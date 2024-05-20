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Томенко уволил вице-губернатора Алтайского края, арестованного в Москве

На место заместителя назначен Дмитрий Малыхин

20 мая 2024, 12:43, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина уволили с поста, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".

"Иван Кибардин уволен с поста вице-губернатора. На его место, пока с приставкой и.о., назначен Дмитрий Малыхин. Евгений Дешевых будет курировать туризм", – говорится в сообщении.

Ранее глава региона назначил Дмитрия Малыхина на должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Напомним, 43-летнего Ивана Кибардина задержали в Москве. 16 мая в правительстве Алтайского края проходили обыски.

Фото: amic.ru

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Алтайский край скандалы отставки и назначения

Комментарии 5

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Гость

12:51:14 20-05-2024

И они нас учат на МРОТ жить

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Гость

13:23:12 20-05-2024

Гость (12:51:14 20-05-2024) И они нас учат на МРОТ жить... и ведь у них получается.....

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Гость

07:10:29 21-05-2024

А если выяснится, что его зам невиновен, мало ли что..А тут уже уволен. Может наш губер знает больше, чем другие?

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Гость

13:37:46 21-05-2024

Гость (07:10:29 21-05-2024) А если выяснится, что его зам невиновен, мало ли что..А тут ... Не выяснится.

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Гость

13:59:43 21-05-2024

Гость
12:51:14 20-05-2024

И они нас учат на МРОТ жить//////// На МРОТ можно шиковать, а вот пенсии большинства жителей нашего региона ниже МРОТ. Да что пенсии, многие зарплаты ниже МРОТ.

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