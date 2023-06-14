Председатель крайизбиркома рассказала, по каким правилам жители будут выбирать губернатора осенью 2023 года

14 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Почему не нужно опасаться электронного голосования, сколько дней в Алтайском крае будут выбирать губернатора, из-за чего коммунисты "тайком" пожаловались в ЦИК, правда ли, что членов участковых комиссий больше не пугает одномандатный округ и как сильно поредел электорат в нашем регионе, amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Большое интервью с руководителем КИК состоялось через несколько дней после того, как АКЗС официально назначил выборы губернатора края на 10 сентября.

Раздавать призы за ДЭГ не собираемся

– Ирина Леонидовна, в сентябре жители Алтайского края смогут впервые воспользоваться ДЭГ. У краевого избиркома есть какие-то целевые показатели по электронному голосованию? Условно говоря, сколько человек должны применить новую технологию?

– У нас нет каких-либо задаваемых параметров по ДЭГ со стороны ЦИК. И никогда таких требований не выдвигалось. Сам порядок проведения ДЭГ установлен постановлением ЦИК России. Мы свои полномочия будем осуществлять строго в соответствии с этим порядком. Задача максимум, чтобы электронное голосование было востребовано нашими избирателями, стало бы им понятным, они не боялись применять ДЭГ.

Мы отдаем отчет в том, что, как правило, все технические новинки вызывают настороженность. Тем более что сейчас еще идет и контрпропаганда, направленная против ДЭГ. Людям внушают мысль, что кто-то может воспользоваться их голосом, плюс есть и такой фактор, как мошенничество в интернете. Поэтому нам важно провести информационно-разъяснительную работу, популярно объяснить, что такое электронное голосование и какие плюсы у него есть.

– Противники говорят, что введение электронного голосования отменило традиционный формат.

–- Ну, конечно, это не так. Никто этого не делал и делать не собирается. ДЭГ – это всего лишь дополнение. Больше скажу, например, сейчас человек проголосует при помощи ДЭГ, а в следующую кампанию уже пойдет на участок – такое вполне возможно, это абсолютно нормально. Никто это право не отнимет.

Поэтому внедрение ДЭГ – это не какая-то кампанейщина электоральная. Введение ДЭГ не приведет к расформированию комиссий, на участках мы будем ждать избирателей, что называется, при любой погоде.

– А какие-то конкурсы и призы для тех, кто "решится" на электронное голосование, будут?

– Никаких лотерей с шикарными призами или раздачей сертификатов со скидками не будет (смеется), нам это запрещает делать закон. Задача – максимально рассказать избирателям, что есть такой способ проголосовать. Все возможные каналы для этого мы точно задействуем. А дальше – уже дело за самими избирателями.

Фото: пресс-служба крайизбиркома

Пятница очень востребована у наших избирателей

– Сколько дней будут продолжаться выборы губернатора: один, два или три?

– Мы продолжаем консультации на этот счет. Сразу скажу, что пятница как дополнительный день голосования очень востребована у наших избирателей. "Это удобно", – говорят они. В прошлом году на муниципальных выборах только Барнаул применял "трехдневку", и мы слышали претензии, почему краевой центр голосует три дня, а мы только один. Да, в других муниципалитетах была досрочка, но воспользоваться ею можно было только при наличии уважительных причин.

У нас возникает еще одна дополнительная коллизия. В ряде муниципалитетов в сентябре, кроме губернатора, будут выбирать еще и местных депутатов. Всего запланировано свыше 100 кампаний в органы местного самоуправления.

Потенциально могут возникнуть накладки при разных правовых режимах. Конечно, было бы удобно и правильно распространить не только режим многодневного голосования на все виды выборов, но и ДЭГ. При этом, допустим, если выборы будут идти три дня, это значит, что в течение всего данного времени избиратель сможет либо прийти на участок либо оставить свой голос при помощи ДЭГ.

Закон не запрещает назначать губернаторов

– Кандидатам в губернаторы нужно собрать подписи муниципальных депутатов. Сколько автографов необходимо для прохождения мунфильтра?

– Кандидаты должны собрать не менее 502 подписей депутатов (мунфильтр в Алтайском крае равен 7%, на прошлых выборах губернатора в 2018 году число автографов составляло 534, – прим. ред.). В соответствии с законом в избирательную комиссию должно быть представлено не более 527 подписей. В их числе должны быть и 134 подписи депутатов представительных органов не менее чем из 52 муниципальных районов.

– Ранее вы уже называли максимальную стоимость кампании – примерно 350 млн рублей. Сейчас многие эксперты говорят о том, что на время проведения спецоперации было бы правильно отказаться от проведения всеобщих выборов и вернуться к практике избрания глав регионов депутатами заксобраний. А сэкономленные деньги можно было бы направить на нужды СВО. Как вы относитесь к такой идее?

– При ответе на этот вопрос я процитирую выступление президента из последнего послания Федеральному Собранию. Он сказал: "И выборы в местные, и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур".

Думаю, что и далее от этого принципа никто отступать не собирается. На самом деле практика назначения губернаторов она существует до сих пор. Закон предусматривает два способа избрания высшего должностного лица региона: всеобщие выборы и назначение депутатами законодательного органа. Несколько субъектов РФ эту норму закрепили и используют: республики Кавказа, ЯНАО и т.д. Поэтому тут федеральный законодатель никого не ограничивает. Вы знаете, что у нас в Алтайском крае руководителя всегда избирали на всеобщих выборах.

– Алтайский край уже в ближайшее время получит 80 КОИБов из Москвы. Эта модификация отличается от той версии, что сейчас применяет избирком? Не возникнет каких-то трудностей при работе с новыми электронными урнами?

– Фактически КОИБы нам еще не доставлены, ждем их в июне. Опыта работы с новой версией, 2017 года, пока у нас не было, но принципиальных отличий от КОИБа-2010 там нет. Можно отметить более информативный дисплей на сканирующем устройстве и встроенный аккумулятор – на случай аварийного отключения электроэнергии.

– Как планируете распределять "электронные урны"?

– Мы максимально стараемся расширять список участков. В частности, КОИБы в порядке приоритета направляем в крупные муниципалитеты на большие участки – там, где зарегистрировано 2000 избирателей и больше. В первую очередь это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Думаю, часть новых комплексов точно получат Барнаул и Бийск.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Оптимизация УИКов и "таинственные" жалобы от КПРФ

– В Алтайском крае недавно обновили почти полностью все УИКи на пятилетний срок. Можно ли утверждать, что комиссий стало меньше?

– В конце мая как раз завершилось формирование участковых комиссий. На этой неделе проходят первые организационные собрания, где выбирают председателей, зампредседателя и секретарей УИКов. В Алтайском крае обновились сразу 1646 комиссий – это 98% от их общего числа.

В ряде муниципалитетов число участков уменьшилось – из-за того, что количество зарегистрированных избирателей достигло предельного минимума для образования участка. Еще одна причина, по которой перестал существовать УИК, – отсутствие помещения для организации работы. Оптимизирована тем не менее была совсем незначительная часть комиссий. Были и такие случаи, когда в одной школе долгое время работали два небольших участка, каждый с числом избирателей менее 1000. У них один и тот же округ, одни и те же кандидаты. Поэтому здесь слияние выглядит логичным. Всего у нас после окончательного формирования всех комиссий в их работе на следующую пятилетку будет задействовано 13 730 человек.

– Часть партий говорят, что их представителей не допустили до работы в участковые комиссии. Сколько политических объединений на этот раз представлены в УИКах?

– Отмечу, что сразу семь партий активно направляли свои предложения по кандидатам в члены участковых комиссий. Всего поступило свыше 17 тысяч предложений, поэтому такую кампанию точно можно назвать конкурентной. Партии проявили себя по-разному, часть из них закрыли не все комиссии, кто-то больше ориентировался на включение в состав резерва – это их право. Больше всего заявок поступило от "Единой России" – 2527, на втором месте "Справедливая Россия – За правду" – 2039, на третьем ЛДПР – 1598. Далее расположились КПРФ (1360), "Новые люди" (1152), "Коммунисты России" (1081) и Яблоко (23).

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

– На последнем заседании ЦИК председатель Элла Памфилова рассказала, что ей поступила жалоба от одной из политических партий на формирование УИКов в Алтайском крае. Вам известно, о чем идет речь?

– Да, действительно, жалобу направила КПРФ. Для нас было неожиданно узнать об этом, так как в адрес краевой комиссии каких-либо жалоб от партий ранее не поступало. Поэтому очень интересно, что же имеют в виду в КПРФ, говоря про отказы. От тех предложений, что внесли партии, свыше 95% были удовлетворены, всех, кого предлагали в резерв, – если они соответствуют требованиям закона – также зачислили, в том числе и у КПРФ.

Да, были единичные случаи отказа, но все они связаны с объективными обстоятельствами, и это происходило в условиях конкуренции. В числе причин отказа кандидату в состав УИКа – отсутствие опыта, образование, особенности физического здоровья. Иногда отказы были связаны с тем, что претенденты жили совсем в другом муниципалитете.

"Зачем мне паспорт, я и так его знаю"

– Некоторые эксперты говорят, что нарушений на выборах в крае становится меньше. Так ли это на самом деле и с чем связано?

– Сейчас у нас действительно почти не бывает конфликтных ситуаций, в первую очередь потому, что члены комиссии постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят обучение. Кроме того, существует много каналов обратной связи, чтобы вопрос избирателя был решен максимально оперативно. Это раньше, 20 лет назад, мы должны были проговаривать, чтобы члены УИК не забывали спрашивать паспорт у избирателя. Они говорили: "А зачем, я и так его знаю, это ж Иван Петрович!"

И посмотрите, как вырос уровень комиссий с тех пор. Раньше, допустим, слова "одномандатный округ" вводили всех в ступор, а сейчас члены комиссии с легкостью дают правовые консультации избирателям на месте. Потому у нас и нет эксцессов.

– А может все-таки число жалоб меньше, потому что заметно падает явка, причем на выборах всех уровней?

– Насколько число жалоб влияет на явку – это повод подумать политтехнологам, прямой корреляции, на мой взгляд, тут нет. Тезис о том, что за последние пять лет участие наших граждан в политжизни снижается – это все-таки штамп. Если мы посмотрим на статистику, то те же муниципальные выборы в среднем посещает каждый четвертый или каждый пятый избиратель. И такая картина наблюдается на протяжении длительного времени. Поэтому утверждение, что все плохо и никто на выборы не ходит, – оно голословное. Похожая картина с выборами региональными, где средняя явка варьируется в пределах 40%, и федеральными. Здесь этот показатель всегда выше 60% и в отдельных случаях приближается к 70%.

При этом всегда есть те категории избирателей, кто на выборы никогда не пойдет. Я не претендую на окончательные оценки, но утверждать, что у нас все население нигилистически настроено к выборам – это неправда. В Алтайском крае всегда очень активный электорат во время больших кампаний. Появление того же ДЭГ – это ответ на потребности избирателей. В то же время в обществе действительно наблюдается определенная социальная, в т.ч. и электоральная, пассивность.

– А в целом как поменялось число избирателей в Алтайском крае за последние годы?

– На 1 января 2023 года в крае было зарегистрировано 1 769 195 избирателей, именно это число будет учитываться в ходе губернаторской кампании. Еще более актуальную цифру мы получим в начале июля, на нее будем ориентироваться при изготовлении бюллетеней. Да, в Алтайском крае действительно уменьшается число избирателей в последние годы. Но эта тенденция характерна и для других регионов. Для понимания: в крае на начало 2022 года было 1 779 645 избирателей, а на 1 января 2018 года – 1 860 508.

"Крепостного избирательного права" больше нет

– Как поменялись правила выборов за несколько лет? Мы очень часто говорим о нововведениях. Для чего это нужно?

– Давайте вспомним, мы еще пять лет назад даже не могли предполагать, что появится многодневное голосование. Например, на выборах 2018 года все голосовали только в воскресенье. В 2020 году пришла пандемия, поэтому федеральный законодатель значительно поменял нормы о продолжительности периода голосования.

Есть и другие примеры того, как динамично меняются "правила игры". Например, технология "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту своего фактического нахождения на момент выборов. Технология пришла всего несколько лет назад и уже поменяла сознание жителей, доказав, что "крепостного избирательного права" больше нет. Теперь удобный участок можно легко найти при помощи тех же "Госуслуг". Если в 2018 году только 50% избирателей в крае подавали заявки через портал, а не шли в ТИК, УИК или МФЦ, то в 2021 году этот показатель вырос уже до 90%.

Все новые цифровые механизмы – это, конечно, максимально быстрая адаптация к меняющимся реалиям. Избирательный процесс и выборы здесь не исключение. Но самое главное, что это не меняет сути самого избирательного права – ни активного, ни пассивного. Речь идет о точечных поправках, которые облегчают жизнь избирателям. Я с большим трудом вижу тут какую-то крамолу.

На пенсию пока не собираюсь

– Какие еще крупные выборные кампании пройдут в крае этой осенью?

– Традиционно это выборы глав сельсоветов, депутатов районного и поселкового уровня. Таких кампаний в 2023 году будет относительно немного. Во всяком случае, на порядок меньше, чем в ходе осеннего ЕДГ-2022, ставшего одной из самых масштабных кампаний муниципального уровня по всей России.

Так, ближайшей осенью предстоит избрать депутатов Косихинского и Красногорского райсоветов, депутатов Змеиногорского горсовета, а также примерно 300 сельских депутатов и 45 глав сельсоветов.

– Вы возглавляете крайизбирком с 2009 года, срок ваших полномочий истекает в 2026-м. Есть желание и после этой даты остаться работать во главе комиссии? Или настанет время уступить дорогу более молодым коллегам?

– Конечно, я еще надеюсь поработать. (Смеется.) Да и с точки зрения действующего законодательства мне еще рано на пенсию (в 2024 году председателю крайизбиркома исполнится 50 лет, – прим. ред.). На самом деле скажу откровенно, я очень люблю свою работу, считаю, что такое профессиональное пространство, где можно найти единомышленников, найти применение своим знаниям и навыкам – дорогого стоит. Ну и конечно, дальнейшее продолжение работы на посту председателя краевой комиссии зависит от уровня профессиональной оценки со стороны Центризбиркома.