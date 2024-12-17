Томенко на "Елке желаний" подарит детям конструктор, снегокат и шведскую стенку

В этом году губернатор Алтайского края выбрал три открытки

17 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Виктор Томенко и "Елка желаний" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в предновогодней акции "Елка желаний", которая проводится в России с 2018 года. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"В этом году выбрал три открытки. Две – из подшефного Славяносербского района ЛНР, третья – из Ребрихинского района нашего края. Шестилетний Сергей просит шведскую стенку для занятий спортом, девятилетняя Ульяна – конструктор. И Константин, которому тоже девять лет, мечтает о снегокате. С удовольствием выполню эти желания", – отметил глава региона.

Томенко подчеркнул, что благодаря этой акции каждый декабрь исполняются тысячи желаний детей.

Как уточнили в правительстве края, первые 57 желаний детей из Алтайского края и Славяносербского района ЛНР с елки сняли Виктор Томенко, его заместители, руководители органов исполнительной и законодательной власти.

В прошлом году губернатор в рамках "Елки желаний" сделал подарки детям из многодетной семьи: два мальчика получили игрушки, а их сестра – новое платье.

Напомним, организаторами всероссийской акции "Елка желаний" акции выступают "Движение Первых" и Росмолодежь. В этом году президент России Владимир Путин открыл акцию 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ.