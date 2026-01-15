НОВОСТИОбщество

При какой температуре воздуха зимой сокращают рабочий день и отменяют занятия в школах?

Сильные морозы могут накладывать свой отпечаток на режим учебы и труда

15 января 2026, 14:20, ИА Амител

Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В январе 2026 года на регионы России опустились аномальные холода. Так, в Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за 40-градусных морозов. Как рассказал ТАСС руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд, в республиках Алтай и Тыва, а также в Томской, Кемеровской и Иркутской областях столбики термометров опустятся до -35...-46 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах похолодает до -36...-41 градуса, а в Свердловской, Челябинской и Курганской областях – до -31...-38.

В связи с этим многие трудящиеся россияне задаются вопросом: будут ли сокращать рабочий день в сильные холода? А дети интересуются, отменят ли занятия в школах из-за морозов.

Какой режим работы и учебы действует в России при аномальных похолоданиях – в материале amic.ru.

1

Сокращают ли рабочий день при аномальных морозах?

Есть профессии, представителям которых нужно работать на улице даже в сильный мороз. Например, дворники, грузчики или строители. В аномальные холода работодатель обязан предоставить им перерывы для обогрева и отдыха. Об этом говорится в статье 109 Трудового кодекса РФ.

«Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время», – сказано в тексте статьи.

У сотрудников, которые работают в помещениях, ситуация обстоит иначе. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", условия труда и оптимальную температуру при них разделяют на пять категорий:

  • сидячая работа (управленцы, офисные работники, рабочие в швейных цехах и т.д.) – от +22 до +24 градусов;
  • рабочий день на ногах (продавцы-консультанты) – от +21 до +23 градусов;
  • работа с некоторым физическим напряжением (экскурсоводы) – от +19 до +21 градуса;
  • физическая работа, связанная с ходьбой и переносом тяжестей до десяти килограммов (рабочие заводов) – от +17 до +19 градусов;
  • тяжелый физический труд (грузчики, кузнецы, литейщики) – от + 16 до +18 градусов.

Ответственность за температурный режим в помещении несет работодатель. Если в морозы его не соблюдают, сотрудники вправе потребовать сокращения рабочего дня. Но если это не предусмотрено никакими внутренними документами, идти на такой шаг работодатель не обязан.

2

А при каких температурах зимой можно вообще не ходить на работу?

Закон не предусматривает отмены рабочего дня из-за сильных холодов. Повторим, если температура в рабочем помещении ниже допустимых значений, работодатель должен решить вопрос с его прогревом. Если такой возможности нет, теоретически он может сократить рабочий день, но не обязан этого делать. Что касается работы на открытом воздухе, то в морозы сотрудникам должны давать перерывы для отдыха и обогрева.

3

А при каком "минусе" на улице дети могут не ходить в школу?

Вообще в России нет единого температурного порога, при котором отменяют уроки в школах. Такие решения всегда принимают на уровне региона. Чем севернее он находится, тем выше порог температуры, при которой занятия считаются допустимыми. Например, в Москве занятия в начальных классах отменяют при похолоданиях до -25 градусов. А в Якутске такие меры будут только при морозе -45 градусов.

Если при сильных морозах школы работают в штатном режиме, решение о том, отпускать ребенка на уроки или нет, принимают родители. Пропуск занятий по погодным условиям не считают неуважительной причиной. Но если вы хотите оставить ребенка дома, заранее предупредите об этом классного руководителя.

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стало известно, закроют ли школы на Алтае в "арктические" морозы

Единых федеральных температурных порогов для отмены уроков не существует
Комментарии 22


Гость

14:36:40 15-01-2026

В Якутии при -45, а в Алтайском крае никогда) А по идее мы где-то между должны быть

  


Гость&38838449049

05:10:46 17-01-2026

Гость (14:36:40 15-01-2026) В Якутии при -45, а в Алтайском крае никогда) А по идее мы г... Обычно если в классе или кабинете температура ниже 15°, или на улице ниже 31-38° и ниже

  


Гость

14:42:57 15-01-2026

Объясните это прокуратуре, администрации когда службам ЖКХ аварии надо устранять в морозы, даже техника на дизтопливе замерзает. Но штрафы и уголовные дела за бездействие в морозы обязыаают

  


Гость

17:14:00 15-01-2026

Гость (14:42:57 15-01-2026) Объясните это прокуратуре, администрации когда службам ЖКХ а... Вот про ЖКХ лучше тему не начинайте, они столько бабла гребут с двойными индексациями гораздо выше инфляции, что возникает вопрос почему у вас вообще что то рвется и ломается.

  


Гость

16:24:38 15-01-2026

Сколько общественного транспорта не сможет выйти на линию при морозах ниже 40С? И как тогда добираться до работы? В 1985 году при минус 44 С , автобусы икарусы завелись, но двери не открывались из-за промерзших шлангов. Отменяли занятия у студентов - приходили только те, кто рядом живет.

  


Гость

08:23:54 16-01-2026

Гость (17:14:00 15-01-2026) Вот про ЖКХ лучше тему не начинайте, они столько бабла гребу... Объясню, просто если грести деньги то работать и следить за работами просто особо некогда😃. половина всех жку и жкх и ук принадлежат Москве (во всяком случае в кемеровской области) а как говорится : проблемы индейцев шерифа не волнует...

  


Гость

08:47:56 16-01-2026

дворники,грузчики... расскажите это электромонтеру на высоте...

  


Гость

08:48:41 16-01-2026

А в шахту как не ходить в морозы там не поймут начальство и прогул будет , а за прогул и уволить могут

  


Гость

01:13:31 19-01-2026

Гость (08:48:41 16-01-2026) А в шахту как не ходить в морозы там не поймут начальство и ... Ага тоже самое

  


...

11:45:12 16-01-2026

СанПин 2.2.4.548 утратил силу в 2021 году

  


Владимир

12:38:04 16-01-2026

Строители в 42° активировали дни и не работали. По крайней мере так было раньше при совдепе.

  


Гость

13:26:47 16-01-2026

Зато Совдепию грязью поливают все кому не лень.

  


Гость

17:53:19 16-01-2026

Владимир (12:38:04 16-01-2026) Строители в 42° активировали дни и не работали. По крайней ... Актировали

  


Михаил

21:10:38 16-01-2026

Совсем что ли с головой непорядок у тех кто не написал чётко и ясно в законе, что при такой-то отрицательной температуре ученики начальных классов не идут в школу, а ещё ниже средние классы не учатся и далее старшие. На производстве, кто работает на открытом воздухе тоже были свои законы,но этим то в белых воротничках и лакированных туфлях откуда знать, что человек может обморозиться, что сварочные работы ниже какого-то значения выполнять нельзя, выполнять работы на высоте за исключением аварийно-востановительных запрещено. Господи да где же тот "плохой СССР", пишу это, потому что сам 40 лет в районе приравненном к крайнему северу, сначала на любимую страну, а затем вот на это что сотворил гражданин с тремя пальцами и со товарищи. Страшно за своих внуков, что их ждёт,какя ещё структура появится надзирателя за холопами.

  


Гость

15:07:08 17-01-2026

Михаил (21:10:38 16-01-2026) Совсем что ли с головой непорядок у тех кто не написал чётк... Кто сказал что сварочные работы проводить нельзя? Неуд Вам однозначно!!!! Можно и в - 50, и в - 70 но при соблюдении условий сварки, а именно с подогревом шовной и околошовной зоны... По Вашему комету, сварщик на севере сидят и ждут оттепель))))

  


Гость вырвыра

23:38:52 16-01-2026

А про питер с -34 и не вспомнили

  


Светлана

09:19:13 17-01-2026

Зато в детский садик идут все. Куда родителям детей девать?

  


Совестт

14:32:30 17-01-2026

За кого голосуете, то есть вообще не ходите голосовать ЕД, те нами и рулят своими безмозглыми чугунками.

  


Гость

14:57:08 17-01-2026

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» признан утратившим силу с 11 марта 2021 года в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России № 9 от 11.03.2021 г.. Требования к микроклимату теперь регулируются новым документом — СанПиН 1.2.3685-21, который действует с 1 марта 2021 года.

  


ОК

18:47:15 17-01-2026

Гость (08:48:41 16-01-2026) А в шахту как не ходить в морозы там не поймут начальство и ... В шахте теплее, чем на улице - там и отогреетесь.

  


Михаил

14:11:05 18-01-2026

Почему в новой Адыгеи сильный мороз но школу не отменяют?

  


Елена

16:06:11 19-01-2026

В 60е годы был случай в нашем городе: ученик начальной школы шел утром один на уроки, был мороз, ребенок присел к забору, думал согреется - замерз насмерть. Тогда сразу издали указ - ниже 30° в школу не идут все ученики! Занятия отменялись совсем для всех! И программу догоняли, и было все хорошо! А сейчас в нашем Заб. крае началка может не ходить от 36°, а с 5 по 10 кл. - от 38°! Не всех же детей родители возят на машинах, и не все живут рядом со школой! В общем, пока петух не клюнет....

  

