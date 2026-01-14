Торговый центр "Норд-Вест" продают в Барнауле почти за 1 млрд рублей

Объект работает с 1997 года и когда-то был сверхпопулярен у горожан

14 января 2026, 13:05, ИА Амител

ТЦ "Норд-Вест" в Барнауле / Фото: Avito.ru

Один из первых торговых центров Барнаула – "Норд-Вест" – в очередной раз выставили на продажу. За здание 6,5 тыс. квадратных метров, построенное в 1997 году, просят 975 млн рублей (150 тыс. рублей за квадратный метр). Объект – одноэтажный, с цокольным уровнем и пристройкой. Высота потолков – четыре метра. Пространство торговой галереи ТЦ организовано по периметру.

«Просторные торговые площади, функциональная планировка, качественная отделка, наличие всех необходимых коммуникаций. Возможность привлечения разнообразных арендаторов, создания уникальной торговой и развлекательной среды. Возможность приобретения действующего объекта с уже сформированным пулом арендаторов (если применимо)», – сказано в объявлении.

Интересно, что это как минимум третья попытка продать актив. Впервые информация о реализации ТЦ появилась в 2018 году. Здание оценили в 500 млн рублей. Эксперты рынка тогда отмечали: стоимость завышена, ведь объекты работают в "старом" формате, который был актуален в середине 1990-х и 2000-х.

В мае 2023 года в здании произошел пожар: выгорело 75 квадратных метров торговых площадей, пострадал фасад ТЦ. Впоследствии его заменили, и вместо красного на стенах здания "заиграл" металлик. В 2024 году объект вновь выставили на продажу, и его цена упала до 350 млн рублей.