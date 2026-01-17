Температурный режим в детсадах и школах Барнаула проверяют ежедневно

Результаты проверок публикуются на порталах образовательных организаций

17 января 2026, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

В Барнауле пристально следят за температурным режимом в образовательных учреждениях.

Муниципалитет контролирует поддержание необходимой температуры в детских садах, школах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Представители городской администрации заявляют, что теплоснабжение обеспечено во всех дошкольных и школьных заведениях, а также в центрах дополнительного образования.

Ежедневно проводится мониторинг температуры воздуха в учебных классах и других функциональных помещениях. Полученные данные доступны на официальных веб-сайтах соответствующих учреждений.