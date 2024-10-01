Трамп намерен засудить Google в случае победы на выборах

Политик утверждает, что поисковик показывает о нем только плохие новости

01 октября 2024, 08:28, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах потребовать судебного преследования Google на высшем уровне, пишет Reuters.

Политик заявил, что поисковик незаконно показывает в выдаче только плохие новости о нем и только хорошие – о Камале Харрис.

Он назвал это незаконным и призвал Минюст привлечь корпорацию к уголовной ответственности "за это вопиющее вмешательство в выборы".

"В противном случае, и в соответствии с законами нашей страны, я потребую их преследования на максимальных уровнях, когда выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", – сказал Трамп.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.

Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против РФ и за день завершит конфликт на Украине.