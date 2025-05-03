Трамп предстал в образе папы римского
Ранее президент США шутил, что готов стать новым понтификом
03 мая 2025, 21:30, ИА Амител
Фото: аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Президент США Дональд Трамп предстал в образе папы римского. Такое изображение, судя по всему, сгенерированное нейросетью, он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Глава Соединенных Штатов никак не подписал картинку, на которой он сидит на позолоченном троне в характерном для понтифика одеянии.
В конце апреля при этом Трамп шутил, что готов стать новым папой римским.
21 апреля 88-летний папа римский Франциск перенес инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. 26-го числа его похоронили. Дональд Трамп присутствовал на церемонии.
22:22:53 03-05-2025
Шиза.