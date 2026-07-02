Точка входа в кино. Как пройдет 50-й по счету Шукшинский фестиваль и что будет нового

Гостей ждут глубокие беседы о литературе, творческие встречи с артистами и уникальная выставка техники для кино

02 июля 2026, 11:25, ИА Амител

"Шукшинские дни на Алтае" / Фото: amic.ru

Юбилейный всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2026 году пройдет с 21 по 25 июля. Он станет особенным, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова: в этом году исполняется ровно 50 лет, как мероприятие начали проводить. В 28-й раз составляющей праздника станет и Шукшинский кинофестиваль. Его концепция постепенно меняется, подчеркнул директор кинофестиваля Алексей Бочаров: теперь это место, где не только смотрят кино, но и учатся его снимать.

О том, чем будет наполнен Шукшинский фестиваль в этом году и что на нем будет нового, — в материале amic.ru.

Увидеть не только кадры, но и то, что за ними

Фестиваль постепенно меняет свою философию, рассказал замминистра культуры края и директор кинофестиваля Алексей Бочаров. По его словам, 50-летие — отличный момент, чтобы пойти по новому вектору более стремительно.

«Это повод задуматься не только о том, как хорошо было раньше, но и о том, что будет дальше. В России в год проходит около 300 кинофестивалей, причем их количество удвоилось только за последние пять лет. Нам очень важно не размыться и не спрятаться за спины других, а оставаться на том же высоком уровне узнаваемости. Для этого нужно не следовать чьим-то трендам, а задавать их самим», — рассказал руководитель.Замминистра добавил, что гостей нужно привлекать на фестиваль не громкими именами на красной дорожке, а самим наполнением и интересными мероприятиями, которые имеют практическую пользу. Тем более что с 2023-го в Алтайском крае всерьез взялись за создание кино.

«Тогда мы пошли по этому пути. Провели круглый стол "Как снять кино в регионе?", сформировали дорожную карту, которой и следуем. Этот караван продолжает идти и будет идти дальше. Главная философия фестиваля меняется — мы становимся не просто точкой для киносмотра, а точкой входа в индустрию для молодых кинематографистов Сибири», — пояснил Бочаров.Так, на отдельной площадке парка "Изумрудный" в течение всего фестиваля будет работать "Кинолекторий". Там будут проходить лекции, мастер-классы и разговоры с профессионалами киноиндустрии.

«В прошлом году мы впервые делали этот формат в меньшем масштабе. Все лекции оказались наполнены зрителями, свободных мест не было, люди слушали стоя. Им интересно, что происходит не только в кадре, но и за ним. Поэтому в этом году расширяем программу», — рассказал директор. Фото: amic.ru

Еще в рамках фестиваля пройдет "Фабрика кино": в течение всех дней десять молодежных команд будут снимать учебные фильмы под руководством опытных экспертов.

Новинкой "Шукшинских дней" станет выставка CPS-2026, где представят современное оборудование для телевидения и кино.

«Эта выставка появилась в 2004 году и за 20 с лишним лет ни разу не выезжала за пределы Москвы. В этом году она впервые едет в регионы. Организаторы согласились привезти выставку и на Алтай. 22 и 23 июля она будет работать на площадке театра драмы. Также будет мощная деловая и образовательная программы с участием экспертов ВГИКа и ведущих киностудий России», — анонсировал Алексей Бочаров.А 25 июля у тех, кто приедет в Сростки, будет возможность самому поучаствовать в съемках кино. В последний день фестиваля на горе Пикет будет снимать последние сцены своего фильма "Импостер" алтайский режиссер Василий Кузовлев. Каждый будет иметь возможность попасть в кадр.

"Старший" и "младший" кинофестивали

Центральной конкурсной линией программы самого кинофестиваля выбрали тему "Шукшин сегодня". Все фильмы, участвующие в конкурсе, жюри оценивало через "шукшинскую оптику".

«Перед отборщиками ставились конкретные критерии отбора: этика взглядов на героя, цена его выбора, место как соавтор истории. Здесь мы не увидим сугубо развлекательных фильмов с юмором ниже пояса. Это умное кино, авторское во всех смыслах», — сказал директор кинофестиваля.В программе полнометражных фильмов в этом году будет представлено восемь работ:

"Встречные" (2025, Россия, 18+), драма, режиссер Камила Рамазанова;

"Гора влюбленных" (2025, Россия, 16+), драма, режиссер Салават Юзеев;

"Красавица" (2025, Россия, 12+), приключения, драма, военный, история, режиссер Антон Богданов;

"Кукла" (2025, Россия, 18+), драма, режиссер Егор Бероев;

"Над вечным покоем" (2025, Россия, 18+), драма, режиссер Светлана Проскурина;

"Охотник" (2025, Россия, 16+), драма, режиссер Заур Цогоев;

"Холодное сердце" (2025, Россия, 18+), фэнтези, мелодрама, режиссер Владимир Котт;

"Цинга" (2025, Россия, 18+), триллер, режиссер Владимир Головнев.

Последний фильм (в главной роли — известный актер Никита Ефремов) будет открывать кинофестиваль.

В короткометражной программе представят 20 фильмов: "Глубокий сосуд" Вадима Плохотникова, "Привет, это я" Виктории Беляковой, "Главное к этой минуте" Павла Артемьева, "Обещание" Ксении Ивановой, "Про корову" Антона Симухина и другие.



Документальных фильмов будет 16: "Бесконечный день Владимира Каляева" Сергея Петриги, "Блокадный зоопарк" Андрея Егорова, "Люди приграничья" Светланы Быченко, "Анатолий Заболоцкий. Жизнь в профессии" Лидии Бобровой, "Наперекор" Марии Васениной и еще несколько.Таким образом, всего в трех конкурсных программах кинофестиваля примут участие 44 картины.

Но в рамках "Шукшинских дней" впервые пройдет и второй кинофестиваль: он вырос из проекта "Кинопарк", который впервые провели в прошлом году в экспериментальном формате.

«Мы получили самые лучшие отзывы, а в этом году выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. По сути, это еще один кинофестиваль — межрегиональный молодежный фестиваль "Шукшин молодой". Будет две номинации — "Снято в Сибири" и "Снято на Алтае". В каждой будет по десять фильмов», — рассказал директор.

Фото: amic.ru

Литературная программа для думающих читателей

Литературную составляющую "Шукшинских дней" тоже значительно усилили, сообщила глава регионального Минкульта Елена Безрукова. Министр, которая сама пишет стихи и высоко ценит поэзию, поделилась личными впечатлениями от предстоящей программы.

«21 июля в 18:30 в Краевом театре драмы состоится творческая встреча с известным актером Даниилом Страховым. Это будет литературно-поэтическая программа по стихам разных поэтов. Для меня, например, было удивительно увидеть в афише стихи нашего уроженца Александра Еременко. Произведения этого поэта мало кто знает, а в чтецких программах я его никогда до этого не встречала», — сказала Безрукова.А в Молодежном театре выступит народная артистка России Анна Якунина с моноспектаклем "Монолог женщины". В библиотеке им. Шишкова состоится встреча с писателями из Ростовской области Александром и Викторией Можаевыми.

Деятели искусства будут гостить не только в Барнауле: Якунина выступит еще и в Рубцовске, а Можаевы проведут встречу в Поспелихе — на малой родине Виктории.

Специфика этого года — не только встречи, но и целые литературные проекты. В Барнаул приедет известный литературовед, писатель и телеведущий Игорь Волгин. Вместе с другими писателями он проведет "Игру в бисер" — формат, знакомый многим ценителям литературы в виде культовой передачи на канале "Культура". А еще Волгин — один из главных исследователей творчества Достоевского в стране. В "Шишковке" он прочитает лекцию "Достоевский известный и неизвестный".

Безрукова подчеркнула, что с каждым годом на фестивале растет уровень экспертности. Это по-настоящему глубокие беседы о литературе, которые интересны думающему читателю.

Фото: amic.ru

Немного меняется и сам формат

Изменения коснутся и финального дня фестиваля, который традиционно проходит в Сростках. Все локации, которые в предыдущие годы были разбросаны по селу, объединят в одном месте.

«Это тоже попытка определенного эксперимента: а не попробовать ли все активности, которые были разбросаны между улицей села, стадионом и Пикетом сконцентрировать на горе?» — сказала Безрукова.На горе организуют полноценную фестивальную площадку: там пройдут фестиваль народного творчества "Правда Шукшина", выставка-ярмарка мастеров "Чудики", интерактивная площадка "Литературный квартал", фестиваль пирога и многое другое. Будут работать игровая зона и фудкорт, а для гостей впервые организуют большую парковку.

К 50-летию фестиваля мемориальный музей Василия Шукшина подготовил новый выставочный проект "50 лет в кадре: летопись Шукшинских чтений".

Церемония закрытия начнется в 16:00 на главной сцене. Финальной точкой фестиваля станет выступление кавер-группы "Айвазовский Оркестра" из Новосибирска.

С полной программой фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" можно ознакомиться здесь.