Температурный режим в детсадах и школах Барнаула проверяют ежедневно
Результаты проверок публикуются на порталах образовательных организаций
17 января 2026, 10:10, ИА Амител
Батарея / Фото: amic.ru
В Барнауле пристально следят за температурным режимом в образовательных учреждениях.
Муниципалитет контролирует поддержание необходимой температуры в детских садах, школах, а также в учреждениях дополнительного образования.
Представители городской администрации заявляют, что теплоснабжение обеспечено во всех дошкольных и школьных заведениях, а также в центрах дополнительного образования.
Ежедневно проводится мониторинг температуры воздуха в учебных классах и других функциональных помещениях. Полученные данные доступны на официальных веб-сайтах соответствующих учреждений.
10:24:27 17-01-2026
У нас в Новоалтайске в поселке Рассвет -42 градуса.
10:41:10 17-01-2026
Сувенирным китайски спиртовым термометром в виде зайчика, висящим на холодной стене рядом с трубой отопления?
19:53:37 17-01-2026
зачем детей водить в такой мороз, оставайтесь дома то!! не понимаю, что за люди...
21:09:15 17-01-2026
Гость (19:53:37 17-01-2026) зачем детей водить в такой мороз, оставайтесь дома то!! не п...
Вытолкнуть детей из дома надо. Чтобы не мешали!
17:02:57 18-01-2026
Гость (21:09:15 17-01-2026) Вытолкнуть детей из дома надо. Чтобы не мешали!...
Ща к понедельнику проспятся и с утра тебе похмельных злых минусов напихают по самое не балуй!!! )))))