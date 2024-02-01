Тело женщины, пропавшей с дочерью после покупки авто, нашли под Новосибирском

Правоохранители до сих пор не могут найти тело пятилетней девочки

01 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Боец ММА и убитая женщина / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на соцсети

В Новосибирской области обнаружили и по татуировке опознали тело 39-летней женщины, которая накануне пропала с пятилетней дочерью, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, семья пропала в период с 20 по 23 января. До этого женщина в такси познакомилась с 31-летним бойцом ММА, который подрабатывал извозчиком. Он оставил свой ей номер телефона. После нескольких встреч спортсмен решил помочь женщине с покупкой автомобиля. По версии следствия, после приобретения машины боец ММА зарезал женщину и задушил ее ребенка. После этого мужчина спешно покинул Россию, его задержали на казахстанско-узбекистанской границе.

Спортсмен сообщил, что спрятал тела женщины и ребенка в разных местах, и сказал где именно. Однако из-за большого количества снега быстро найти не удалось. На тело наткнулся мужчина.

"Он на грейдере был, чистил дорогу. То, что это пропавшая женщина, – почти нет сомнений. Опознали ее по татуировке на руке", – рассказал источник издания.

Тело пятилетней девочки ищут до сих пор.