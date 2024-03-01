Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая
На данный момент государственный долг Алтайского края перед федеральным центром составляет 11,57 млрд рублей
01 марта 2024, 14:20, ИА Амител
Депутат АКЗС Владимир Семенов передал в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение с предложением проработать вопрос использования средств, которые высвободятся после списания долгов региона по бюджетным кредитам, сообщает краевое отделение ЛДПР.
Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил списать 2/3 задолженности государственного долга субъектов РФ. Стоит отметить, что Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза – до 11,57 млрд рублей.
"Мы сегодня подготовили обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с нашими предложениями о том, как рационально можно было бы использовать средства, которые останутся в регионе", – подчеркнул Семенов.
Высвободившиеся миллиарды ЛДПР предложила использовать для решения следующих проблем:
- обновление общественного транспорта, обустройство теплых остановок, а также субсидирование ж/д перевозок по региональным и межрегиональным маршрутам для отдельных категорий граждан;
- дополнительное финансирование региональных программ жилищного обеспечения многодетных семей;
- финансовое обеспечение мероприятий по соцподдержке ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей;
- строительство (приобретение), капремонты и реконструкции ФАПов и врачебных амбулаторий;
- допфинансирование на приобретение жилья для детей-сирот.
Ранее лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе предложил простить госдолг субъектов страны. Он выразил возмущение, что Россия списывает долги другим странам, при этом долги регионов должны выплачиваться.
14:28:10 01-03-2024
Что делят то??? ведь их нет
14:37:16 01-03-2024
Сразу вспомнилась фраза Паниковского из "Золотого теленка"
- Остап Ибрагимович, ну когда же мы будем делить наши деньги?
14:51:03 01-03-2024
Инициатива - сдаешь права и бесплатный проезд на всех видах транспорта.
Трамви почините. Сделайте линию Павловск - Старый базар.
Не сможете, и дело не в деньгах.
15:03:34 01-03-2024
Про шкуру не убитого медведя.... Было?
15:11:21 01-03-2024
И нигде ни про повышение зарплаты, ни выплат ветеранам труда.
15:35:07 01-03-2024
Вместо SMSок детям больным отдайте
15:43:48 01-03-2024
Это не подарок от президента ,это по сути выявление нечистоплотности ряда чиновников,которые из жадности и "распила" попадут на скамью подсудимых. ХА,ха...
15:56:22 01-03-2024
Две третьих госдолга спишется, одну третью ещё надо вернуть в бюджет, что тратить собрались?
16:03:44 01-03-2024
Кому то в карман..
16:12:55 01-03-2024
Алтайский край пролетел . У нас спишут всего 8 мрд. Остальным регионам - в среднем по 25 мрд
Вопрос может надо было раньше брать кредиты на увеличение з/п бюджетникам, помощь пенсионерам, социалку и т.д. Ведь край находился в конце списка регионов по доходам населения.
16:33:39 01-03-2024
всем пива за счёт заведения! а тем, кто эти деньги занимал, ничего не будет?
18:18:03 01-03-2024
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