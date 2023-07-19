Томенко призвал жителей Алтайского края к осторожности на водоемах
По словам губернатора, в июле у нас выросло количество инцидентов на воде
19 июля 2023, 14:22, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона не забывать о мерах безопасности во время отдыха у водоемов и пристально следить за детьми.
"Не оставляйте их без присмотра. В июле у нас увеличилось количество инцидентов на воде. К сожалению, есть погибшие", – написал Томенко в телеграм-канале.
По его словам, сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, следят за происходящим на пляжах края и оперативно реагируют на все происшествия.
"Тем не менее важно помнить и о личной ответственности за свое здоровье и здоровье детей. Будьте, пожалуйста, внимательны!" – призвал глава региона.
Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.
Один из утонувших в 2021 году чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.
14:59:22 19-07-2023
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