Реестр воинского учета могут запустить не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев

Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона

12 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Реестр воинского учета, который разрабатывает Минцифры по заказу Минобороны, могут запустить не раньше осеннего призыва. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", – цитирует его ТАСС.

По его словам, с введением реестра с граждан снимут обязанность информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы, образования.

Работодатели или учебные заведения также избавятся от необходимости предоставлять сведения по факту их изменения и смогут отправлять ежегодные отчёты через "Госуслуги".

11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.

Поправки ещё не вступили в силу. Их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.