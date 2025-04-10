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"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет в смешанном формате

Почтить подвиг предков можно будет онлайн

10 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru
"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru

Шествие "Бессмертного полка" в День Победы пройдет онлайн и в традиционном формате, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Ее цитирует РИА Новости.

"Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" вновь украсит улицы и площади наших городов", – рассказала Цунаева.

Она также отметила, что шествие пройдет в один день во всех регионах страны – 9 мая. Время региональные власти определят самостоятельно.

Другой сопредседатель Центрального штаба – Сергей Макаров – также указал, что для проведения шествия основополагающим фактором будет безопасность. Он напомнил, что "Бессмертный полк" является в первую очередь акцией памяти.

В этом году также предлагается такой формат шествия, как "Бессмертный полк на передовой".

"Бойцы специальной военной операции, которые сегодня сражаются с неонацизмом за нашу с вами свободу, смогут рассказать истории героев своей семьи. Мы предлагаем разместить их портреты у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике и записать видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавшим с нацизмом, и к своим родителям, родным и близким, которые ждут их дома и верят в нашу скорую окончательную победу", – пояснил Макаров.

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