь женщине с покупкой автомобиля. По версии следствия, после приобретения машины боец ММА зарезал женщину и задушил ее ребенка. После этого мужчина спешно покинул Россию, его задержали на казахстанско-узбекистанской границе.
Спортсмен сообщил, что спрятал тела женщины и ребенка в разных местах, и сказал где именно. Однако из-за большого количества снега быстро найти не удалось. На тело наткнулся мужчина.
"Он на грейдере был, чистил дорогу. То, что это пропавшая женщина, – почти нет сомнений. Опознали ее по татуировке на руке", – рассказал источник издания.
Тело пятилетней девочки ищут до сих пор.
17:49:43 01-02-2024
теперь обеспечен едой и теплом - общество за него платит...
18:11:05 01-02-2024
Бабёшка в наколочках, сидевшая или индеец ?
07:56:13 02-02-2024
Гость (18:11:05 01-02-2024) Бабёшка в наколочках, сидевшая или индеец ?... какая разница есть татуировка у убитой женщины или нет? это как то оправдывает преступника?
08:56:11 02-02-2024
Гость (07:56:13 02-02-2024) какая разница есть татуировка у убитой женщины или нет? это ... По их мнению, безусловно. Не так одета. не там шла, не в то время, не с тем и т.д. - список можно расширять до бесконечности. Жила-была девочка, сама виновата. Там выше вон и лайкнули же. То есть тоже считают, что виновата жертва, а не убийца.
09:53:30 02-02-2024
Гость (07:56:13 02-02-2024) какая разница есть татуировка у убитой женщины или нет? это ... Разница есть- по татуировке тело и опознали. Так что татуироваться с ног до головы в наше неспокойное время правильно, тушку опознать будет проще, естлифчо.
13:41:29 02-02-2024
Гость (09:53:30 02-02-2024) Разница есть- по татуировке тело и опознали. Так что татуиро... только конченные забивают всё свое тело татуировками, одно дело когда надо скрыть ужасный шрам, и совсем другое когда все тело разноцветное. Исключение если одно \ два тату для красоты. Дальше что вставить рога, проколоть носовую перегородку, разрезать язык, зататуировать белки глаз,разтянуть уши, разтянуть шею и прочие бодимодификации идиотов.
08:13:08 02-02-2024
Вот мразь, таких только расстреливать к стене