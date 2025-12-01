Торговые центры России начали получать штрафы за фоновую музыку

Следят за соблюдением авторского права надзорные органы под видом обычных посетителей

01 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

ТЦ "Галактика" в Барнауле / Фото: amic.ru

Владельцы заведений общественного питания, салонов красоты и частных медицинских центров столкнулись с волной крупных штрафов за использование музыкальных произведений. По всей территории России проводятся активные проверки, сообщает Baza.

Штрафные санкции, варьирующиеся от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, налагаются на предприятия за проигрывание музыки, не защищенной авторскими правами. Это связано с изменением правил и увеличением ставок за фоновое музыкальное сопровождение для коммерческих целей. Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) повысили тарифы в феврале текущего года впервые за шесть лет.

Екатерина К., владелица пиццерии в Обнинске, стала одной из пострадавших. Ей были предъявлены претензии от РАО и ВОИС на общую сумму 392 тысячи рублей за воспроизведение восьми зарубежных хитов 80-х и 90-х годов. Екатерина отмечает, что проверка была проведена под видом обычного посетителя, который сделал заказ и провел некоторое время в заведении. В результате переговоров ей удалось добиться снижения суммы штрафа на основании площади помещения.

Аналогичный инцидент, но уже на сумму в полмиллиона рублей, произошел в популярном ресторане японской кухни в Кирове. Управляющий рестораном Бехзод Ю. рассказал, что тайный покупатель в течение часа вел видеозапись происходящего. В тот день на смену вышел стажер, который случайно запустил треки из нелицензионного источника вместо разрешенной музыки.

Предприниматели сообщают о том, что отказываются от прослушивания радио, подписок на различные стриминговые платформы и даже от трансляции сериалов и музыкальных клипов по телевизору.