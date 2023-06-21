Томенко посетил детский лагерь в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Сотрудники лагеря рассказали, что уже сформировали добровольную пожарную дружину

21 июня 2023, 10:30, ИА Амител

































































Виктор Томенко в "Юности" / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил детский лагерь "Юность" в Егорьевском районе, в котором на данный момент отдыхают 755 детей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Томенко подчеркнул, что лесной пожар никак не повлиял на работу "Юности".

"Тем не менее договорились с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в том числе и здесь", – добавил глава региона.

Сотрудники лагеря рассказали, что уже сформировали добровольную пожарную дружину, которая готова прийти на помощь в случае необходимости. Впрочем, уточнил Томенко, сейчас в этом нет необходимости, так как с крупным пожаром уже борется большая группировка профессионалов.

В "Юности" сейчас идет первая смена из шести, отдыхают 755 детей – не только из Алтайского края, но и из других регионов России, в том числе из Новосибирска, Красноярска и Москвы.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня борются с крупными лесными пожарами. Первый ликвидировали через неделю. Однако 19 июня произошло очередное возгорание, на данный момент площадь пожара выросла до 3400 га.

Накануне из-за лесного пожара в районе эвакуировали детский неврологический интернат.