Товарный знак "Барнаул — столица мира" аннулировали. Что это значит
Вопрос остается на контроле мэрии города
02 июля 2026, 18:29, ИА Амител
Коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме, сообщает мэрия города.
К появлению известного слогана причастны братья Ореховы, музыкант Сергей Лазорин (основатель и лидер группы "Девять"), драматург и врач-психиатр Александр Строганов и продюсер Евгений Колбашев. Об этом Сергей Орехов в 2010 году рассказал журналу "Автограф".
Эта фраза десятилетиями была неформальным девизом барнаульцев. Теперь она официально вернулась в общественное пользование.
Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Эти новости вызвали настоящую тревогу у барнаульских предпринимателей и рядовых граждан, а мэр Барнаула Вячеслав Франк даже обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.
Как барнаульцы вернули "столицу мира"
Ключевую роль в деле сыграла позиция наследницы Сергея Орехова — автора произведения "Барнаул — столица мира". Евгения Орехова, дочь писателя, подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Она указала на неправомерность закрепления исключительного права на обозначение, связанное с известным литературным произведением.
На встрече в администрации города Орехова отметила: ее отец всегда выступал против формализации этой фразы и считал, что она должна принадлежать всем жителям Барнаула.
Коллегия признала доводы возражения обоснованными.
«Знаковое для города выражение должно оставаться достоянием горожан, а не становиться инструментом для извлечения прибыли. По поручению главы города данный вопрос находился на контроле администрации города Барнаула», — заявил Вячеслав Франк.
18:48:03 02-07-2026
Это здорово)))
19:00:45 02-07-2026
Отличная новость!
19:52:25 02-07-2026
Топливом заправьте столицу ))
21:09:52 02-07-2026
Гость (19:52:25 02-07-2026) Топливом заправьте столицу ))... я думаю будет так, как в Тверской и Орловской - в четные даты заправляться смогут автомобили, первая цифра госномера которых четная (0, 2, 4, 6, 8), а в нечетные — соответственно, машины с нечетной первой цифрой (1, 3, 5, 7, 9). Код региона при этом значения не имеет.
На один автомобиль будут отпускать не более 30 литров бензина. Заправка в канистры и другую тару запрещена
20:56:15 02-07-2026
Общественным достоянием эта фраза станет через семьдесят лет после смерти автора книги с таким названием, изданной в 1992 году. Таков закон! Название книги является объектом авторского права, и регистрация товарного знака была аннулирована потому, что на неё не было получено согласие правообладателей этого объекта авторского права, а не потому, что фраза ушла в народ, и не потому, что дочь одного из авторов несла какую-то чушь про волеизъявление своего отца. Своё личное отношение к тому, кому принадлежит эта фраза можете посмотреть на его странице на сайте проза.ру. . Никогда он не считал эту фразу народным достоянием! И кстати, в интервью "Автографы" он не говорил, что эту фразу придумали за столом, он говорил о том, как за столом о ней каламбурили. Никогда и нигде ни он, ни Лазорин не заявляли о том, что это кто-то из них эту фразу придумал, потому что ни, тот ни другой не являются авторами этой фразы. Впрочем, кто придумал эту фразу не имеет юридического значения, и все разговоры на эту тему - пустой и бессмысленный трёп! Дальнейшую судьбу этой фразы в плане её коммерческого использования будут решать те, кому принадлежит авторское право на эту фразу. Использование этой фразы в коммерческих целях и в качестве символики будет считаться незаконным использованием объекта авторского права - Ст.146,ч2 УК РФ.
06:51:09 03-07-2026
Гость @ (20:56:15 02-07-2026) Общественным достоянием эта фраза станет через семьдесят лет... не выдумывай. название книги, действительно может быть объектом авторского права, но! тут есть большое "но" - только в связке с самой книгой. то есть, издать другую книгу с тем же названием и текстом (или его частью), не получится.
10:22:14 03-07-2026
Элен без ребят (06:51:09 03-07-2026) не выдумывай. название книги, действительно может быть объек... Изучайте законодательство по авторскому праву. Назаание книги является самостоятельным объектом авторского права. Не буду здесь приводить примеры судебных решений по этому вопросу, много места займёт, если интересно - сами поищите в инете.
12:28:54 03-07-2026
Гость @ (10:22:14 03-07-2026) Изучайте законодательство по авторскому праву. Назаание книг...
Да боже мой! У Толстого и Горького есть "Детство", у Толстого, Пушкина и Лермонтова есть "Кавказский пленник", одних только "Алхимиков" штук пять сейчас в продаже, по три "Мышеловки" и "Жары" сходу гуглиться на Озоне среди книг. Если хотите совсем свежак, то есть два романа "Цирцея" от Миллер (2018) и Чертанова (2004). Видимо есть какое-то правило, что общеупотребляемые слова, фразы и имена собственные не могут являться объектом авторского права
16:03:03 03-07-2026
Гость (12:28:54 03-07-2026) Да боже мой! У Толстого и Горького есть "Детство", у Тол... Разумеется! Далеко не каждое название литературного произведения может иметь юридический статус объекта авторского права. И этот момент подробно расписан в законодательстве об авторском праве, поэтому я и рекомендовал ознакомиться с этим законодательством и с имеющими судебными решениями по этому вопросу. Особо рекомендую ознакомится с решением по этой проблеме Высшего Арбитражного Суда, который, как известно, является последней инстанцией в решении таких вопросов. В данной ситуации имеется как раз тот случай, когда название книги по всем основаниям имеет юридический статус объекта авторского права. Вот только объяснять здесь почему именно так с этим названием, и кому-то что-то здесь доказывать я не собираюсь А эмоции в таких случаях не имеют никакого значения! Закон есть закон!
20:57:49 02-07-2026
Кому теперь платить за использование "Знакового для города выражения" - если никому то всё хорошо, а если кому-то , то манипуляция выходит.
10:29:05 03-07-2026
Вежливый Человек (20:57:49 02-07-2026) Кому теперь платить за использование "Знакового для города в... Тому, кому принадлежит авторское право на словосочетание "Барнаул столица мира". Кому платят певцы за право исполнять песни на своих концертах? Авторам песни! Хочешь зарабатывать на чужой интеллектуальной собственности - договоривайся с её автором.
21:11:05 02-07-2026
Алексей мо ло дец!! лучший спец-юрист и патентовед, которого нужно озолотить за спасение слогана. Орехович был-бы РАД!!! Светлая память гению, Браво столице Мира!!
11:51:30 03-07-2026
Гость (21:11:05 02-07-2026) Алексей мо ло дец!! лучший спец-юрист и патентовед, которого... Не читал от него ни одного дельного комментария по этому делу. О чём угодно, но ни разу он не сказал об авторском праве, о том, что эта фраза является объектом авторского права, и о том, что авторские права нельзя нарушать...
А вот, что по этому поводу сказал лично и публично тот, кого ты называешь Орехович:
"Все наши совместные вещи (ВСЕ!) издавались в реально зарегистрированных конторах (то бишь, издательствах или средствах массовой информации). И, стало быть, опубликованное автоматически зарегистрировано по всем авторским правам. Я в этом году городскую и краевую администрации обломал по этому поводу - они хотели праздновать день города под лозунгом, понятно каким. И краевая администрация меня поддержала. Да-да, поддержала... :)))"
И ссылочку, пожалуй, на это его публичное волеизъявление дам
https://proza.ru/rec_writer.html?guitaramus.
Вообще, ситуация высветила юридическую безграмотность местных экспертов и чиновников в вопросах авторского права.
16:34:35 03-07-2026
Гость @ (11:51:30 03-07-2026) Не читал от него ни одного дельного комментария по этому дел... Ссылочка почему-то не работает. Попробуем ещё разок
https://proza.ru/rec_writer.html?guitaramus
понятно, в предыдущей посте точка в конце ссвлки лишняя. Эта ссылка работает.
22:32:02 02-07-2026
Не надоело с этой глупостью носиться?
12:14:55 03-07-2026
Гость (22:32:02 02-07-2026) Не надоело с этой глупостью носиться?...
Нет!
22:41:53 02-07-2026
Пора писать книгу ХХХХХХХ столица мира. Где ХХХХХХХ - название любого населенного пункта.
И сразу становиться известным в узких кругах. Большинство людей в мире не знают и никогда не слышали о Барнауле за всю жизнь. Это как -то глупо прожить всю жизнь и не знать столицы. Также глупо неизвестный всем в мире населенный пункт называть столицей. Я 19 лет общаюсь с китайцами и ни один из сотен людей только от меня первый раз слышит про Барнаул (巴爾瑙爾 Bā'ěr nǎo ěr) Барнаар. И даже про Новосибириск - Синсилания по китайски они не один не слышали. Хотя люди образованные и начитанные. Давайте назовем Елбанку или Новодраченино (населенные пункты в Алатйском крае) столицами мира.
10:36:54 03-07-2026
Гость (22:41:53 02-07-2026) Пора писать книгу ХХХХХХХ столица мира. Где ХХХХХХХ - назван... Ну если пора пришла самому написать такую книгу, то что мешает это сделать?! Дам бесплатный совет: для того, чтобы название книги после её публикации получило статус самостоятельного объекта авторского права, "ХХХХХХХХ - столица мир" должн быть действующим персонажем книги, а не простым наборов слов. Дерзай!
22:52:24 02-07-2026
Можно зарегистрировать товарный знак "Барнаул - пуп Земли".
Фраза не является достоянием горожан.
10:41:51 03-07-2026
Сергей (22:52:24 02-07-2026) Можно зарегистрировать товарный знак "Барнаул - пуп Земли". ... Да, такой товарный знак зарегистрировать можно, никто не будет возражать. А смысл?
12:13:06 03-07-2026
Гость @ (10:41:51 03-07-2026) Да, такой товарный знак зарегистрировать можно, никто не буд... смысл в том, что эта фраза значимая и имеет отклик, гораздо более весомый например в сравнении с 67.
любой значимый объект/смысл можно монетизировать и выродить бренд (что раньше - это ?).
но для этого город должен сработать прям всеми жителями - так креативить в одну каску и даже одну фирмёшку не получится.
такие результативные инциденты у соседей есть, выходы впечатляют, полезно в т.ч. по деньгам всем причастным.
вот и увидим - что получится с таким благодатным материалом.
бери, развивай. наваривайся если хочешь.
16:27:14 03-07-2026
Гость (12:13:06 03-07-2026) смысл в том, что эта фраза значимая и имеет отклик, гораздо ... Если видите смысл, так регистрируйте! В чём проблема то?! Пока предлагаемая для регистрации трварного фраза не стала чьей-то интеллектуальной собственностью, никаких препятствий к регистрации с ней товарного знака нет! Это обычная практика в бизнесе.
12:36:28 03-07-2026
Гость @ (10:41:51 03-07-2026) Да, такой товарный знак зарегистрировать можно, никто не буд... я бы плавки с такой надписью купил б.
01:21:05 03-07-2026
Заявление мэра о том, что эта фраза не должна становиться инструментом для извлечения прибыли, иначе как глупостью и не назовёшь.
А разве до регистрации товарного знака с этой фразой она не являлась иструментом для извлечения прибыли? Разве футболки, открытки и сувенирную продукцию с этой фразой раздавли всем желающим бесплатно и ни копейки прибыли с этого не имели?!
Вопрос о том, будет ли эта фраза в дальнешем инструментом для извлечения прибыли решать не мэру города, а тем, кому по-закону принадлежит авторское право на эту фразу, тем, чьей интеллектуальной собственностью является эта фраза - авторам вышедшей в 1992 году книги с таким названием. Использование объектов авторского права, кторым и является эта фраза, в коммерческих целях с согласия правообладателей - это обычное нормальное явление. Если бы Акименко заручилась бы согласием владельцев авторского права на эту фразу при регистрации товарного знака, то всё бы у неё получилось, но она, похоже, и не знала о существовании книги и, как и большинство горожан, считала, что фраза бесхозная. А может денег пожалела и думала, что и так прокатит. А бесхозной эта фраза никогда и не была, был правовой беспредел с использованием этой фразы коммерсантами и той же мэрией, на который владельцы фразы закрывали глаза. Но буду ли и дальше они закрывать на этот беспредел глаза - это ещё вопрос. По крайней мере Ст.146, ч.2 УК РФ они могут использовать в любой момент.
12:32:01 03-07-2026
Бред пишите
"А разве до регистрации товарного знака с этой фразой она не являлась иструментом для извлечения прибыли? Разве футболки, открытки и сувенирную продукцию с этой фразой раздавли всем желающим бесплатно и ни копейки прибыли с этого не имели?! "
А если я буду печатать футболки со словом "Вперед, Россия" это тоже должно видимо облагаться налогом на авторское право. Может эту фразу тоже кто-то зарегистрировал такой ушлый?
16:14:44 03-07-2026
Гость (12:32:01 03-07-2026) Бред пишите"А разве до регистрации товарного знака с... Налогом будет облагаться только прибыль с продаж. Лозунг "Россия вперёд" не является объектом авторского права, но если считпете, что нанесение его на футболки увеличит объм продаж в штуках, наносите, кто не дает этого делать?! Использование же объекта авторского права в целях увеличения объёма продаж, это уже совсем другое дело, это уже квалифицируется по УК РФ как незаконное использование объекта авторского права в целях получения прибыли. Так что не мелите здесь чушь, и не несите бред, оставьте свои эмоции при себе, а ещё лучше - попробуйте заняться самообразованием.
09:33:20 04-07-2026
Гость @ (16:14:44 03-07-2026) Налогом будет облагаться только прибыль с продаж. Лозунг "Ро... А доход налогом облагаться не будет? Только прибыль? Однако!
10:48:35 04-07-2026
dok_СФ (09:33:20 04-07-2026) А доход налогом облагаться не будет? Только прибыль? Однако!... А это смотря по какой системе налогообложения работаешь. Встрял чтобы себя умным показать, или меня дураком выставить?!
Разговор был о другом. Был задан глупейший вопрос о каком-то несуществующем налоге на авторское право!!! Какой вопрос, таков и ответ!
13:57:07 04-07-2026
Гость (10:48:35 04-07-2026) А это смотря по какой системе налогообложения работаешь. Вст... ты видать спец. Доход всегда облагается налогом. А вот прибыль вовсе не всегда. Отдыхай, бухгалтер!
19:01:54 04-07-2026
dok_СФ (13:57:07 04-07-2026) ты видать спец. Доход всегда облагается налогом. А вот прибы... Если, к примеру, купил патент, то вообще свои доходы никому не показываешь. И это не единственный вариант... Но это тема не имеет никакого отношения к статье, так что закрываем её...