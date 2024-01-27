Пограничники Казахстана задержали мужчину, убившего мать и ее дочь в Новосибирске

Знакомая погибшей рассказала, что преступление произошло из-за наследства

27 января 2024, 22:15, ИА Амител

Нож / Источник фото: unsplash.com

Казахстанские пограничники на границе с Узбекистаном задержали мужчину, который убил 39-летнюю мать и ее 5-летнюю дочь в Новосибирске.

Как рассказала изданию "КП-Новосибирск" знакомая погибшей, недавно женщина получила в наследство около 5 млн рублей и переехала из Астаны в Новосибирск, где купила машину за 1,5 млн и квартиру, а затем перестала выходить на связь. Полицейские выяснили, что с приобретением авто женщине помогал 31-летний знакомый, который после сделки и убил ее вместе с дочкой, а затем забрал деньги и сбежал из страны.

Подозреваемого объявили в международный розыск. При попытке пересечь казахстанско-узбекистанскую границу на такси его задержали сотрудники погранконтроля.

Со слов знакомой погибшей, у мужчины двойное гражданство, у него есть ребенок и супруга. "Возможно, они с женой планировали убийство из-за крупной суммы денег. Знаем, что его сейчас везут в Новосибирск. Он назвал места, где оставил тела, однако там полицейские ничего не обнаружили. Предположительно, он девочку задушил, а ее маму зарезал, – добавила сибирячка.