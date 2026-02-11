Оказывается, народному выражению уже 40 лет

11 февраля 2026, 13:58, ИА Амител

Символ Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впервые фраза "Барнаул — столица мира" была напечатана на обложке одноименной фантастической книги, вышедшей в 1992 году. Книгу написал Сергей Орехов вместе с братом Николаем. Но появилось варажение, ставшее народным, гораздо раньше — во время одной из посиделок, пишет "Атмосфера".

К появлению известного слогана причастны братья Ореховы, музыкант Сергей Лазорин (основатель и лидер группы "Девять"), драматург и врач-психиатр Александр Строганов и продюсер Евгений Колбашев. Об этом Сергей Орехов в 2010 году рассказал журналу "Автограф".

«Мы за портвейном придумали разные каламбуры. Помню, я сказал, якобы процитировал, трактат древнеегипетских жрецов: "И станет град малый и далекий, Барнаул, столицей мира". Было это где-то в 1986 или 1987 году. Серега Лазорин потом на своих концертах изрекал: "Говорит радио "Барнаул"! Говорит радио "Барнаул"! Барнаул — столица мира!" Но кто из нас первый произнес эту формулу: "Барнаул — столица мира" — я не помню"», — рассказал Сергей Орехов.

В последние дни фраза "Барнаул — столица мира" наделала много шума и вновь оказалась в центре внимания. Как выяснилось, фотограф Ольга Акименко стала обладательницей патента на фразу. Она отметила, что не собирается налагать запреты на ее использование, но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.

Этот факт возмутил барнаульскую общественность. Высказался даже глава города Вячеслав Франк: он подчеркнул, что для жителей фраза "Барнаул — столица мира" давно стала общеупотребимой, и поручил разобраться с получением на нее патента.

Дочь Сергея Орехова намерена вернуть право на это выражение городу и его жителям и сделать фразу общественным достоянием.