Алтайские производители напитков рассказали, ударит ли по ним возвращение Coca-Cola
Напитки, произведенные по традиционным советским рецептам, покупают не меньше, чем продукцию мировых брендов
25 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
Хотят ли российские производители напитков возвращения на рынок оригинальных Coca-Cola и Pepsi, покинувших страну из-за санкций? На эту тему на федеральном уровне уже высказался глава ГК "Черноголовка", сказав, что Россия – "не проходной двор". Альтернатива в предложении всегда создает конкуренцию – и это повод обеспокоиться. Видят ли риски для себя в этой ситуации производители Алтайского края?
Своим мнением с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделилась руководитель PR-службы компании "Бочкари" Галина Межул. В компании к предположениям, что оригинальная Coca-Cola вернется, относятся спокойно и надеются сохранить рост, который у себя наблюдают из года в год.
"Безусловно, уход мировых брендов освободил место для российских производителей. Покупатели стали охотно знакомиться с тем, что предлагают российские производители, знакомиться с новыми брендами, новыми вкусами. В 2022 году мы вывели на рынок целую линейку напитков – "Кола Бочкари", "Цитрус" и Orange, для того чтобы у покупателя была возможность не отказываться от привычных и любимых напитков. За три года мы видим, что этот продукт востребован, успешно конкурирует с продукцией других производителей", – сказала она.
С другой стороны, отмечает Галина Межул, есть продукты, напитки, которые произведены по традиционным российским, советским рецептам, и покупают их не меньше, чем продукцию мировых брендов. В настоящее время покупатель часто отдает предпочтение именно российским производителям, как федеральным, так и локальным, подчеркнула она.
При этом в компании "Бочкари" считают рынок напитков конкурентным вне зависимости от того, есть на нем транснациональные предприятия или нет, – сегодня успех дела определяет выбор потребителя.
На самом деле, предприятия в России, на которых изготавливали оригинальную колу, не прекращали свою работу, они продолжили это делать, но без поставок концентрата из Америки, то есть перешли на собственное производство и, возможно, изменили рецептуру.
Волчихинский пивоваренный завод несколько лет назад, еще до санкций, производил напиток, похожий на оригинальную колу, но перестал. Алексей Скачков, заместитель генерального директора фирмы, считает, что для них возвращение мирового бренда на рынок мало что изменит.
"Колу мы выпускали очень давно, для нас ничего это не изменит. Объемы совсем маленькие, поэтому даже не почувствуем, если честно. У нас были разные ценовые сегменты и категории. Тем более кола – она на сахаре, у нее же будет еще и акциз, поэтому у нее будет цена побольше, чем у нас, намного. Это же мировой бренд. Поэтому я не вижу вообще в России конкурентов. Если будет кола, то будут брать колу. Если ценовая политика будет одинаковая", – пояснил он.
По поводу же самого возвращения Coca-Cola достоверной информации пока нет. Об этом высказался гендиректор "Очаково" Юрий Антонов.
"Я думаю, что это какая-то утка, запущенная кем-то из журналистов. Coca-Cola, по сути дела, никуда и не уходила с российского рынка. Что Coca-Cola, что Pepsi-Cola, они присутствуют на российском рынке и занимают довольно-таки значимую долю. Они никуда не уходили. Они присутствуют как торговыми марками локализованными, так и вполне себе глобальными торговыми марками", – сказал он.
Тем временем пользователи интернета активно обсуждают не только сам возврат-невозврат, но и способы конкуренции компаний, которые они будут применять в борьбе за спрос. Среди них есть и такие, как демпинг. С этими незаконными инструментами будут бороться антимонопольные органы.
09:09:56 25-02-2025
Черноголовка с уходом кококолы
.. провалилась использовали сахарозаменители, ценник не гуманный - не покупаю это уг
Смотрите состав где есть сахарозаменители не берите эту дрянь
09:51:16 25-02-2025
Гость (09:09:56 25-02-2025) Черноголовка с уходом кококолы .. провалилась использова... согласен.
черная сиюминутная жадность их сгубила.
09:11:44 25-02-2025
До ухода мировых производителей те-же бочкари делали очень хорошие напитки. Но когда конкуренты ушли качество стало хуже, при чем это стало заметно в переходный период когда в разных магазинах оставался товар с разной датой производства, конкурентов то нет и это купят.
09:35:10 25-02-2025
Верните к производству и розливу ХМЕЛКУ!
09:43:45 25-02-2025
зачем этому г..ну возвращаться? люди, зачем вы травите себя????
11:27:43 25-02-2025
Гость (09:43:45 25-02-2025) зачем этому г..ну возвращаться? люди, зачем вы травите себя?... на самом деле о возвращении компаний нет ни одного официального заявления от представителей) это разгоняют только с нашей стороны, какой то депутат ляпнул и понеслась, что якобы, да кабы могут вернуться и т.д. По факту никто никуда пока не собирается, так что не расстраивайтесь) мы как рынок не очень привлекательны и интересны, и после того как "отжали" заводы и предприятия, вряд ли кто то вообще вернется к нам... хотя жизнь непредсказуема и все может случиться
12:13:26 25-02-2025
Гость (11:27:43 25-02-2025) на самом деле о возвращении компаний нет ни одного официальн... чтобы они засобирались, прежде всего, санкции должны снять официально. до тех пор ни одна американская компания не может официально работать с РФ, это будет нарушением закона и штрафами. до официального разрешения это всё фантазии. ну а по поводу беспокойства местных брендов - надо готовиться к конкуренции, не всё коту масленица
14:14:16 25-02-2025
Гость (12:13:26 25-02-2025) чтобы они засобирались, прежде всего, санкции должны снять о... верно) и еще можно добавить, что санкции накладываются одним днем, а снимаются десятилетиями, это долгий и нудный процесс
09:47:15 25-02-2025
Пейте, ребята, водицу обычную негазированную или компоты/морсы, а не всю эту химозу, неважно кем она произведена
11:38:09 25-02-2025
Гость (09:47:15 25-02-2025) Пейте, ребята, водицу обычную негазированную или компоты/мор... Соглашусь с Вами ,минутное дело и настоящие напитки /морс ,да ещё разная ягода ,компоты ,тьма нашей сибирской ягоды / и вкусно и полезно ,никогда не увлекался этой бормутухой и ни кому не советую эти Пепси и Колы и т д
10:04:42 25-02-2025
Кому война, а импортозамещателям "мать-родна:"
Засикатили душегубы ?
10:12:03 25-02-2025
Никто ещё возвращаться не собирается. Что там насчёт шкуры неубитого медведя?
10:17:19 25-02-2025
пессимист (10:12:03 25-02-2025) Никто ещё возвращаться не собирается. Что там насчёт шкуры н... Шкура давно поделена и продана
10:34:05 25-02-2025
Ножки Буша ещё завезите.
Пока у импортозамещателей химозной курятины харя не треснула, от барышей
10:34:07 25-02-2025
Что Бочкари, что Черноголовка - не меньшая гадость! Кока-Кола все же чуть лучше.
15:50:38 25-02-2025
Гость (10:34:07 25-02-2025) Что Бочкари, что Черноголовка - не меньшая гадость! Кока-Кол... чем лучше то? такая же дрянь
11:06:16 25-02-2025
пусть вернутся все иностранные бренды, наши производители цены загибают и качество г..., знают что конкуренции нет, вот и лютуют, я за то,что бы все вернулись, может цены ниже станут.
11:30:56 25-02-2025
Товарищи "Алтайские производители", давайте пожалуйста возродим "АЛТАЙФЕСТ", как отлично время проводили в новотырышкино, именно оттуда в свое время я и раскрыл для себя прелесть GS и теперь его с коньячком вместо забугорной колы с удовольствием употребляю! И ну их нафиг эту американщину, давайте рекламировать и развивать наше, а для этого давайте устраивать фестивали разливных напитков.
Скажим АЛТАЙФЕСТУ - ДА!
12:45:49 25-02-2025
А кто сказал, что они собираются возвращаться? И кто решил, что их пустят на рынок в этом случае?
Это как баба решившая погулять, а потом якобы решившая, что бывший муж по ней страдает. Не напоминает?
14:32:46 25-02-2025
"Черноголовка" - чья бы корова мычала а ваша молчала. Вы испортили свой продукт, потеряли клиента.
16:54:49 25-02-2025
Гость (14:32:46 25-02-2025) "Черноголовка" - чья бы корова мычала а ваша молчала. Вы ис... Нормальный продукт, по вкусу уж точно лучше оригинальной Колы. Хотя и то и то пить нежелательно вообще.
15:43:13 25-02-2025
Вообще давно зреет закон - о неизменности качества продукции - вот выпустил ты товар - сдаешь государству рецепт - изменил рецепт без смены торговой марки - тут же закрытие предприятия на замок. Просто ужасно что творят производители. Веры в постоянное качество российской продукции вообще нет и не только по продуктам
15:48:45 25-02-2025
неужели ЭТО кто- то добровольно пьет, будучи во взрослом возрасте и трезвом уме?
11:25:55 26-02-2025
Мы вас грабить не дадим, САМИ БУДЕМ!
Как ушли иностранцы с рынка, свои ценник взвентили. Уж лучше импорт, чем свои.
19:00:18 26-02-2025
Гость (16:54:49 25-02-2025) Нормальный продукт, по вкусу уж точно лучше оригинальной Кол... Чем лучше? Химозными сахарозаменителями???
21:36:16 26-02-2025
Лучше бы энергетики нормальные вернулись Монстры например, от того что сейчас на прилавках блевать тянет
07:55:18 14-03-2025
Эти "напитки" все равно, что жидкие конфеты.