"За портвейном придумали". Писатель рассказал, как родилась фраза "Барнаул — столица мира"
Оказывается, народному выражению уже 40 лет
11 февраля 2026, 13:58, ИА Амител
Впервые фраза "Барнаул — столица мира" была напечатана на обложке одноименной фантастической книги, вышедшей в 1992 году. Книгу написал Сергей Орехов вместе с братом Николаем. Но появилось варажение, ставшее народным, гораздо раньше — во время одной из посиделок, пишет "Атмосфера".
К появлению известного слогана причастны братья Ореховы, музыкант Сергей Лазорин (основатель и лидер группы "Девять"), драматург и врач-психиатр Александр Строганов и продюсер Евгений Колбашев. Об этом Сергей Орехов в 2010 году рассказал журналу "Автограф".
«Мы за портвейном придумали разные каламбуры. Помню, я сказал, якобы процитировал, трактат древнеегипетских жрецов: "И станет град малый и далекий, Барнаул, столицей мира". Было это где-то в 1986 или 1987 году. Серега Лазорин потом на своих концертах изрекал: "Говорит радио "Барнаул"! Говорит радио "Барнаул"! Барнаул — столица мира!" Но кто из нас первый произнес эту формулу: "Барнаул — столица мира" — я не помню"», — рассказал Сергей Орехов.
В последние дни фраза "Барнаул — столица мира" наделала много шума и вновь оказалась в центре внимания. Как выяснилось, фотограф Ольга Акименко стала обладательницей патента на фразу. Она отметила, что не собирается налагать запреты на ее использование, но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.
Этот факт возмутил барнаульскую общественность. Высказался даже глава города Вячеслав Франк: он подчеркнул, что для жителей фраза "Барнаул — столица мира" давно стала общеупотребимой, и поручил разобраться с получением на нее патента.
Дочь Сергея Орехова намерена вернуть право на это выражение городу и его жителям и сделать фразу общественным достоянием.
14:05:38 11-02-2026
Ты пришел на репетицию с водкой? Нет, на пьянку с гитарой
14:14:11 11-02-2026
вот.. алкоголизм до добра не доведет!
14:19:52 11-02-2026
Взял и сдал всех. Оказывается это и не таланты вовсе, а просто портвейн.
14:21:40 11-02-2026
тогда и деревья были выше и портишок как родной домой заходил.
18:17:31 11-02-2026
Гость (14:21:40 11-02-2026) тогда и деревья были выше и портишок как родной домой заходи... Тополя на Ленинском точно выше были нынешних кустиков, тень и прохладу давали. А от нынешних толку, что от градоначальников - как от козла молока.
14:29:37 11-02-2026
Докатились у пьянчук цитаты брать.... Мог бы и красивую историю придумать в конце концов, коли страждущие так возбудились, что уже на заседаниях поднимают как важный вопрос защитить-отвоевать фразу, а она оказывается была произнесена пьяными в алкогольном угаре.
14:58:35 11-02-2026
Гость (14:29:37 11-02-2026) Докатились у пьянчук цитаты брать.... Мог бы и красивую исто... Ну а вы вообще биографии общепризнанных классиков мировой литературы знаете?
15:06:18 11-02-2026
Гость (14:29:37 11-02-2026) Докатились у пьянчук цитаты брать.... Мог бы и красивую исто... "Пьяница" Черчилль кучу доброго сделал для Англии, трезвенник Гитлер....
15:08:54 11-02-2026
Гость (14:29:37 11-02-2026) Докатились у пьянчук цитаты брать.... Мог бы и красивую исто... " Пьяный протрезвеет, а ду гак не поумнеет". Можешь запатентовать.
15:02:14 11-02-2026
Я живу в Барнауле с 1989. Мне кажется уже тогда слышал. Но это не точно
15:29:27 11-02-2026
Богема собиралась за портвейном, включая журналиста краевой газеты, это в разгар- то антиалкогольной кампании.
15:55:14 11-02-2026
ДМВ (15:29:27 11-02-2026) Богема собиралась за портвейном, включая журналиста краевой ... Какой разгар? Это просто СССР!
16:05:13 11-02-2026
ДМВ (15:29:27 11-02-2026) Богема собиралась за портвейном, включая журналиста краевой ... золотые летА были.
бутылка топоров, пачка мальборо и с номенклатурной дочкой в горбатом доме на соце, на подоконнике в подъезде про любови разговаривать
15:48:46 11-02-2026
Барнаул - это название взято основателями города с карты Тартарии которая была до большого оледенения планеты в эпоху динозавров. Барнаул уже тогда был, но не там где сегодня а на другом берегу. Его руины до сих пор лежат под слоем глины грязи и песка. Так вот уже в те времена была эта фраза потому что да - Барнаул действительно являлся мировой столицей. Можете посмотреть на картах Ремезова срисованных с допотопных карт
17:32:16 11-02-2026
Барнаул-большая деревня а посредине спичечная фабрика........ 70-е годы...
20:48:09 11-02-2026
Если при развале СССР не навязывали фейк , что Новосибирск столицей Сибири , не появилось бы фразы , что Барнаул столица мира .
Мнимость столичности Новосибирска никому не нужна и под каблуком самозванцев Новосибирских никто в Барнауле быть не собирался . фейк на фейк ...
Барнаул столица мира , фраза появилась на улице пацанами придуманная .
Врут творческие личности себе приписывая ...