Температурный режим в детсадах и школах Барнаула проверяют ежедневно

Результаты проверок публикуются на порталах образовательных организаций

17 января 2026, 10:10, ИА Амител

В Барнауле пристально следят за температурным режимом в образовательных учреждениях.

Муниципалитет контролирует поддержание необходимой температуры в детских садах, школах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Представители городской администрации заявляют, что теплоснабжение обеспечено во всех дошкольных и школьных заведениях, а также в центрах дополнительного образования.

Ежедневно проводится мониторинг температуры воздуха в учебных классах и других функциональных помещениях. Полученные данные доступны на официальных веб-сайтах соответствующих учреждений.

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

10:24:27 17-01-2026

У нас в Новоалтайске в поселке Рассвет -42 градуса.

Avatar Picture
ДМВ

10:41:10 17-01-2026

Сувенирным китайски спиртовым термометром в виде зайчика, висящим на холодной стене рядом с трубой отопления?

Avatar Picture
Гость

19:53:37 17-01-2026

зачем детей водить в такой мороз, оставайтесь дома то!! не понимаю, что за люди...

Avatar Picture
Гость

21:09:15 17-01-2026

Гость (19:53:37 17-01-2026) зачем детей водить в такой мороз, оставайтесь дома то!! не п...
Вытолкнуть детей из дома надо. Чтобы не мешали!

Avatar Picture
Гость

17:02:57 18-01-2026

Гость (21:09:15 17-01-2026) Вытолкнуть детей из дома надо. Чтобы не мешали!...
Ща к понедельнику проспятся и с утра тебе похмельных злых минусов напихают по самое не балуй!!! )))))

