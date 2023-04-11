Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Первое чтение документ прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На этой неделе его вернули в процедуру второго чтения.

11 апреля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в докумете.

Также отмечается, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их смогут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считается врученной с момента размещения в личном кабинете.

Первое чтение документ прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На этой неделе его вернули в процедуру второго чтения.