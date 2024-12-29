Топ преступлений в Алтайском крае за 2024 год, по которым можно снимать кино

Преступления со стороны кажутся смешными, но тем, кто в них пострадал, не до веселья

29 декабря 2024, 16:03, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Уходящий 2024 год в Алтайском крае выдался богатым на преступления, которые по своему сюжету напоминают комедии. За их "героями" жители региона следили в соцсетях и СМИ. Amic.ru составил топ-3 происшествий, по которым можно снимать кино.

Одно из таких преступлений произошло буквально несколько дней назад. Парень решил, что ему не хватает адреналина, и прикинулся жертвой ДТП, чтобы угнать машину. Он лег на дорогу, где его и подобрал сотрудник ЧОП и довез до ближайшей больницы. Мужчина доставил парня на коляске до кабинета врача. А когда охранник пошел за доктором, "больной" с невероятной скоростью рванул угонять машину. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения в больнице.

Но на этом приключения угонщика не закончились. На Змеиногорском тракте он врезался в "Киа Рио" и скрылся с места происшествия. Однако удача была не на его стороне: через пару километров он на "Ладе Гранте" перевернулся и вскоре оказался в руках полиции. Кстати, машина ЧОП восстановлению не подлежит.

Еще одна киношная история случилась летом: бийчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал сразу два мусоровоза. Дело было так: мужчина "принял на грудь" и решил во что бы то ни стало добраться до Белокурихи. Неподалеку он увидел мусоровоз, который мало того, что оказался открыт, так еще и с ключом в замке зажигания. Бийчанин запрыгнул в транспортное средство и двинулся в сторону пункта назначения.

По дороге у него лопнуло колесо, но он не расстроился и решил еще раз испытать удачу. В Бийск он вернулся на попутках и снова взял курс на Белокуриху уже на втором мусоровозе. На нем он даже доехал до города-курорта, где его встречали сотрудники полиции. Бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще один забавный инцидент произошел на трассе Новосибирск – Барнаул, в районе поселка Казачий, 28 декабря: три кеги с пивом "пропали" с грузовика. Из-за сильного ветра дверца у большегруза открылась и тара с пенным напитком внутри покатилась на дорогу, сообщал "Инцидент Барнаул".

Пока водитель разворачивался, чтобы вернуть свой груз, разбежавшиеся кеги успели забрать неизвестные. Одна из участниц сообщества обратилась к "счастливым обладателям" пивных бочек и свидетелям происшествия с просьбой вернуть хотя бы пустую тару. Отозвались ли те, кто их нашел, неизвестно.