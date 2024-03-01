НОВОСТИПолитика

Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая

На данный момент государственный долг Алтайского края перед федеральным центром составляет 11,57 млрд рублей

01 марта 2024, 14:20, ИА Амител

Депутат АКЗС Владимир Семенов передал в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение с предложением проработать вопрос использования средств, которые высвободятся после списания долгов региона по бюджетным кредитам, сообщает краевое отделение ЛДПР.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил списать 2/3 задолженности государственного долга субъектов РФ. Стоит отметить, что Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза – до 11,57 млрд рублей.

"Мы сегодня подготовили обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с нашими предложениями о том, как рационально можно было бы использовать средства, которые останутся в регионе", – подчеркнул Семенов.

Высвободившиеся миллиарды ЛДПР предложила использовать для решения следующих проблем:

  • обновление общественного транспорта, обустройство теплых остановок, а также субсидирование ж/д перевозок по региональным и межрегиональным маршрутам для отдельных категорий граждан;
  • дополнительное финансирование региональных программ жилищного обеспечения многодетных семей;
  • финансовое обеспечение мероприятий по соцподдержке ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей;
  • строительство (приобретение), капремонты и реконструкции ФАПов и врачебных амбулаторий;
  • допфинансирование на приобретение жилья для детей-сирот.

Ранее лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе предложил простить госдолг субъектов страны. Он выразил возмущение, что Россия списывает долги другим странам, при этом долги регионов должны выплачиваться.

Депутат АКЗС Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат Булаев поддержал инициативу лидера ЛДПР о списании долгов регионам

Если не возвращать кредит, то на эти деньги в Алтайском крае можно построить 130 ФАПов и решить жилищную проблему 5 тыс. детей-сирот
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край ЛДПР

Комментарии 12

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1

14:28:10 01-03-2024

Что делят то??? ведь их нет

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Гость

14:37:16 01-03-2024

Сразу вспомнилась фраза Паниковского из "Золотого теленка"
- Остап Ибрагимович, ну когда же мы будем делить наши деньги?

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Олег

14:51:03 01-03-2024

Инициатива - сдаешь права и бесплатный проезд на всех видах транспорта.
Трамви почините. Сделайте линию Павловск - Старый базар.
Не сможете, и дело не в деньгах.

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Гость

15:03:34 01-03-2024

Про шкуру не убитого медведя.... Было?

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Гость

15:11:21 01-03-2024

И нигде ни про повышение зарплаты, ни выплат ветеранам труда.

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Гость

15:35:07 01-03-2024

Вместо SMSок детям больным отдайте

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гость

15:43:48 01-03-2024

Это не подарок от президента ,это по сути выявление нечистоплотности ряда чиновников,которые из жадности и "распила" попадут на скамью подсудимых. ХА,ха...

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Гость

15:56:22 01-03-2024

Две третьих госдолга спишется, одну третью ещё надо вернуть в бюджет, что тратить собрались?

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гость

16:03:44 01-03-2024

Кому то в карман..

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Гость

16:12:55 01-03-2024

Алтайский край пролетел . У нас спишут всего 8 мрд. Остальным регионам - в среднем по 25 мрд
Вопрос может надо было раньше брать кредиты на увеличение з/п бюджетникам, помощь пенсионерам, социалку и т.д. Ведь край находился в конце списка регионов по доходам населения.

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Гость

16:33:39 01-03-2024

всем пива за счёт заведения! а тем, кто эти деньги занимал, ничего не будет?

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Гость

18:18:03 01-03-2024

Раздать и поделить.

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