Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2024 год. Видео

Глава региона выступил перед депутатами АКЗС в рамках майской сессии краевого парламента

29 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом об итогах работы властей за 2024 год в рамках 41-й сессии АКЗС.

Основные тезисы выступления главы региона ранее представили на сайте краевого Законодательного собрания.

В частности, экономика Алтайского края по результатам прошлого года показала положительные темпы развития – валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей, темпы роста собственных доходов бюджета составили 120%, а по темпам роста агропромышленного комплекса регион занял третье место в России.

Кроме того, в 2024 году продолжена работа по расселению аварийного жилья, построены дороги, детские сады, школы и больницы.

Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2024 году составили более 210 миллиардов рублей. Темпы роста собственных доходов (120%) превысили средний по Сибирскому федеральному округу и по России (106 и 115% соответственно).

Напомним, в отчете за 2023 год губернатор также рассказал о положительных темпах развития краевой экономики, росте зарплат, поддержке участников спецоперации и их семей, рекордах в сельском хозяйстве и других результатах региона.