Терминалы могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa с 2025 года

Россиянам рекомендуют переходить на карты "Мир"

14 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Пластиковая карта / Фото: pxhere.com

С 1 января 2025 года некоторые терминалы в России могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa. Об этом сообщили клиентам Т-Банка в рассылке, пишет ТАСС.

"С 1 января некоторые терминалы могут не поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако онлайн-платежи продолжат работать без проблем", – говорится в сообщении.

Банк порекомендовал своим клиентам оформить карту "Мир" для стабильных расчетов.

Ранее РБК, ссылаясь на источники, сообщало, что в конце 2024 года у ряда российских банков могут истечь сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard. Работоспособность этих карт в будущем будет зависеть от решений самих банков.

Напомним, что Visa и Mastercard ограничили свою деятельность в России в 2022 году на фоне политической ситуации. Несмотря на это, карты продолжили работать внутри страны, а средства на счетах остаются доступны.