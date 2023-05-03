Томенко попросил Путина помочь с ремонтом трассы до Казахстана

Длина дороги – около 400 км, но только треть этого расстояния соответствует нормативному состоянию, отметил губернатор Алтайского края

03 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы, которая соединяет Барнаул и Казахстан.

Дорога протяжённостью около 400 км, по словам главы региона, только на треть находится в нормативном состоянии. При этом в плановом режиме федеральных средств на ремонт не нашли.

"Я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству РФ включить в федеральную адресную инвестиционную программу эту дорогу. На ней 47 км щебёночного покрытия, надо его закрыть и продолжать в плановом режиме этой дорогой заниматься", – приводит слова губернатора пресс-служба Кремля.

Напомним, Путин провёл рабочую встречу с Томенко 2 мая. Помимо прочего, губернатор попросил у президента профинансировать строительство новой взлётно-посадочной полосы для аэропорта Барнаула.