Торговые центры России начали получать штрафы за фоновую музыку
Следят за соблюдением авторского права надзорные органы под видом обычных посетителей
01 декабря 2025, 18:00, ИА Амител
Владельцы заведений общественного питания, салонов красоты и частных медицинских центров столкнулись с волной крупных штрафов за использование музыкальных произведений. По всей территории России проводятся активные проверки, сообщает Baza.
Штрафные санкции, варьирующиеся от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, налагаются на предприятия за проигрывание музыки, не защищенной авторскими правами. Это связано с изменением правил и увеличением ставок за фоновое музыкальное сопровождение для коммерческих целей. Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) повысили тарифы в феврале текущего года впервые за шесть лет.
Екатерина К., владелица пиццерии в Обнинске, стала одной из пострадавших. Ей были предъявлены претензии от РАО и ВОИС на общую сумму 392 тысячи рублей за воспроизведение восьми зарубежных хитов 80-х и 90-х годов. Екатерина отмечает, что проверка была проведена под видом обычного посетителя, который сделал заказ и провел некоторое время в заведении. В результате переговоров ей удалось добиться снижения суммы штрафа на основании площади помещения.
Аналогичный инцидент, но уже на сумму в полмиллиона рублей, произошел в популярном ресторане японской кухни в Кирове. Управляющий рестораном Бехзод Ю. рассказал, что тайный покупатель в течение часа вел видеозапись происходящего. В тот день на смену вышел стажер, который случайно запустил треки из нелицензионного источника вместо разрешенной музыки.
Предприниматели сообщают о том, что отказываются от прослушивания радио, подписок на различные стриминговые платформы и даже от трансляции сериалов и музыкальных клипов по телевизору.
18:13:01 01-12-2025
Слов не подобрать. Омерзительно это все!
18:43:22 01-12-2025
наверное все штрафы пойдут авторам музыкальных произведений и правообладателям....(зарубежных хитов 80-х и 90-х годов)
18:56:03 01-12-2025
Уберите назойливую музыку из 3-х нот в известных желто-зеленых магазинах. От нее можно в дурку попасть, если целый день под неё работать.
19:52:11 01-12-2025
Если штрафы и пополнят чьи-то карманы, то уж всяко не карманы правообладателей музыки, проигрываемой 'без лицензии'!
20:56:49 01-12-2025
Надо включать моцарта, Баха и т.п - у кого уже нет даже правнуков, ну можно типа чего народного. (Ничейного) … бред какой то ….
21:54:36 01-12-2025
Задолбала музыка в магазинах, хочется скорее уйти, не до покупок.
09:26:23 02-12-2025
Не нужна она в ТЦ вообще. Сочувствую людям, которые там работают изо дня в день.
09:51:16 02-12-2025
за воспроизведение восьми зарубежных хитов 80-х и 90-х годов --- ласковый май и мираж в суд могут подать?