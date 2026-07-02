Товарный знак "Барнаул — столица мира" аннулировали. Что это значит

Вопрос остается на контроле мэрии города

02 июля 2026, 18:29, ИА Амител

Скульптура на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме, сообщает мэрия города.

К появлению известного слогана причастны братья Ореховы, музыкант Сергей Лазорин (основатель и лидер группы "Девять"), драматург и врач-психиатр Александр Строганов и продюсер Евгений Колбашев. Об этом Сергей Орехов в 2010 году рассказал журналу "Автограф".

Эта фраза десятилетиями была неформальным девизом барнаульцев. Теперь она официально вернулась в общественное пользование.

Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Эти новости вызвали настоящую тревогу у барнаульских предпринимателей и рядовых граждан, а мэр Барнаула Вячеслав Франк даже обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Как барнаульцы вернули "столицу мира"

Ключевую роль в деле сыграла позиция наследницы Сергея Орехова — автора произведения "Барнаул — столица мира". Евгения Орехова, дочь писателя, подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Она указала на неправомерность закрепления исключительного права на обозначение, связанное с известным литературным произведением.

На встрече в администрации города Орехова отметила: ее отец всегда выступал против формализации этой фразы и считал, что она должна принадлежать всем жителям Барнаула.

Коллегия признала доводы возражения обоснованными.