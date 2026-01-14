Торговый центр "Норд-Вест" продают в Барнауле почти за 1 млрд рублей
Объект работает с 1997 года и когда-то был сверхпопулярен у горожан
14 января 2026, 13:05, ИА Амител
Один из первых торговых центров Барнаула – "Норд-Вест" – в очередной раз выставили на продажу. За здание 6,5 тыс. квадратных метров, построенное в 1997 году, просят 975 млн рублей (150 тыс. рублей за квадратный метр). Объект – одноэтажный, с цокольным уровнем и пристройкой. Высота потолков – четыре метра. Пространство торговой галереи ТЦ организовано по периметру.
«Просторные торговые площади, функциональная планировка, качественная отделка, наличие всех необходимых коммуникаций. Возможность привлечения разнообразных арендаторов, создания уникальной торговой и развлекательной среды. Возможность приобретения действующего объекта с уже сформированным пулом арендаторов (если применимо)», – сказано в объявлении.
Интересно, что это как минимум третья попытка продать актив. Впервые информация о реализации ТЦ появилась в 2018 году. Здание оценили в 500 млн рублей. Эксперты рынка тогда отмечали: стоимость завышена, ведь объекты работают в "старом" формате, который был актуален в середине 1990-х и 2000-х.
В мае 2023 года в здании произошел пожар: выгорело 75 квадратных метров торговых площадей, пострадал фасад ТЦ. Впоследствии его заменили, и вместо красного на стенах здания "заиграл" металлик. В 2024 году объект вновь выставили на продажу, и его цена упала до 350 млн рублей.
13:36:45 14-01-2026
Надо брать. Дайте два.
14:08:45 14-01-2026
А много ль корова дает молока? Да мы молока не видали пока...
Какой к черту лярд, когда в новостройках с плотным населением треть ТЦ пустует по аренде?
19:05:27 14-01-2026
Гость (14:08:45 14-01-2026) А много ль корова дает молока? Да мы молока не видали пока..... там можно построить 3-4 дома 12 этажных с ценой 180 000 метр. окупаемо! а на первых этажах ТЦ и прочее - то же самое что и сейчас там.
Ну в любом случае - пропал район! во будет там раскардаж при строительстве
11:51:07 15-01-2026
Гость (19:05:27 14-01-2026) там можно построить 3-4 дома 12 этажных с ценой 180 000 метр... там можно построить даже микрорайон)))
14:09:06 14-01-2026
он в добрые года ярд не стоил.
переформат, поиск якорных арендаторов с федеральными деньгами, и то окупаться будет лет 20ть.
кто в нищий барнаул ярд в нынешней ситуации зарыть готов...
14:40:54 14-01-2026
Гость (13:36:45 14-01-2026) Надо брать. Дайте два.... Копи деньги😁
16:09:01 14-01-2026
Гость (14:40:54 14-01-2026) Копи деньги😁... Зачем копить-то? Глядишь, с текущей экономической "политикой" скоро все миллионерами и миллиардерами станем! Как в 90-е, если кто забыл...
15:36:52 14-01-2026
нафиг они его переделали, нормальный ТЦ возле дома был, а теперь фиг пойми что
15:57:33 14-01-2026
Ещё 131291 млн добавить, и аэропорт "Домодедово" можно купить.
09:12:03 15-01-2026
Гость (15:57:33 14-01-2026) Ещё 131291 млн добавить, и аэропорт "Домодедово" можно купит... А что Домодедово продается? Заверните мне, пжс, деньги Эльвира вечером отдаст