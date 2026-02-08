Дочь автора фразы "Барнаул — столица мира" вновь хочет сделать ее общественным достоянием
Евгения Орехова заявила, что предприниматель из Перми незаконно запатентовал выражение, созданное ее отцом, писателем Сергеем Ореховым
Дочь барнаульского писателя Сергея Орехова, автора знаменитой фразы "Барнаул — столица мира", намерена вернуть право на это выражение городу и его жителям. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", Евгения Орехова заявила, что ее отец никогда не оформлял авторских прав, желая, чтобы фраза оставалась в свободном использовании.
Однако недавно стало известно, что предприниматель из Перми зарегистрировал фразу в качестве товарного знака.
«Все, что мы хотим — это вернуть право на эту фразу нашему городу и всем жителям города Барнаула, без ограничения», — подчеркнула дочь писателя.
Ранее семья только радовалась, что выражение стало народным, и не предпринимала юридических действий по его защите. Теперь Евгения Орехова готова оспорить регистрацию, чтобы фраза вновь стала общественным достоянием.
09:44:22 08-02-2026
Надо не фразы возвращать, а делать все возможное, чтобы Барнаул процветал: строить новые школы и поликлиники, бороться с пробками, ремонтировать старые хрущевки, расширять дороги, ремонтировать водопровод, озеленять город.
12:22:40 08-02-2026
Гость (09:44:22 08-02-2026) Надо не фразы возвращать, а делать все возможное, чтобы Барн... Это не помешае. Ат вместе с Вашей идеологией только сильнее будем!
12:24:52 08-02-2026
Гость (09:44:22 08-02-2026) Надо не фразы возвращать, а делать все возможное, чтобы Барн... Город - это не только новые дома и чисто вылизанные улицы, но и история. Без истории город - лишь мертвая безликая каменная груда. У нас внаглую украли часть нашей истории... Хотя что вам, понаехавшим, объяснять. Вам Барнаул - ничто. И знать о нем вы ничего не хотите. Вам бы пиво, жрачку да теплый унитаз под задницей чтобы был. А остальное - трын-трава!
10:16:31 08-02-2026
Это замечательно! Но кто сия наглая особа, присвоившая себе эту фразу? Почему все так тщательно скрывают ее имя?
12:29:57 08-02-2026
Гость (10:16:31 08-02-2026) Это замечательно! Но кто сия наглая особа, присвоившая себе ... И при чём здесь город Пермь. Как ему вообще разрешили? Получается я могу зарегистрировать патент на пермяцкое наречие, типа?
15:22:48 08-02-2026
Гость (10:16:31 08-02-2026) Это замечательно! Но кто сия наглая особа, присвоившая себе ... Юридический рейдер. Патентуют всё что запатентуется,а потом по судам бегают сшибают денешку
10:21:39 08-02-2026
Совсем одурели, больше то проблем нет.
10:52:33 08-02-2026
Гость (10:21:39 08-02-2026) Совсем одурели, больше то проблем нет.... Возможно у Евгении Ореховой больше проблем нет. Вас почему это заботит и возмущает?
12:24:39 08-02-2026
Гость (10:21:39 08-02-2026) Совсем одурели, больше то проблем нет.... Что за пассивная агрессия, уважаемая? Хорошее название. Вы наверное не местная? Из ближнего зарубежье?
10:48:46 08-02-2026
Зачем? Кому нужна эта фраза? Кто ее вообще исполняет в жизни? Жизнь нескольких городских сумасшедших связана с этой фразой и еще с барнаульским метро. Это максимально примитивный уровень городского креатива. Здесь набатом звучит провинциальная потуга, зависть к большим, жалость к себе калечному. Это всё проистекает от убогости и бедности.
18:15:01 08-02-2026
Гость (10:48:46 08-02-2026) Зачем? Кому нужна эта фраза? Кто ее вообще исполняет в жизни... Ты из какой берлоги выполз такой дремучий?
10:49:28 08-02-2026
Еще раньше Ильф и Петров в Романе про Остапа заявили. Васюки столица мира. Так что про барнаул- это уже плагиат.
10:57:10 08-02-2026
Молодец! Правильно делает Евгения.
11:03:23 08-02-2026
Молодец Женя! Удачи в твоем начинании!
12:21:07 08-02-2026
Эта идея очень хорошая! Сил Вам и удачи, хотя шансы невелики.
17:32:26 08-02-2026
Барнаульское метро еще не запатентовали?
21:05:34 08-02-2026
Женя, молодец!!! а из "Девятки" там кто-то соавтор или нет?
08:56:39 09-02-2026
Не знаю никого из знакомых кто бы "козырял" этой фразой, да и сам считаю неуместным использовать ее нигде. Это так глупо, а если учесть тот уровень на котором мы находимся даже пошло. Даже негры которые учатся у нас в городе сказали что уровень их негритянских селений откуда они будет получше нашего города. Это реально печально слышать, но игнорировать тоже будет не верно. Может расставить другие приоритеты?!
09:38:15 09-02-2026
".. в Барнауле клены, тополя зелены..." - ПАТЕНТУЮ
09:57:54 09-02-2026
Барнаул — столица мира!
а где можно расположить эту фразу на здании администрации АК?
думаю, было бы достойно.
21:23:56 09-02-2026
Здесь явное нарушение гражданского законодательства.
Имеется офицально изданное художественное произведение. И оно само, и его название являются интеллектуальной собственностью авторов книги. Использование названия книги без согласия правообладателей, то есть авторов произведения, это нарушение их авторских прав. То есть, суть нарушения закона в следующем: название книги зарегестрировано Роспатентом в качестве товарного знака без согласия авторов. Название книги само по себе является объектом авторского права и не может быть никем, кроме самих правообладателей, зарегистрировано в качестве товарного знака.
Здесь дело в принципе - правовое государство, или государство беспредельщиков и беззакония? Если закон нарушен, то нарушение должно быть устранено, а если нарушение не устранено и никому до этого нет дела, то твори кто угодно и что угодно, наплевав на законодательство, которым можно безнаказанно подтереться! Гуляй губерния!!! Дело не в самой фразе, не в том, кто и когда её первым произнёс, кто и как к ней относится. Очевидный, наглядный, на показ широкой публике правовой беспредел, пример вседозволенности и безнаказанности. Сегодня с этим слоганом, ставшим популярным после издания книги в 1992 году, завтра с чем-нибудь другим... Вот так и живём, и дальше в этом правовом беспределе жить будем, потому что всем на это наплевать, и только когда лично коснётся, тогда выть и плакаться начинаем. Столица мира, говорите?! Да плюнули в лицо всем жителям этой столицы, а они хохоча утёрлись и приняли это как должное и нормальное событие, и показали своё личико. Вот так вот, примерно, а можно было и порезче сказать, и с матом...
01:25:04 11-02-2026
Господи, хоть бы кто-то удосжился проверить факты. "Барнуал - столица мира" - это было сказано ещё Рерихом. Авторы книги просто использовали эту фразу в названии. Да, фраза стала популярной во многом благодяря книге (но не только, ещё и благодаря рок-концертам ("Барнаул - столица мира, выпей не водки, а кефира!")). Но авторы книги - не авторы фразы! Так что Женя (при всём моём уважении) попала в неловкую ситуацию...
21:34:09 16-02-2026
Искатель правды (01:25:04 11-02-2026) Господи, хоть бы кто-то удосжился проверить факты. "Барнуал ... Словосочетания "Барнаул столица мира" у Рерихов нет! Авторским правом охраняется именно такое словосочетание, ставшее названием книги! И вообще, для данной ситуации кто, когда и где первый сказал о том, что Барнаул по своей энергетике может когда-то стать столицей мира. Попов может быть и первым изобрёл радио, но официально первенство у Маркони, у того, кто запатентовал, то есть застолбил первенство за собой юридически! В данной ситуации юридически первенство за авторами изданной в 1992 году книги. Разговоры о том, кто первым её произнёс, это ни о чём, да и по факту ни Сергей Орехов, ни Сергей Лазорин не являются авторами этого каламбура, этот каламбур произнёс на хмельной посиделке другой человек, а они подхватили и решили его продвигать; за этим же столом было придумано с десяток продолжений этого каламбура, Лазорин со сцены озвучил потом только один из них. И тот и другой просто нагло врали, что не помнят, кто первым произнёс за столом этот каламбур, всё они прекрасно помнили... Впрочем, после выхода книги юридически это уже не имело никакого значения, и сейчас не имеет, так что и говорить об этом, и копаться в прошлом не стоит.
23:46:18 16-02-2026
У Рерихов нет фразы "Барнаул столица мира", Рерихи говориличто Барнаул из-за своей энергетики может стать когда-нибудь столицей мира. Авторство авторов именно за конкретным словосочетанием "Барнаул - столица мира" закреплено юридически изданием книги с таким названием в лицензированном издательстве. Рассуждения Рерихов и конкретное словосочетание - это совершенно разные вещи.