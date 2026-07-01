Как пройдут "Шукшинские дни на Алтае" в этом году. Афиша

Всероссийский фестиваль пройдет с 21 по 25 июля

01 июля 2026, 18:10, ИА Амител

Шукшинский кинофестиваль / Фото: Алина Богомолова, amic.ru

Ежегодный всероссийский кинофестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проведут в 50-й раз в этом году.

В среду, 22 июля, гости побывают на торжественном открытии, а днем ранее начнут посещать культурные события. Традиционно в 13:00 на улице Шукшина в Барнауле у памятника писателю пройдет городская программа, а в 18:00 — красная дорожка возле театра драмы. В этом году ее разместят вдоль фонтана.

«В частности, пройдут творческие встречи с артистами – Даниилом Страховым в театре драмы и Анной Якуниной в Молодежном театре Алтая. В парке "Изумрудный" начнет работу площадка фестиваля — кинопарк «Шукшин молодой». Здесь пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, кинолекторий, кинолаборатория "Фабрика кино"», — сообщили в пресс-службе Минкультуры Алтайского края.

Также в этот день стартуют и литературные встречи. Завершится фестиваль 25 июля в селе Сростки. В этом году все площадки будут сконцентрированы на горе Пикет, где организуют масштабную "фестивальную деревню".

Кроме того, гости смогут стать участниками съемок нового фильма "Импостер", которые будут проходить на локации. В 16:00 на главной сцене стартует заключительная программа и церемония награждения победителей. Музыкальным завершением дня станет выступление в 18:00 кавер-группы "Айвазовский оркестр" из Новосибирска.

Подробнее с программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.