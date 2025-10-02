Алтайский паралимпиец Александр Костин стал чемпионом мира по легкой атлетике

Вместе со спортсменом-ведущим Юрием Клопцовым он взял золото на дистанции 5 тысяч метров

02 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Алтайский легкоатлет-паралимпиец Александр Костин стал чемпионом мира на дистанции 5 тысяч метров. Об этом сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

Победитель Паралимпиады-2024 в Париже подтвердил статус сильнейшего стайера в забеге 5 тысяч метров класса Т13 (спорт слепых). В тандеме с ведущим спортсменом Юрием Клопцовым они выиграли дистанцию с результатом 15:08.97. Вторым финишировал алжирец Абдельхади Боудра (15:12.12), а бронзу взял Хуан Оливейра да Силва из Бразилии (15:22.68).