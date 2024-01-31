Боец ММА зарезал женщину и задушил ее ребенка в Новосибирске
Перед смертью женщина купила автомобиль, а выбирать машину помогал новый знакомый
31 января 2024, 18:00, ИА Амител
В Новосибирской области десятый день ищут тела 39-летней женщины и ее пятилетней дочери, которых в период с 20 по 23 января убил боец ММА после покупки машины, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, 31-летнего спортсмена задержали 25 января в другой стране – на казахстанско-узбекистанской границе, мужчина пытался вернуться в родной Таджикистан. Злоумышленник во всем признался и рассказал, где спрятал тела, однако по его показаниям тела не обнаружили. Сейчас следователи ждут экстрадиции подозреваемого в Новосибирск.
Выяснилось, что женщина познакомилась с бойцом ММА в такси – у спортсмена были сплошные неудачи на ринге, поэтому он зарабатывал извозом. Как рассказала знакомая пропавшей, мужчина подвез женщину и сказал, чтобы она не вызывала машину через приложение, а звонила сразу ему напрямую.
В конце декабря женщина смогла оформить документы на наследство в Алма-Ате и вскоре продала полученную квартиру за 25 тысяч долларов (2,2 млн рублей). На эти деньги она хотела купить машину, а оставшуюся сумму вложить в покупку строящейся трехкомнатной квартиры.
Спортсмен помогал выбирать машину. После покупки женщина пропала. И в это же время боец ММА спешно сбежал из России.
В региональном СК возбудили дело по статье "Убийство двух лиц". Женщина и ее пятилетняя дочка до сих пор не найдены.
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убивал и до этого скорее всего. Думаю на его счету не одна женщина и не один ребенок. И подельники вероятнее всего есть. Пытать надо его короче. На дыбу и рвать железом