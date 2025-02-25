Алтайские производители напитков рассказали, ударит ли по ним возвращение Coca-Cola

Напитки, произведенные по традиционным советским рецептам, покупают не меньше, чем продукцию мировых брендов

25 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Стеклянная бутылка от Coca-Cola / Фото: unsplash.com

Хотят ли российские производители напитков возвращения на рынок оригинальных Coca-Cola и Pepsi, покинувших страну из-за санкций? На эту тему на федеральном уровне уже высказался глава ГК "Черноголовка", сказав, что Россия – "не проходной двор". Альтернатива в предложении всегда создает конкуренцию – и это повод обеспокоиться. Видят ли риски для себя в этой ситуации производители Алтайского края?

Своим мнением с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделилась руководитель PR-службы компании "Бочкари" Галина Межул. В компании к предположениям, что оригинальная Coca-Cola вернется, относятся спокойно и надеются сохранить рост, который у себя наблюдают из года в год.

"Безусловно, уход мировых брендов освободил место для российских производителей. Покупатели стали охотно знакомиться с тем, что предлагают российские производители, знакомиться с новыми брендами, новыми вкусами. В 2022 году мы вывели на рынок целую линейку напитков – "Кола Бочкари", "Цитрус" и Orange, для того чтобы у покупателя была возможность не отказываться от привычных и любимых напитков. За три года мы видим, что этот продукт востребован, успешно конкурирует с продукцией других производителей", – сказала она.

С другой стороны, отмечает Галина Межул, есть продукты, напитки, которые произведены по традиционным российским, советским рецептам, и покупают их не меньше, чем продукцию мировых брендов. В настоящее время покупатель часто отдает предпочтение именно российским производителям, как федеральным, так и локальным, подчеркнула она.

При этом в компании "Бочкари" считают рынок напитков конкурентным вне зависимости от того, есть на нем транснациональные предприятия или нет, – сегодня успех дела определяет выбор потребителя.

На самом деле, предприятия в России, на которых изготавливали оригинальную колу, не прекращали свою работу, они продолжили это делать, но без поставок концентрата из Америки, то есть перешли на собственное производство и, возможно, изменили рецептуру.

Волчихинский пивоваренный завод несколько лет назад, еще до санкций, производил напиток, похожий на оригинальную колу, но перестал. Алексей Скачков, заместитель генерального директора фирмы, считает, что для них возвращение мирового бренда на рынок мало что изменит.

"Колу мы выпускали очень давно, для нас ничего это не изменит. Объемы совсем маленькие, поэтому даже не почувствуем, если честно. У нас были разные ценовые сегменты и категории. Тем более кола – она на сахаре, у нее же будет еще и акциз, поэтому у нее будет цена побольше, чем у нас, намного. Это же мировой бренд. Поэтому я не вижу вообще в России конкурентов. Если будет кола, то будут брать колу. Если ценовая политика будет одинаковая", – пояснил он.

По поводу же самого возвращения Coca-Cola достоверной информации пока нет. Об этом высказался гендиректор "Очаково" Юрий Антонов.

"Я думаю, что это какая-то утка, запущенная кем-то из журналистов. Coca-Cola, по сути дела, никуда и не уходила с российского рынка. Что Coca-Cola, что Pepsi-Cola, они присутствуют на российском рынке и занимают довольно-таки значимую долю. Они никуда не уходили. Они присутствуют как торговыми марками локализованными, так и вполне себе глобальными торговыми марками", – сказал он.

Тем временем пользователи интернета активно обсуждают не только сам возврат-невозврат, но и способы конкуренции компаний, которые они будут применять в борьбе за спрос. Среди них есть и такие, как демпинг. С этими незаконными инструментами будут бороться антимонопольные органы.