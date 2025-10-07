Барнаульская тяжелоатлетка стала чемпионкой России среди юниорок

Победу в двоеборье Дятловой принес суммарный вес 169 кг

07 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Ирина Дятлова / Фото: Федерация тяжелой атлетики России

Воспитанница барнаульской спортивной школы № 9 Ирина Дятлова завоевала золотую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок 19–20 лет, которое проходит в Иркутске. Соревнования в весовой категории до 64 кг завершились 6 октября триумфом спортсменки из Алтайского края, сообщает "Алтайский спорт".

Победу в двоеборье Дятловой принес суммарный вес 169 кг. Интрига сохранялась до последнего подхода в упражнении "толчок", где Ирина успешно подняла штангу весом 95 кг, опередив на 1 кг представительницу Новосибирской области Викторию Подгузову.

Помимо золотой медали за победу в двоеборье, барнаульская спортсменка получила бронзовую награду в упражнении "рывок" с результатом 74 кг и еще одно золото за лучший результат в толчке (95 кг). Тренирует чемпионку Михаил Шуваев.