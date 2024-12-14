Терминалы могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa с 2025 года
Россиянам рекомендуют переходить на карты "Мир"
14 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
С 1 января 2025 года некоторые терминалы в России могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa. Об этом сообщили клиентам Т-Банка в рассылке, пишет ТАСС.
"С 1 января некоторые терминалы могут не поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако онлайн-платежи продолжат работать без проблем", – говорится в сообщении.
Банк порекомендовал своим клиентам оформить карту "Мир" для стабильных расчетов.
Ранее РБК, ссылаясь на источники, сообщало, что в конце 2024 года у ряда российских банков могут истечь сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard. Работоспособность этих карт в будущем будет зависеть от решений самих банков.
Напомним, что Visa и Mastercard ограничили свою деятельность в России в 2022 году на фоне политической ситуации. Несмотря на это, карты продолжили работать внутри страны, а средства на счетах остаются доступны.
09:04:12 14-12-2024
...ограничили свою деятельность в России в 2022 году на фоне политической ситуации...
😆😆😆
10:22:44 15-12-2024
А банки продолжают комиссию то брать как за нормально работающие карты, без всякого рода ограничений. Причём на год вперед.
19:20:17 15-12-2024
враньё, карты продлены до 2029 года