Дочь автора фразы "Барнаул — столица мира" вновь хочет сделать ее общественным достоянием

Евгения Орехова заявила, что предприниматель из Перми незаконно запатентовал выражение, созданное ее отцом, писателем Сергеем Ореховым

08 февраля 2026, 09:30, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Дочь барнаульского писателя Сергея Орехова, автора знаменитой фразы "Барнаул — столица мира", намерена вернуть право на это выражение городу и его жителям. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", Евгения Орехова заявила, что ее отец никогда не оформлял авторских прав, желая, чтобы фраза оставалась в свободном использовании.

Однако недавно стало известно, что предприниматель из Перми зарегистрировал фразу в качестве товарного знака.

«Все, что мы хотим — это вернуть право на эту фразу нашему городу и всем жителям города Барнаула, без ограничения», — подчеркнула дочь писателя.

Ранее семья только радовалась, что выражение стало народным, и не предпринимала юридических действий по его защите. Теперь Евгения Орехова готова оспорить регистрацию, чтобы фраза вновь стала общественным достоянием.