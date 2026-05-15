Томский политех снова стал лучшим вузом России по химтехнологиям

Также вуз вошел в десятку сильнейших университетов страны еще по девяти направлениям

15 мая 2026, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRuooX

Студенты / Фото: пресс-служба ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Томский политехнический университет в пятый раз подряд занял первое место среди вузов России по "Химическим технологиям". Новый предметный рейтинг подготовило агентство RAEX ("Раекс") в рамках проекта "Три миссии университета".

Какие направления оценивали

Составители рейтинга оценили университеты по 35 направлениям. В список вошли математика, естественные науки, инженерные специальности, социальные и гуманитарные профили, педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария.

Всего эксперты включили в рейтинги 167 вузов из 45 регионов страны. Томский политех попал в списки сразу по десяти направлениям.

Самый высокий результат университет показал по "Химическим технологиям". Здесь он снова занял первую строчку и обошел вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Это уже пятая победа вуза в данной предметной категории.

Какие еще направления отметили

Сильные позиции ТПУ подтвердил и в других инженерных сферах. По "Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике", "Нефтегазовому делу", а также "Ядерной энергетике и технологиям" вуз вошел в тройку лучших университетов России.

Еще по шести направлениям учебное заведение включили в десятку сильнейших. Это "Машиностроение и робототехника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Технологии материалов", "Физика", "Электроника", "Радиотехника и системы связи", а также "Экология".

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», — отмечают составители рейтингов.

Напомним, в 2026 году Томский политехнический университет предлагает абитуриентам с ЕГЭ по химии 1273 бюджетных места. Всего на очные программы бакалавриата и специалитета вуз открыл 1898 бюджетных мест. На очную магистратуру выделили 1255 мест.

Подробнее — на сайте "Абитуриент ТПУ". Вопросы также принимают по телефону 8-800-350-28-09 и электронной почте abiturient@tpu.ru.

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

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