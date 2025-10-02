Алтайский паралимпиец Александр Костин стал чемпионом мира по легкой атлетике
Вместе со спортсменом-ведущим Юрием Клопцовым он взял золото на дистанции 5 тысяч метров
02 октября 2025, 14:55, ИА Амител
Алтайский легкоатлет-паралимпиец Александр Костин стал чемпионом мира на дистанции 5 тысяч метров. Об этом сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.
Победитель Паралимпиады-2024 в Париже подтвердил статус сильнейшего стайера в забеге 5 тысяч метров класса Т13 (спорт слепых). В тандеме с ведущим спортсменом Юрием Клопцовым они выиграли дистанцию с результатом 15:08.97. Вторым финишировал алжирец Абдельхади Боудра (15:12.12), а бронзу взял Хуан Оливейра да Силва из Бразилии (15:22.68).
Александр Костин родился 4 июля 1995 года в Оренбургской области. Как пишет "Алтайский спорт", позже семья спортсмена переехала на Алтай, где он в 16-летнем возрасте начал заниматься легкой атлетикой.
Заслуженный мастер спорта РФ. Двукратный чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых. В Париже-2024 завоевал две медали – золото в беге на 1,5 тысячи метров и серебро на дистанции 5 тысяч метров. В конце 2024 года Владимир Путин наградил Костина орденом Дружбы.
17:25:12 02-10-2025
ВАУ!! МОЛОДЦЫ!!!