Томенко уволил вице-губернатора Алтайского края, арестованного в Москве

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина уволили с поста, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".

"Иван Кибардин уволен с поста вице-губернатора. На его место, пока с приставкой и.о., назначен Дмитрий Малыхин. Евгений Дешевых будет курировать туризм", – говорится в сообщении.