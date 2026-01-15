Сильные морозы могут накладывать свой отпечаток на режим учебы и труда

В январе 2026 года на регионы России опустились аномальные холода. Так, в Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за 40-градусных морозов. Как рассказал ТАСС руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд, в республиках Алтай и Тыва, а также в Томской, Кемеровской и Иркутской областях столбики термометров опустятся до -35...-46 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах похолодает до -36...-41 градуса, а в Свердловской, Челябинской и Курганской областях – до -31...-38.

В связи с этим многие трудящиеся россияне задаются вопросом: будут ли сокращать рабочий день в сильные холода? А дети интересуются, отменят ли занятия в школах из-за морозов.

Какой режим работы и учебы действует в России при аномальных похолоданиях – в материале amic.ru.

1 Сокращают ли рабочий день при аномальных морозах? Есть профессии, представителям которых нужно работать на улице даже в сильный мороз. Например, дворники, грузчики или строители. В аномальные холода работодатель обязан предоставить им перерывы для обогрева и отдыха. Об этом говорится в статье 109 Трудового кодекса РФ. «Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время», – сказано в тексте статьи. У сотрудников, которые работают в помещениях, ситуация обстоит иначе. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", условия труда и оптимальную температуру при них разделяют на пять категорий: сидячая работа (управленцы, офисные работники, рабочие в швейных цехах и т.д.) – от +22 до +24 градусов;

рабочий день на ногах (продавцы-консультанты) – от +21 до +23 градусов;

работа с некоторым физическим напряжением (экскурсоводы) – от +19 до +21 градуса;

физическая работа, связанная с ходьбой и переносом тяжестей до десяти килограммов (рабочие заводов) – от +17 до +19 градусов;

тяжелый физический труд (грузчики, кузнецы, литейщики) – от + 16 до +18 градусов. Ответственность за температурный режим в помещении несет работодатель. Если в морозы его не соблюдают, сотрудники вправе потребовать сокращения рабочего дня. Но если это не предусмотрено никакими внутренними документами, идти на такой шаг работодатель не обязан.

2 А при каких температурах зимой можно вообще не ходить на работу? Закон не предусматривает отмены рабочего дня из-за сильных холодов. Повторим, если температура в рабочем помещении ниже допустимых значений, работодатель должен решить вопрос с его прогревом. Если такой возможности нет, теоретически он может сократить рабочий день, но не обязан этого делать. Что касается работы на открытом воздухе, то в морозы сотрудникам должны давать перерывы для отдыха и обогрева.