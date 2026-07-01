Как пройдут "Шукшинские дни на Алтае" в этом году. Афиша
Всероссийский фестиваль пройдет с 21 по 25 июля
01 июля 2026, 18:10, ИА Амител
Ежегодный всероссийский кинофестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проведут в 50-й раз в этом году.
В среду, 22 июля, гости побывают на торжественном открытии, а днем ранее начнут посещать культурные события. Традиционно в 13:00 на улице Шукшина в Барнауле у памятника писателю пройдет городская программа, а в 18:00 — красная дорожка возле театра драмы. В этом году ее разместят вдоль фонтана.
«В частности, пройдут творческие встречи с артистами – Даниилом Страховым в театре драмы и Анной Якуниной в Молодежном театре Алтая. В парке "Изумрудный" начнет работу площадка фестиваля — кинопарк «Шукшин молодой». Здесь пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, кинолекторий, кинолаборатория "Фабрика кино"», — сообщили в пресс-службе Минкультуры Алтайского края.
Также в этот день стартуют и литературные встречи. Завершится фестиваль 25 июля в селе Сростки. В этом году все площадки будут сконцентрированы на горе Пикет, где организуют масштабную "фестивальную деревню".
Кроме того, гости смогут стать участниками съемок нового фильма "Импостер", которые будут проходить на локации. В 16:00 на главной сцене стартует заключительная программа и церемония награждения победителей. Музыкальным завершением дня станет выступление в 18:00 кавер-группы "Айвазовский оркестр" из Новосибирска.
Подробнее с программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.
08:06:27 02-07-2026
Обидно, программа скудненькая, Бийск побоку, в Сростках так для виду приедут, Вася бы такой "праздник души" не оценил......