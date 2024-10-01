Трамп намерен засудить Google в случае победы на выборах
Политик утверждает, что поисковик показывает о нем только плохие новости
01 октября 2024, 08:28, ИА Амител
Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах потребовать судебного преследования Google на высшем уровне, пишет Reuters.
Политик заявил, что поисковик незаконно показывает в выдаче только плохие новости о нем и только хорошие – о Камале Харрис.
Он назвал это незаконным и призвал Минюст привлечь корпорацию к уголовной ответственности "за это вопиющее вмешательство в выборы".
"В противном случае, и в соответствии с законами нашей страны, я потребую их преследования на максимальных уровнях, когда выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", – сказал Трамп.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.
Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против РФ и за день завершит конфликт на Украине.
09:08:26 01-10-2024
Бедный Гугел - все ему грозят.
10:00:04 01-10-2024
Гость (09:08:26 01-10-2024) Бедный Гугел - все ему грозят. ... Вообще не все, от кого зависят его бабки, им очень довольны, в их пользу он все правильно показывает
09:58:16 01-10-2024
поисковик показывает о нем только плохие новости --- ну чей поисковик, то и показывает
16:02:05 01-10-2024
плюсую - у меня два раза бабки крали через этот гугл
давно пора прикрыть эту воровскую малину