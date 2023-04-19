Тёмный, белый, молочный. АлтГТУ приглашает на шоколадный мастер-класс

Посетить мероприятие и овладеть новым навыком могут все желающие

19 апреля 2023, 12:05, ИА Амител

Фигурки из шоколада / Фото: АлтГТУ

Инжиниринговый центр Алтайского государственного технического университета "ХимБиоМаш" приглашает на программу повышения квалификации "Темперирование шоколада и изготовление фигурок из него".

Кто может пройти обучение?

Пройти обучение могут как новички, которые совсем не умеют работать с шоколадом, так и кондитеры, желающие усовершенствовать своё профессиональное мастерство.

Как долго оно длится?

Курс рассчитан на 16 часов и содержит теорию и практику (проходит в виде мастер-класса по 2-3 часа). Для посещения практической части не обязательно иметь опыт работы или образование кондитера.

Чему научат?

На занятиях по теории участники узнают всё о видах шоколада, а также о требованиях, которые предъявляют к его качеству. Специалисты пояснят, зачем темперировать шоколад и какими способами это можно сделать. Расскажут, какие красители можно использовать, как лучше окрашивать фигурки и сколько хранят готовый продукт.

На практическом мастер-классе, который проходит в один день, обучающиеся смогут:

освоить технику темперирования молочного, белого или тёмного шоколада;

узнать, какое оборудование необходимо использовать;

поработать с разными формами и изготовить различные фигурки (цветы, сферы, буквы, звёзды, милейшие коровки);

попробовать разные техники окрашивания готовых фигурок (кандурином и с помощью какао-масла).









Разновидности фигурок из шоколада / Фото: АлтГТУ

В качестве бонуса специалисты "ХимБиоМаш" покажут, как сделать пластичный шоколад и изготовить из него цветы.

Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания, повар-эксперт 6-го разряда с дипломом международного образца. После обучения выдадут сертификат с печатью АлтГТУ.

Записаться на занятия можно по электронной почте: mailto:sne.anna@mail.ru или mailto:lazutkina78@mail.ru.