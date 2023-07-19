Томенко призвал жителей Алтайского края к осторожности на водоемах

По словам губернатора, в июле у нас выросло количество инцидентов на воде

19 июля 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона не забывать о мерах безопасности во время отдыха у водоемов и пристально следить за детьми.

"Не оставляйте их без присмотра. В июле у нас увеличилось количество инцидентов на воде. К сожалению, есть погибшие", – написал Томенко в телеграм-канале.

По его словам, сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, следят за происходящим на пляжах края и оперативно реагируют на все происшествия.

"Тем не менее важно помнить и о личной ответственности за свое здоровье и здоровье детей. Будьте, пожалуйста, внимательны!" – призвал глава региона.

Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.

Один из утонувших в 2021 году чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.