Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2024 год. Видео
Глава региона выступил перед депутатами АКЗС в рамках майской сессии краевого парламента
29 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом об итогах работы властей за 2024 год в рамках 41-й сессии АКЗС.
Основные тезисы выступления главы региона ранее представили на сайте краевого Законодательного собрания.
В частности, экономика Алтайского края по результатам прошлого года показала положительные темпы развития – валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей, темпы роста собственных доходов бюджета составили 120%, а по темпам роста агропромышленного комплекса регион занял третье место в России.
Кроме того, в 2024 году продолжена работа по расселению аварийного жилья, построены дороги, детские сады, школы и больницы.
Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2024 году составили более 210 миллиардов рублей. Темпы роста собственных доходов (120%) превысили средний по Сибирскому федеральному округу и по России (106 и 115% соответственно).
Напомним, в отчете за 2023 год губернатор также рассказал о положительных темпах развития краевой экономики, росте зарплат, поддержке участников спецоперации и их семей, рекордах в сельском хозяйстве и других результатах региона.
09:11:29 29-05-2025
На каком месте находится Алтайский край по уровню зарплаты?
09:19:03 29-05-2025
черешни не хватает.
значит - на нормальном.
09:26:06 29-05-2025
На каком месте находится Алтайский край по уровню зарплаты?..................................Это не главное. Главное, что у нас всё хорошо! Ну,с их слов,естественно.
09:38:11 29-05-2025
Гость (09:26:06 29-05-2025) На каком месте находится Алтайский край по уровню зарплаты?....Это не главное. Главное, что у нас всё хорошо! Ну,с их слов,естественно.. Но у НИХ действительно всё хорошо!