"Тьма опускается": Такер Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением

Карлсон отметил, что за решетку Дуров попал не в России, а в западной стране – союзнике США и члене НАТО

25 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.

"Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось установить контроль над его социальной сетью Telegram. Но, в конце концов, не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, посадила его за решетку. Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца любой платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", – написал Карлсон на своей странице в соцсети Х.

Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже вечером в субботу, 24 августа, при выходе из частного самолета. При этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки. Основателя Telegram поместили под стражу.

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Ранее Дуров рассказал в интервью Карлсону о давлении со стороны правительств разных стран, шпионаже, цензуре и свободе слова.