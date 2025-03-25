Алтайским дорожникам поставили задачу получить "Золотой каток". Что это за награда

Такое поручение на коллегии ведомства дал вице-губернатор Александр Климин

25 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Награда "Золотой каток"/Фото: правительство Архангельской области

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин поручил Минтрансу региона войти в число десяти лучших субъектов страны по качеству дорожной инфраструктуры, чтобы получить награду "Золотой каток". Такое заявление Климин сделал 20 марта на итоговой коллегии министерства. По словам вице-премьера, он "давно мечтает об этой награде".

"Задача на 2025 год пусть будет немного шуточной, но нужно к ней стремиться. Очень давно хочу, чтобы Алтайский край получил "Золотой каток" из рук заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Давайте к этому стремиться и входить в десятку лучших регионов страны по качеству дорожной инфраструктуры", – обратился к алтайским дорожникам Александр Климин, который в правительстве региона курирует данную отрасль.

Также на заседании коллегии вице-премьер в целом похвалил Министерство транспорта за работу в 2024 году.

"Практически все задачи, которые мы ставили перед собой на 2024 год, выполнены. Алтайский край занимает хорошие позиции в рейтинге среди субъектов страны. Например, по дорожной деятельности на протяжении последних лет мы входим в 15 лучших регионов", – отметил Климин.

"Золотой каток" – высшая награда правительства России за реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Она дается за организацию работы в дорожной отрасли, в частности – за своевременное подписание необходимых документов, проведение работ в срок и соблюдение их качества с применением современных материалов и технологий.

В 2024 году обладателем награды стала Амурская область. Также "Золотого катка" удостоился Ханты-Мансийский автономный округ за ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта.