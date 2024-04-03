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"Только газированная". В барнаульских магазинах исчезла вода в бутылках

Барнаульцы активно скупают чистую воду, поскольку из крана течет "грязная и с запахом"

03 апреля 2024, 14:10, ИА Амител

Дефицит воды в магазинах / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула скупают в магазинах обычную воду в бутылках большого объема. Найти сейчас, например, пятилитровую бутыль - это большая удача, жалуются барнаульцы. Корреспондент amic.ru прошлась по магазинам крупных сетей в поисках воды. Оказалось, что проблема и правда существует.

"Газированная еще есть, обычной воды почти нет", - отметила наш корреспондент.

Также в наличии вода с различными вкусовыми добавками - с лимоном, апельсином, клубникой и не только. Сейчас большим спросом у покупателей она не пользуется.

Напомним, вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла цвет и запах: стала более мутной и пахнет болотом. Произошло это из-за паводка. По словам специалистов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам тогда, когда вскроется лед на Оби и речная вода прогреется до 5 градусов. А это еще не скоро.

магазины вода

Комментарии 35

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Гость

14:47:45 03-04-2024

Пожалели реактивов, а нам этим болотом из крана пользоваться!

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Гость

14:53:01 03-04-2024

Требуем пересчитать за воду. В ней мыться опасно не то чтобы пить. Прокуратура возьмите на контроль городским властям не до этого

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Гость

15:41:39 03-04-2024

Легенда жизни. Не благодарите.

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Гость

16:55:07 03-04-2024

Гость (15:41:39 03-04-2024) Легенда жизни. Не благодарите. ... Ага, спасибо, там не лучше вода

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Элен без ребят

17:21:07 03-04-2024

Гость (16:55:07 03-04-2024) Ага, спасибо, там не лучше вода... а где лучше? мы в офис Легенду много лет покупаем, претензий нет вроде ни у кого.

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Гость

11:52:18 04-04-2024

Элен без ребят (17:21:07 03-04-2024) а где лучше? мы в офис Легенду много лет покупаем, претензий... вопросов нет, мы тоже, ибо больше негде, но вода у них - дерьмо, почитайте, где они ее типа добывают

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Гость

16:35:34 03-04-2024

В первый раз паводок что-ли, почему все так плохо с водоснабжением ? С рождения живу в Барнауле, но такой вонючей воды не припомню из кранов. Причем везде, по всему городу такое.

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Гость

18:38:51 03-04-2024

Гость (16:35:34 03-04-2024) В первый раз паводок что-ли, почему все так плохо с водоснаб... Меня тоже это интересует. Никогда такого дерьма из крана не лилось! Засорился слив в раковину. Когда вода ушла по всей ракоаине осталась грязная чернобуромалиновая пенная субстанция- жаль нельзя сюда фотку кинуть. Реально смотреть жутко! Первый раз паводок что- ли?

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Гость

18:46:15 03-04-2024

Гость (18:38:51 03-04-2024) Когда вода ушла по всей ракоаине осталась грязная чернобуромалиновая пенная субстанция- жаль нельзя сюда фотку кинуть. Киньте на news@amitel.ru. У них как раз завтра гендир Водоканала на вопросы отвечать будет. Может быть и вам ответит. :)

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Гость

19:54:03 03-04-2024

Гость (16:35:34 03-04-2024) В первый раз паводок что-ли, почему все так плохо с водоснаб... Оборудование прежнее, ещё советское изнашивается год от года, а водоканальских лишь прибыль интересует, поэтому и тарифы конские стали, а вот качество воды уже даже и назвать нельзя качеством. Это вода технического назначения. Пожары там тушить и так далее.

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Serg

16:54:44 03-04-2024

При добавлении в воду марганцовки она становится жёлтой , поисковик говорит , что это означает наличие органических примесей , которые вступают в реакцию. И вода является загрязнённой, как на голубом глазу они пишут , что все ок я не знаю.

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гость

16:54:49 03-04-2024

Наоборот, переборщили с химией. Это запах от коагулянта, осветлителя воды под названием силфок 2540. Последнее время его добавляют в воду каждый год весной во время паводка. Но в этом году явно перестарались с концентрацией. Раньше такую гадость в воду не добавляли, поэтому даже во время паводка можно было пользоваться водой из крана, в этом году похоже что нельзя. В Барнауле рулит Росводоканал. В Оренбурге тоже. Почитайте ВК Оренбург. Люди в шоке от такой воды, и похоже от этого же силфока.

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гость

17:01:38 03-04-2024

В Новосибирске такой дрянной воды нет. Там водоканал принадлежит городу. У нас "Росводоканал", частная компания. Наверное экономят на нас.

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Жора

10:21:34 04-04-2024

гость (17:01:38 03-04-2024) В Новосибирске такой дрянной воды нет. Там водоканал принадл... Там другая Обь

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Гость

17:16:04 03-04-2024

Торговые сети могли бы подсуетиться и завезти больше воды в магазины.

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Ужас

17:20:23 03-04-2024

Вещи и то стирать нельзя воняет илом...

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Гость1

17:29:13 03-04-2024

Ну теперь цена на воду в магазине должна взлететь, дефицит.

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Лариса

19:01:54 03-04-2024

Почему в нашем городе с каждым годом всё только хуже становится. Вода, транспорт, дороги, медицина и т.д и т.п

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Гость

00:59:43 04-04-2024

Лариса (19:01:54 03-04-2024) Почему в нашем городе с каждым годом всё только хуже станови... Какой хозяин, такой огород.

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Юрий

20:20:52 03-04-2024

В монетку сегодня зашёл на Антона Петрова ближе к Попова, полно воды в 5и литровых бутылях. Никакого дефицита

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Зато

20:27:06 03-04-2024

Мэр самый лучший!!!

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В центре

20:28:44 03-04-2024

Нет воды.

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Гость

20:29:02 03-04-2024

всю жизнь пьем воду из под крана,она чистая и отменного качества,смеемся над людьми, которые платят деньги за воду в бутылках, на саду вырыли колодец 5метров, нарадоваться не можем, студеная, колодезная, полезная для всей семьи, через марлечку песок и букашек пропустим иногда, а в основном так пьем,, соседи садоводы завидуют

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Гость

23:25:27 03-04-2024

Гость (20:29:02 03-04-2024) всю жизнь пьем воду из под крана,она чистая и отменного каче... На 5 метрах уже питьевая вода? У нас скважина 15м, только для полива и тех. нужд.

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Гость

01:02:26 04-04-2024

Гость (20:29:02 03-04-2024) всю жизнь пьем воду из под крана,она чистая и отменного каче... 5 метров это ни о чем. Зараза сточная. Метров с 16-18 уже чище.

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Гость

10:32:22 04-04-2024

Гость (20:29:02 03-04-2024) на саду вырыли колодец 5метров, нарадоваться не можем, студеная, колодезная, полезная для всей семьи...в основном так пьем,, соседи садоводы завидуют..... Так это твоя семья мои испражнения от сортира употребляет. Выгребная яма на соседнем участке от тебя :-)

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Гость

16:03:48 05-04-2024

Гость (10:32:22 04-04-2024) Так это твоя семья мои испражнения от сортира употребляет. В... зависть плохая черта

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Елена

21:57:57 03-04-2024

В магазинах воды не стало, тк производители из-под крана её в бутылки наливают и нам продают. А сейчас нас обмануть сложно ,вода мутной в бутылках будет!

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Гость

22:43:05 03-04-2024

Яйца исчезли, вода исчезла что следующее исчезнет? Купим заранее, а то пенсии не хватает. И дорожает все в 2-3раза, а пенсии повышают на 7%.

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Ас

22:45:02 03-04-2024

Гость (20:29:02 03-04-2024) всю жизнь пьем воду из под крана,она чистая и отменного каче... Наивные...только из большой глубины вода не содержит микро и нано пластик...который вызывает рак и потологию, а из крана пить уже давно нельзя,весь Менделеев там а что говорить про умерших крыс,попавших в водопровод...там ещё страшнее.

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Жора

10:26:07 04-04-2024

Ас (22:45:02 03-04-2024) Наивные...только из большой глубины вода не содержит микро и... всё таки расскажите про умерших крыс

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Константин

06:52:38 04-04-2024

Гость1 (17:29:13 03-04-2024) Ну теперь цена на воду в магазине должна взлететь, дефицит.... Видимо руководство водоканала получит не плохую долю от продаж бутилированой воды.

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Макс

06:54:21 04-04-2024

По любому барыги водяные и водоканал, решили срубить бабла, под шумок

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Константин

06:58:27 04-04-2024

Видимо кто то получит процент с продаж бутилированной воды и в Алтайском крае станет на пару миллионеров больше. Порадуйтесь за людей, что вы всё о народе думаете....

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Гость

08:47:59 04-04-2024

Вода из скважины. Пусть в скважину попали талые воды, она же потом проходит механическую очистку, химическую, там куча лаборантов с умным видом бумажки пишут.. Не должно такого быть. И не было раньше. Вот так откровенно плохо.

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