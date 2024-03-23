Томенко: Алтайский край присоединится к общенациональному трауру

Он состоится 24 марта

23 марта 2024, 21:24, ИА Амител

Свеча / Источник фото: unsplash.com

Алтайский край присоединяется ко дню общенационального траура, который, по решению президента Владимира Путина, состоится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

"Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в Подмосковье. Алтайский край присоединяется к этому дню", – заявил глава региона.

В день общенационального траура на всех государственных учреждениях приспускаются российские триколоры, а на древко крепится черная траурная лента. Также проводятся митинги и объявляется минута молчания.

Помимо этого, правила в законодательном порядке предусматривают запрет выхода рекламы на радио и телевидении. Также в этот день рекомендуется исключить из эфира развлекательные программы и убрать развлекательные мероприятия из репертуара учреждений культуры.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибло 133 человека. Силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.