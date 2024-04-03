"Только газированная". В барнаульских магазинах исчезла вода в бутылках

Барнаульцы активно скупают чистую воду, поскольку из крана течет "грязная и с запахом"

03 апреля 2024, 14:10, ИА Амител

Дефицит воды в магазинах / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула скупают в магазинах обычную воду в бутылках большого объема. Найти сейчас, например, пятилитровую бутыль - это большая удача, жалуются барнаульцы. Корреспондент amic.ru прошлась по магазинам крупных сетей в поисках воды. Оказалось, что проблема и правда существует.

"Газированная еще есть, обычной воды почти нет", - отметила наш корреспондент.

Также в наличии вода с различными вкусовыми добавками - с лимоном, апельсином, клубникой и не только. Сейчас большим спросом у покупателей она не пользуется.

Напомним, вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла цвет и запах: стала более мутной и пахнет болотом. Произошло это из-за паводка. По словам специалистов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам тогда, когда вскроется лед на Оби и речная вода прогреется до 5 градусов. А это еще не скоро.